La Consulta respinge il ricorso del governo contro la nuova legge toscana sul turismo

Firenze – La Corte Costituzionale, con sentenza n.186 depositata oggi, 16 dicembre 2025, ha respinto in toto il ricorso del governo contro il nuovo Testo Unico sul Turismo della Regione Toscana. Il TU era stato approvato dal consiglio regionale toscano nel dicembre scorso e aveva sollevato subito forti polemiche tanto che il governo aveva impugnato il provvedimento regionale sollevando vari profili di incostituzionalità, fra cui l’impossibilità da parte della Regione di legiferare in materia di competenza statale o la violazione, da parte del TU toscano, della libertà d’impresa, oltre alla possibilità di normare, da parte dei Comuni, affitti brevi e B&B, o il rischio di attentare alla libertà d’impresa. Tutti rilievi che sono stati respinti dalla Consulta, che invece rileva che nella nuova normativa regionale non emergono violazioni di nessun principio costituzionale.

La parte più innovativa della sentenza è senz’altro quella che attiene alla possibilità, da parte dei Comuni ad alta intensità abitativa, di normare gli affitti brevi, dichiarando infondate le questioni relative all’articolo 59 che appunto ad essi si riferiscono. In base a tale disposizione,” i comuni ad alta densità turistica e i comuni capoluogo di provincia “possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo

svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 […], esercitate anche in forma imprenditoriale» (comma 1). Nei comuni dotati del regolamento di cui al comma 1,

«l’esercizio dell’attività di locazione breve, per le zone o aree interessate, è

subordinato al rilascio al locatore di un’autorizzazione di durata quinquennale per

ciascuna unità immobiliare che si intende locare» (comma 4)”.

Sempre sul punto, come si legge nella sintesi della sentenza, “La Corte ha escluso l’invasione della materia “ordinamento civile”: l’articolo 59 detta una disciplina amministrativa che interseca in via prevalente le materie del governo del territorio e del turismo, in quanto prevede un potere regolatorio comunale – che riguarda un’attività economica di tipo turistico e si riflette sull’assetto del territorio e istituisce un (possibile) regime amministrativo autorizzatorio”.

“Una grande vittoria per la Toscana. Non stupisce la pronuncia della Consulta. Già con la notizia dell’impugnazione, a marzo, sostenemmo la bontà e la modernità del nuovo Testo unico e che la nostra difesa in giudizio ci avrebbe premiato”. Accolta con soddisfazione, dal presidente Eugenio Giani, dall’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras e dall’assessora alla cultura e con delega al turismo culturale Cristina Manetti la decisione della Corte costituzionale di respingere l’impugnazione del governo sul Testo unico del turismo.

“Già all’epoca – ha spiegato il presidente Giani – ci sorprese il ricorso del Governo, dato che la Costituzione attribuisce alle Regioni una competenza esclusiva in materia di turismo. Attraverso la legge, che è stata il frutto di un lavoro condiviso con tutti gli attori coinvolti, non abbiamo fatto altro che attuare una politica di semplice buon senso per quel che riguarda ad esempio la gestione degli affitti brevi e e della tutela della residenza nei centri turistici, garantendo un equilibrio tra attività turistica e vita quotidiana dei residenti. Il Testo unico punta sulla semplificazione delle procedure, sulla valorizzazione delle comunità locali e sulla promozione di un modello di turismo sostenibile e accessibile. La pronuncia della Consulta conferma la legittimità della legge, rafforza il principio dell’autonomia regionale in un settore così importante e riconosce il ruolo centrale delle Regioni nella gestione e nella promozione del proprio territorio”.

Anche il presidente di Federalberghi Toscana–Confcommercio Daniele Barbetti interviene in merito alla sentenza n. 186 della Corte costituzionale: “Accogliamo con favore questa decisione – dichiara Barbetti – perché rappresenta un elemento di chiarezza per tutto il sistema delle imprese turistico-ricettive. La Corte ha riconosciuto la bontà complessiva dell’impianto normativo della Regione Toscana e siamo lieti che la norma sia stata salvata nella sua interezza, confermandone la solidità giuridica e l’equilibrio tra interessi pubblici e attività economiche”.

“La sentenza – conclude Barbetti – pone la legge toscana come punto di riferimento per la normativa turistico-ricettiva in Italia. Un modello innovativo che, pur tra alcune criticità che potranno comunque essere superate, coniuga sostenibilità economica, tutela dei territori e competitività delle imprese sul mercato. È auspicabile che questa impostazione venga replicata anche in altre regioni, per governare in modo equilibrato i fenomeni turistici e contrastare gli effetti negativi dell’overtourism, senza rinunciare allo sviluppo”.

Francesco Casini e Francesco Grazzini, per Italia Viva – Casa Riformista commentano: “La sentenza della Corte Costituzionale che respinge il ricorso del Governo contro il Testo unico del turismo della Regione Toscana conferma un dato politico e istituzionale molto chiaro: la destra ha sbagliato modalità di battaglia e la Regione Toscana ha dimostrato solidità, competenza e qualità tecnico-legislativa”.

“Il ricorso del Governo – aggiungono – si è rivelato infondato e ideologico, pura propaganda elettorale come già avevamo sottolineato. La Consulta ha chiarito che la Regione ha operato pienamente nel rispetto delle proprie competenze, offrendo ai Comuni strumenti legittimi per governare un fenomeno complesso come quello del turismo e delle locazioni brevi”.

“Questo non significa però – sottolineano Casini e Grazzini – che non sia necessario aprire una riflessione politica seria sugli effetti concreti della legge, soprattutto nelle grandi città come Firenze. Alcune distorsioni sono evidenti e rischiano di colpire indiscriminatamente realtà diverse, senza distinguere tra rendita speculativa e attività imprenditoriali strutturate e regolari, toccando tanti piccolissimi proprietari su cui va fatta una seria riflessione.”

“Da riformisti – proseguono – pensiamo che una buona legge non sia un totem intoccabile: va monitorata, valutata e, se necessario, corretta. Serve una taratura più fine della norma, capace di tutelare il diritto all’abitare e l’equilibrio urbano senza penalizzare chi opera in modo trasparente, crea lavoro e contribuisce all’economia cittadina.”

“Questa sentenza conferma che la strada intrapresa dalla Toscana era quella giusta: contrastare la rendita e la deregulation degli affitti brevi che stanno svuotando i centri storici, espellendo residenti e lavoratori, e aggravando l’emergenza abitativa, in particolare nelle città a forte vocazione turistica come Firenze – si legge nella nota diffusa da Cgil Toscana, Cgil Firenze, Federconsumatori Toscana, Sunia Toscana – ora però è fondamentale passare rapidamente alla fase attuativa. Spetta ai Comuni il compito di mappare le aree omogenee caratterizzate da tensione abitativa, per poter applicare strumenti di regolamentazione efficaci e mirati. La legge regionale offre finalmente una base solida: va utilizzata fino in fondo, senza ritardi. La decisione della Consulta ha inoltre un valore che va ben oltre i confini regionali. Si sancisce un principio fondamentale: Regioni e Comuni possono e devono legiferare sul tema degli affitti brevi, superando un vuoto normativo che finora ha favorito pochi interessi privati a scapito dell’interesse collettivo. Per troppo tempo questo tema è stato lasciato senza regole, con conseguenze sociali ed economiche pesantissime”.

Per Cgil Toscana, Cgil Firenze, Federconsumatori Toscana, Sunia Toscana, che hanno contribuito con le loro proposte alla stesura del testo della legge, questa deve diventare “un modello nazionale, aprendo una nuova stagione di politiche pubbliche che mettano al centro il diritto alla casa, la qualità del lavoro e la vivibilità delle città. La sentenza della Corte Costituzionale dimostra che cambiare è possibile e che la rendita può essere contrastata, quando la mobilitazione sociale incontra scelte politiche coraggiose”.