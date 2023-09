La dignità è il solo principio a cui nemmeno le leggi possono disobbedire

C’era una volta un’edicola, era posizionata all’inizio o alla fine, a seconda di come la si voglia vedere, di Borgo Stretto, nel centro storico della città della Torre. La storia recente e le vicissitudini di quel chiosco di giornali sono legate al sequestro del Tribunale di Reggio Calabria, avvenuto in seguito alla sentenza di condanna per associazione mafiosa, omicidi ed estorsioni del boss Giordano Galati, affiliato al potente clan tortoriciani. Nel 2014 il bene confiscato “passa” alla collettività, a farsene carico è la Cooperativa sociale Axis. Ma le difficoltà economiche e di sostenibilità si aggravano, nel 2018 le serrande si chiudono. Poco tempo dopo la struttura in acciaio e vetro viene rimossa, tra le proteste di Libera. Quella che sembrava la fine di una storia, e di una esperienza, stava invece per prendere una nuova strada.

A dicembre 2022 Comune di Pisa, Università di Pisa, Prefettura di Pisa e Associazione Libera coinvolgendo anche Scuola Superiore Sant’Anna e la Nicola Ciardelli Onlus, firmano un protocollo d’intesa che segna la rinascita dell’edicola della legalità, con un progetto che prevede la sua collocazione, al momento scarna, in un altro angolo della città. La scelta è Piazza Martiri della Libertà, lungo le mura dell’ex convento Sant’Anna. Ed è proprio in quel luogo simbolico, e con una nuova veste culturale, che l’ex magistrato e oggi prolifico scrittore Gherardo Colombo ha presentato il suo ultimo libro “Anticostituzione”, sottotitolo “come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società”, edito da Garzanti. L’intervento dell’autore è stato introdotto da tre autorevolissimi costituzionalisti Emanuele Rossi, Michela Manetti, Saulle Panizza, e preceduto dagli istituzionali saluti dell’amministrazione comunale.

Tolta la toga Colombo in questo caso ha indossato i panni dell’insegnante, vista la larga presenza di studenti all’evento. A loro infatti si è spesso rivolto mentre rispondeva alle incalzanti domande dei moderatori. Talvolta anche critici. Ma nel complesso d’accordo sul fatto che la costituzione è educazione al futuro. E il messaggio finale non è indebolire ma rafforzare il valore della nostra Carta. In “Anticostituzione” Colombo adopera una scrittura interessante, accattivante e come lui stesso ha detto: volutamente sarcastica. Scegliendo e seguendo lo schema che riunisce alcuni articoli, nella loro interezza, e la ristrutturazione (o lettura) delle stesse leggi fondanti proposta da lui.

Una sorta di versione tradotta della costituzione tra alterazioni, storpiature e contrapposizioni: “Teoria e prassi, ufficiale e ufficiosa, scritta e occulta, di diritto e di fatto” ha sottolineato il professor Saulle. L’ex magistrato del pool di mani pulite non ha mancato di ripercorrere quel momento storico che ha segnato la repubblica, chiarendo che la fine dell’azione della magistratura milanese sia stata decretata “dalle bocche che si sono chiuse”, quando il livello delle indagini ha investito il cittadino comune o qualunque. Colombo ha tenuto ad esporre la centralità del concetto che “la dignità è il solo principio a cui nemmeno le leggi possono disobbedire”. Un punto fermo, anzi fermissimo.

Nella fotografia della situazione che offre ai lettori ha ammesso di non essere né pessimista né tantomeno ottimista. Ma di avere delle paure. E soprattutto la constatazione che “i partiti come partiti, sono partiti”. Colombo ironico o populista? Sicuramente ha la battuta facile, tuttavia appare fortemente motivato dalla voglia di togliersi dei sassolini dalla scarpa. Si percepisce l’acredine rivolta un po’ a tutti. Non poteva mancare una stoccata al governo Meloni, con uno spiegone lineare e logico ha smontato, completamente, il decreto sui reati minorili. Non c’è dubbio che ancora una volta Colombo faccia riflettere sulla nostra società, i suoi mali e pericoli.