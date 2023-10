La declinazione del tempo: in mostra opere di sette giovani artisti

Fino al 30 novembre 2023, IED Firenze presenta la mostra collettiva “The Tilt of Time”, con le opere di sette giovani artisti, Giulio Aldinucci, Fabrizio Ajello e Francesco D’Isa, Chiara Bettazzi, Alessandro Gandolfi, Jacopo Jenna e Namsal Siedlecki.

La mostra avviene in contemporanea all’esposizione di Anish Kapoor “Untrue Unreal” a Palazzo Strozzi e rappresenta il terzo anno di collaborazione tra il Master in Curatorial Practice di IED Firenze e la Fondazione Palazzo Strozzi.

Il tema scelto per questa edizione è la declinazione del tempo.

Ciclico, eterno, presente, lineare, frammentato, distorto, biologico, il tempo trasformato in tutte le sue accezioni dalle tante discipline umanistiche, scientifiche e culturali. Il tempo, unito allo spazio, nel caso della mostra allo IED, costituiscono l’indagine e la ricerca svolta dai sette talenti contemporanei, ognuno utilizzando un proprio linguaggio visivo, o con l’interazione della musica e della performance nei due eventi previsti a Palazzo Strozzi negli spazi della Strozzina.

Danilo Venturi, Direttore IED Firenze, afferma: “Il tempo infinito di internet. Il tempo interrotto della pandemia. Indietro nel tempo con la guerra in Ucraina. Il tempo velocizzato dell’intelligenza artificiale. La scuola è il luogo dove i giovani danno forma allo spirito del tempo”.

Il Progetto, coordinato da Daria Filardo, per lo IED e Martino Margheri per la Fondazione Palazzo Strozzi è stato sviluppato a livello curatoriale dalla classe del Master in Curatorial Practice 2022-2023 di IED, con gli studenti Georgina Anastasi, Victoria Cassone, Hailey Conway, Patricia Hale-Siedler, Sneha Harish Chaturani, Solomiia Hrebeniak-Dubova, Alisa Kanevskiy, Catarina Mel, Emma Miles e Alexandra Skilnick.

Il percorso espositivo inizia con un’installazione site-specific di Chiara Bettazzi, che declina il tempo e la transitorietà della materia utilizzando oggetti trovati nei magazzini dell’istituto o provenienti dal suo studio. Alessandro Gandolfi presenta alcune immagini provenienti dai suoi reportage che raccontano il tempo presente tra le tensioni e le crisi della nostra società.

Il corridoio di IED accoglie un wall-drawing di Fabrizio Ajello e Francesco D’Isa. I due artisti, affiancati dalla classe del master, hanno convertito i sogni in immagini evocative sfruttando programmi di intelligenza artificiale. La scultura di Namsal Siedlecki, rappresentata da una testa in vetro soffiato ricavato dalla cavità residua di una scultura in bronzo costituisce un’interazione tra passato e presente.

I due eventi performativi previsti negli spazi della Strozzina per sabato 11 novembre, dieci ore dalle ore 21.30 alle ore 8.00 del mattino, lo “Sleeping concert” è di Giulio Aldinucci e giovedì 23 novembre, dalle ore 19.00 alle 21.00, la “Durational performance” e di Jacopo Jenna.

Il catalogo realizzato in collaborazione con Kunstverein Publishing Milano sarà presentato in occasione del finissage della mostra.

The tilt of time

27 ottobre-30 novembre 2023

IED Firenze, via Bufalini 6R

Orario: lunedì-venerdì, 9.00-18:00, ingresso libero (chiusa mercoledì 1° novembre)

In foto: THE TILT OF TIME, Alessandro Gandolfi, ©photosarasassi