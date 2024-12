La conquista di Siena e la sapienza politica di Cosimo I de’ Medici

“Sempre, ancorché uno sia fortissimo in su gli eserciti, ha bisogno del favore de’ provinciali ad entrare in una provincia. Per quanta forza il principe abbia dalle sue truppe, egli, nel paese in cui vuole entrare per occuparlo, ha bisogno del favore degli suoi abitanti”. Così scriveva Niccolò Machiavelli nel “Principe”, non mancando di consigliare al sovrano di non farsi odiare dai sudditi, in particolare da quelli nuovi. Cosimo I de’ Medici a queste raccomandazioni sembra attenersi quando riesce a spezzare la tenace e orgogliosa resistenza di Siena. Lascia credere alle famiglie nobili della città di mantenere una leadership sui propri concittadini, ma attraverso la politica fiscale, in particolare con le tasse sul sale e sui pascoli, impone pesanti gabelle, così da rientrare almeno in parte dalle ingenti spese del conflitto.

Un convegno dal titolo “Siena, Firenze e Cosimo I de’ Medici” ha riportato alla luce una riflessione sulla tipologia del governo mediceo, attraverso gli interventi di docenti delle Università di Firenze, Siena e Pisa. Due giornate di studi organizzate nel 450° della morte, per approfondire lo stretto rapporto che Cosimo I de’ Medici ebbe con Siena. Sin da quando, il 28 ottobre 1560, fece il suo primo solenne ingresso nella città che aveva resistito per ben sette anni all’assedio. Questo conflitto, che si inseriva nella logica delle scorribande straniere nell’Italia dell’epoca, con Siena che era pedina ambita sia dalla Francia che dalla Spagna, andò avanti dal 1552 al 1559. Perché Siena dovette cedere all’assedio nel 1555, ma i suoi possedimenti di Montalcino e Grosseto rimasero in guerra fino al 1559. La Guerra di Siena fu dunque un conflitto sanguinoso e prolungato che segnò un punto di svolta nella storia dell’Italia centrale, determinando la fine della tenace repubblica indipendente senese e mettendo a dura prova le finanze dello Stato fiorentino.

Anche se conquistata, Siena rimase indipendente da Firenze, con una riforma, anzi “Reformatione” creata ad hoc dal nuovo sovrano. Il trait d’union tra le due città era proprio il Duca Cosimo. Scrive Mario Ascheri nel saggio “Siena in età medicea, quale continuità istituzionale” all’interno del volume “Il Comune dopo il Comune” (Olschki) a cura di Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini: “Cosimo è Signore dell’una e dell’altra realtà, ma con diverso titolo giuridico in unione personale con gestione quindi diversificata, con strumenti e cautele adeguate al contesto. Il ben ‘navigato’ Cosimo studiò il testo della sua riforma attentamente: non a caso durò fino all’età leopoldina nelle sue linee essenziali, delineando un governo dualistico che voleva acquisire o rafforzare il consenso già esistente”.

Durante il convegno senese è stato possibile anche prendere visione del documento autografo di Cosimo I de’ Medici con l’infeudazione dello Stato di Siena da parte del re di Spagna Filippo II, datato 3 luglio 1557. La nuova costituzione viene emanata dal Duca solo il 1° febbraio 1561 con il titolo “Reformazione del Governo della Città e Stato di Siena”. L’atto “rispettava con accortezza selettiva – scrive Ascheri – le istituzioni già repubblicane della città con il suo predominio sull’ampio territorio”.

Ma già subito dopo la resa della città, Cosimo mette in moto la sua politica. Scrive ancora Ascheri: “Cosimo sapeva bene quanto fosse delicato il compito di conquistare Siena nella nuova situazione. Perciò vi inviava un uomo di grande esperienza anche diplomatica come Agnolo Niccolini, il fedele e dotto giurista ritenuto in possesso di una speciale «cognizione et pratica di quelli umori et cervelli».

L’articolazione dello Stato nuovo (quello vecchio era Firenze) ripropone la Balia con esponenti delle famiglie senesi e il Concistoro sempre rispettoso dell’articolazione della città. Ma tre sono le mosse che segnano il passaggio al nuovo potere: le nomine, tutte direttamente da parte del Duca, di un Luogotenente o Governatore, come suo alter ego, di un Auditore Fiscale e di un Depositario che è una sorta di Ministro delle Finanze. Viene inoltre istituito un nuovo magistrato per il controllo e la gestione delle comunità dello stato, i Quattro Conservatori, a cui hanno accesso i senesi, in rappresentanza dei quattro Monti della città. Queste sono le strutture create per raccogliere le tasse, imperniate sui pascoli e sul sale: “Cosimo volle attingere risorse guardando a quelle che erano le caratteristiche dello stato senese – sottolinea Andrea Zagli, docente di Storia moderna all’Università di Siena – E così le tasse più importanti derivavano dai diritti sulla transumanza che attraversava il territorio dagli Appennini fino alla Maremma e sulla concessione dei pascoli, di cui si occupava l’Ufficio dei Paschi, e poi dalla gabella imposta sul sale. L’acquisto del sale era obbligato per tutte le circa cento comunità presenti sul territorio dello Stato nuovo, secondo un quantitativo stabilito dagli uffici del Duca. E certamente la pressione fiscale era elevata: pari alla necessità di rientrare dalle ingenti spese militari sostenute”.

C’è un documento conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, che offre una statistica precisa sulle entrate dello Stato di Siena nel periodo dal 1576 al 1586, da cui è possibile trarre dei dati percentuali sull’importanza di questi due settori fiscali legati agli introiti dei paschi e della tassa sul sale. Si va dal 22,2% per i pascoli e 25% per il sale nel 1576 ad una pressione inferiore nel 1584: 16,9% per i pascoli e 17,3% per il sale, con punte massime per i pascoli (26,3%) nel 1580 e il minimo per il sale nel 1577 con il 16,2%.

Senza calcare la mano dal punto di vista militare, la politica del Duca Cosimo – sarà Granduca solo dal 1569 – nei confronti di Siena è improntata al rigore finanziario. Spiega Alessandro Lo Bartolo, docente all’Università di Pisa, tra i relatori del convegno che si è tenuto al Santa Maria della Scala: “Il compito principale dei Conservatori è quello di tenere sotto controllo il bilancio. Le regole finanziarie dovevano essere rispettate dalle varie Comunità. Il pagamento della tassa del sale agli uffici del Duca era a cura della stessa Comunità, che poi si rivaleva sui cittadini secondo una ripartizione basata sull’estimo del territorio. A dir la verità – continua Lo Bartolo – non si registrano episodi di malcontento o ribellione dovuta alla pressione fiscale, neppure negli anni successivi. La fama di buon amministratore di Cosimo è abbastanza consolidata. Mentre ai suoi successori viene imputata scarsa qualità. Ma questo – sottolinea Lo Bartolo – lo si deve soprattutto all’attivismo degli storici vicini ai Lorena che, quando presero possesso del Granducato di Toscana, vollero mettere in cattiva luce l’operato dei Medici”.

L’abilità di Cosimo I de’ Medici fu, in sostanza, quella di approfittare delle nuove entrate dalle tasse dei territori conquistati, ma senza vessazioni, senza far sentire ai senesi il peso opprimente della sconfitta. Che in realtà, era nell’aria da tempo, ben prima della resa del 1555, soprattutto a causa delle lotte intestine che hanno sempre imperversato a Siena. Dal Medioevo ai giorni nostri, a parte la peste del 1348, Siena deve soprattutto a sé stessa le proprie disfatte.