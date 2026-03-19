La democrazia non è un talk show, la televisione e la storia d’Italia

Cos’è la televisione? Domanda semplice, risposta complessa. Una risposta che Giandomenico Crapis, storico della Tv, giornalista e saggista, propone nelle 450 pagine del suo ultimo saggio, un lavoro denso che parla (fra le altre cose) delle iterazioni fra politica e comunicazione televisiva, dal titolo: “La democrazia non è un talk show. Saggio storico sulla televisione italiana”, edito da Baldini&Castoldi. Un testo che ha la capacità di raccontare la storia della televisione con le sue tante commistioni fra società, politica, comunicazione. Il libro è stato presentato lunedì 16 marzo alle 17 alla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli a Firenze.

Più di settant’anni di storia che si snodano attraverso vari periodi, dagli esordi nel 1954 fino ai giorni nostri, che hanno visto il web compiere il tentativo di detronizzare la televisione, in particolare col fenomeno dei social, che regalano la sensazione-illusione-emozione di potere accedere direttamente al politico saltando i filtri del giornalista (come fa notare la vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera, nel ruolo di moderatrice) , del conduttore, del presentatore e che apre le porte all’insulto, alla fake, alle ricostruzioni senza controllo. Reggerà la televisione a questo impatto fortissimo, straniante, illusorio?

Intanto quella di Crapis è una narrazione complessa, in cui si intrecciano “sociologia, comunicazione, trasformazioni del costume”, come dice lo stesso autore. Un punto fondante, è l’analisi attraverso la Tv italiana, del mutamento che intercorre fra il medium principale della politica e la politica.

“Gli studiosi che si occupano di politica e comunicazione, parlano di un rapporto che scorre su binari paralleli, ma ci sono anche iterazioni incestuose” dice il docente di Scienze Politiche Cesare Alfieri, sociologo dei processi culturali e comunicativi e giornalista, Carlo Sorrentino, che introducendo il saggio parla di “un libro molto denso, che ci permette di ripercorrere una vicenda che è sempre stata narrata come una patologia, ma ha una storia sociologicamente chiara. Il monopolio della politica, in Italia, aveva radici in un sistema mediatico molto fragile, che si basava sull’informazione cartacea che aveva un pubblico molto asfittico. Con l’avvento della televisione e del radiofonico, venendo meno la necessità di saper leggere, si allarga la platea e il rapporto diviene più articolato. In questi nuovi tempi, la televisione acquista un ruolo centrale. Mentre in altri paesi il rapporto fra società, sfera pubblica, politica e informazione è molto più articolato perché la televisione arriva dopo, in un sistema giornalistico già molto solido, nel caso italiano invece la televisione è stata il vero dominus della costruzione di un pensiero comune, un pensiero produttivo della visione comune della nostra società”. Funzione ormai svanita, nelle secche, fra l’altro, di una presenza “pletorica della politica, dotata tuttavia di evanescenza, dal momento che tanto più è presente, tanto meno gode di fiducia e stima da parte dell’opinione pubblica”. Senza contare l’emergere di un interesse autoreferenziale, che si misura in “talk show in cui tutti quanti si vuol sapere solo ciò che già sappiamo , alla ricerca di una sorta di rassicurazione”.

Se questo sembra provato dalla realtà quotidiana, è pur vero che nel nostro Paese la televisione, accanto alla corruzione e ai cambiamenti elettorali, è stato un elemento fondamentale nel traghettare il Paese dal ‘900 al nuovo millennio. Se la televisione è stata un passaggio fondamentale nel mutamento dell’Italia al pari di Mani pulite e delle leggi elettorali, cosa rispondere a coloro che la raffigurano ormai fenomeno residuale, messa all’angolo dai nuovi media, da internet, dagli smartphone? “In realtà, per la maggior parte dei contenuti ci troviamo di fronte a pezzi di televisione che circolano nei social media, il che significa che la televisione rimane fondamentale e centrale pur nel suo cambiamento”, è la riflessione di Crapis. Un cambiamento che, sottolinea, riguarda la funzione della televisione , che non è più quella di nation building, che ha avuto fino agli anni ’80-’90, ma comporta un elemento di frammentazione, tantissimi canali e pochi contenuti. Segnale dell’impoverimento del merito e della bulimia di una ipotetica e sovrastimata possibilità di scelta?

Il saggio ruota attorno a una periodizzazione della storia della televisione. Un primo periodo, che vede la televisione agire come un fattore di coagulazione e costruzione della nazione; vent’anni circa in cui la televisione ha come referente un “cittadino da educare”. Una fase che si esaurisce con la fine degli anni ’70, con le sentenze della Corte Costituzionale che liberalizzano l’etere. Nascono così le tv commerciali, le tv libere. Da qui prende il via, secondo l’analisi di Crapis, una seconda fase che non ha un profilo solo negativo, come vorrebbero alcuni analisti. Si tratta di un periodo ricco di fermenti, sottolinea lo storico, in particolare nel primo periodo, che vede alla fine il cambiamento del soggetto cui si rivolge: non più cittadino da educare, ma consumatore che deve essere spinto al consumo.

A questa succede unaterza fase su cui il libro si sofferma, che è il passaggio fra gli anni ’80 e gli anni ’90; passaggio che Crapis definisce il periodo della “tv politica”. In che senso? In questo periodo la tv si carica di valenze politiche per vari motivi. Secondo l’autore il primo, strutturale, è che la tv italiana è sempre stata “politicizzata sin dalla nascita”, a cominciare dalla tv pubblica. Il secondo motivo è che la tv privata, che egemonizza con la sua nascita il campo privato, è la tv di Berlusconi, che sebbene a breve scenderà in politica, negli anni ’80 sfrutta la sua vicinanza col Psi in particolare e con la politica in generale, per tentare di evitare che il sistema venga normato, messo in qualche modo in grado di operare su una strada che permette a tutti di competere. Si spiega così il caso italiano del duopolio, costituito da una tv a componente pubblica utilizzata dai partiti e da una componente privata in procinto di diventare il braccio politico di un partito. A questo si aggiunge una terza presenza quella che Crapis definisce “la tv militante” .

Alla fine degli anni ’80 la terza rete, in virtù del sistema delle lottizzazioni, viene affidata agli allora comunisti, in concreto nella figura del direttore Guglielmi, che la trasforma. La terza rete con i suoi conduttori e i suoi programmi (i programmi di Santoro, Ferrara, Lerner, Funari..) sviluppa un ruolo “vicario” nei confronti della Sinistra. Quei programmi (in particolare Samarcanda ma anche Milano Italia) in un momento storico in cui scompare il PCI, crolla il Muro di Berlino, si sgretolano ideologie date per acquisite,assumono un ruolo di riferimento nel vuoto politico della sinistra. Diventano dei punti di riferimento politico. E’ questo il senso della definizione “sinistra televisiva” utilizzata da Crapis nel suo saggio per indicare quel gruppo di conduttori che magari senza volerlo, incarnano la necessità di una leadership politica che va scomparendo a sinistra. In questa terza fase della tv politica, Crapis individuaun nuovo soggetto sociale di riferimento: la gente. La gente, spiega l’autore, non è né classe operaia, né borghesia, né proletariato, è un soggetto sociale indefinito, inventato dalla televisione, che lo inventa fra fine anni ’80 e inizi anni ’90 con alcune trasmissioni che “aprono alla gente” in varie modalità: “Aprono gli studi televisivi alle piazze con i collegamenti esterni fra la gente, aprono i programmi con inviti non più agli “esperti” ma alla gente comune. Questo soggetto sociale indefinito, la gente, diventa il soggetto di riferimento della tv politica”.

Si arriva così agli anni 2000, in cui succede qualcos’altro. Il passaggio successivo è quello della tv dei format. Il Grande Fratello in particolare segna la cesura. Il programma vede la luce nel 2000, e segna la fine della “tv finestra sul mondo” che connotava le televisioni precedenti e la nascita della tv “finestra sull’io”. Il soggetto di riferimento diventa l’individuo e le sue necessità individuali. E’ la tv dei reality, costruita sui “format”, moduli predisposti che vengono replicati e moltiplicati all’infinito. Si arriva ad una completa destrutturazione del palinsesto che viene occupato da questi programmi: i programmi della De Filippi, della D’Urso, che rappresentano esempi tipici della quarta tv, quella “liquida”, secondo la definizione di Crapis. Questo fenomeno si accompagna ad un altro, ovvero quello del presenzialismo politico spinto ed ossessivo che nasce intorno agli anni 2000. La presenza dei politici diventa abnorme. I politici vengono chiamati per discutere di qualsiasi problema su qualsiasi argomento.

Come mai ? “il politico fa spettacolo – dice Crapis – e il politico si presta a questo meccanismo, senza rendersi conto che fa un danno a se stesso in termini di autorevolezza”. Presenzialismo “malato” che poi sfocerà in un forte sentimento di antipolitica, che darà base allo sviluppo di altri movimenti. Negli anni successivi, si sviluppano altri passaggi. A partire dal 2007, il presidente Napolitano interviene più volte per sottolineare l’invadenza della politica.Sempre nel 2007, esce un libro, “La Casta”, di un giornalista del Corriere, che vende milioni di copie. Nel 2007 comincia anche la cavalcata di Grillo. La presenza ossessiva dei politici dura fino “all’altro ieri, da un anno a questa parte sembra che il fenomeno si stia placando”. La presenza ossessiva dei politici in televisione produce una sorta di assuefazione, domesticazione del politico stesso, “ lo rende una faccia comune”. E contribuisce, dice Crapis, all’astensione. “ Se si guarda all’anagrafica dell’astensione, e si paragona all’aumento della presenza politica nella televisione, si sovrappongono”. Nel 2006, votava l’85% degli aventi diritto. Qualcosa, osserva l’autore, “è successo”. Infine, il dubbio diventa legittimo: può la televisione essere considerata una risorsa della democrazia? La risposta è pessimista: “Credo chela televisione sia passata da risorsa a problema”. E forse, è proprio la quarta dimensione, quella liquida, a fare più paura.