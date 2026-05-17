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17 Maggio 2026

La Fondazione Circolo Fratelli Rosselli al Salone del Libro di Torino
Tre presentazioni di alta qualità per gli stand di Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna
diStefania Valbonesi
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Il Presidente della Fondazione Circolo Rosselli, Valdo Spini, ha portato la sua valigia di Quaderni e di libri al Salone del Libro di Torino, presso lo stand della Casa Editrice Pacini (Pisa)..Tra le presentazioni effettuate, allo Spazio della Regione Piemonte, Sala Argento, quella del numero speciale dedicato a “Regione Piemonte (Quaderni del Circolo Rosselli n.1-2/ 2026), a cura di Sergio Scamuzzi e Laura Pompeo, con l’intervento di Chiara Saraceno,  Gianni Oliva e Giovanna Segre. Hanno inviato messaggi il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il Sindaco di Torino, Stefano  Lo Russo. 

Allo stand della Regione Toscana, è stato presentato uno dei volumi della collana “Storia”della Fondazione Circolo Rosselli, “Archivio Fondazione Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli.Inventario 1971-2021.a cura di Chiara Chini  (Pacini editore, Pisa 2026).con la partecipazione di Paolo Ciampi e di Bruna Peyrot.

Allo stand della Regione Emilia Romagna è stato presentato “Carlo e Nello Rosselli”, una pubblicazione di The Dot company (Reggio Emilia 2025) curata da Valdo Spini. Alla presentazione hanno partecipato Antonio Polito, Antonella Frontani e lo stesso Spini. Il testo riporta lo scritto di Carlo Rosselli Fuga in Quattro tempi sulla sua evasione dal confino di Lipari , la sua dichiarazione politica I miei conti col marxismo. e lo scritto di Gaetano Salvemini, Carlo e Nello Rosselli. Un ricordo, pubblicato in inglese subito dopo il loro assassinio. Testi preziosi che ben testimoniano dell’incessante attività antifascista dei due fratelli e dei motivi del loro assassinio.

“Presenze qualificate – commenta Spini- che testimoniano del valore e delle dimensione nazionale di una  Fondazione come quella intitolata al Circolo Fratelli Rosselli che ha le radici a Firenze e in Toscana ma che è presente su tutto il territorio italiano  “.

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