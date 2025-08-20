La cultura del fare nell’era digitale

Viviamo in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale e le macchine svolgono sempre più attività al posto nostro. Chatbot che scrivono testi, algoritmi che analizzano dati, sistemi automatici che prendono decisioni in millisecondi. Ma a questo punto sorge una domanda: cosa resta davvero unico nell’essere umano? Le scuole e le università rispondono, come sempre, con l’analisi critica e con l’interpretazione. Ma oggi non basta. Perché il pensiero sia credibile, deve mostrarsi radicato nella realtà. Ecco perché è urgente ripensare il rapporto tra teoria e pratica, tra riflessione astratta e capacità di costruire con le proprie mani.

Il mondo del lavoro lancia lo stesso messaggio. Le imprese chiedono competenze verificabili, applicabili, non solo titoli su un curriculum. Secondo il World Economic Forum nei prossimi anni metà della forza lavoro dovrà riqualificarsi: non solo per rafforzare il pensiero critico e la risoluzione dei problemi, ma anche per acquisire nuove capacità di comunicazione e di gestione. In Italia, dove la disoccupazione giovanile resta un problema cronico, questo dato pesa ancora di più.

Alcune scuole hanno già riscoperto il valore delle pratiche concrete. L’attenzione alla scrittura a mano, per esempio, non è soltanto una questione di nostalgia: è un modo per coinvolgere la memoria, l’attenzione e il corpo nell’apprendimento. Ma nelle università bisogna spingersi oltre. Serve riportare al centro la cultura del fare.

Cosa significa? Significa che lo studente non può limitarsi a leggere un manuale o a seguire una lezione frontale: deve anche costruire, progettare, sperimentare. Plasmare un vaso etrusco in argilla, con le stesse tecniche che usavano duemila anni fa, permette di capire non solo la forma dell’oggetto, ma anche la simbologia e la vita quotidiana di quel popolo. È un’esperienza che porta lo studente a dialogare direttamente con la storia, molto più di quanto possa fare la pagina di un libro.

E lo stesso vale per le discipline scientifiche. Imparare a polarizzare un transistor non è un semplice esercizio tecnico: significa vedere come una formula diventa un circuito funzionante, come la teoria dei semiconduttori prende vita sotto le proprie mani. Non dovrebbe bastare insegnare a sviluppare applicazioni o algoritmi. Un corso universitario dovrebbe includere la progettazione di droni, sensori, robot. Portare la programmazione fuori dallo schermo, in oggetti concreti capaci di interagire con l’ambiente. È in quel momento che la teoria incontra davvero la realtà.

Esperienze del genere non cancellano i metodi tradizionali di studio, ma li rafforzano. Lo studente che costruisce un oggetto, assembla un circuito o programma un sensore sarà più preparato a interpretare concetti astratti, perché li collega a un’esperienza vissuta. Fare diventa così un esercizio di attenzione radicale: osservare da vicino, collegare la mente alla mano, la teoria alla pratica.

Non si tratta di una rivoluzione mai vista. L’università italiana non è mai stata solo teorica. Gli istituti tecnici hanno sempre combinato teoria e laboratorio; le facoltà di ingegneria e architettura hanno affiancato calcolo e progettazione a esercitazioni concrete. Negli ultimi decenni, però, questa sintesi si è in parte indebolita. E quando le università appaiono lontane dalla realtà, non sorprende che la fiducia dei cittadini nei loro confronti si incrini.

Ripensare l’università alla luce della cultura del fare significa anche immaginare una didattica diversa, più interdisciplinare. Non si tratta di trasformare i dipartimenti di letteratura in falegnamerie, ma di creare spazi di collaborazione. Un corso di filosofia che dialoga con un laboratorio di informatica, un seminario di storia che collabora con un atelier di restauro, un percorso di scienze politiche che utilizza sensori ambientali progettati dagli studenti stessi.

Certo, queste pratiche pongono sfide. Sono più difficili da valutare e da estendere su larga scala. Ma il cambiamento è forse in atto. In diverse università italiane si sperimenta con prototipi stampati in 3D, droni capaci di monitorare aree naturali, componenti elettronici assemblati e testati direttamente dagli studenti.

In sintesi non dobbiamo scegliere tra critica e creatività, tra conoscenza d’élite e fiducia pubblica. La sfida è immaginare come questi valori possano incontrarsi in aula. Leggere in profondità, argomentare con audacia, costruire con le proprie mani: questa dovrebbe essere la nuova triade dell’educazione universitaria nell’era dell’intelligenza artificiale.