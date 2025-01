La comunità cinese celebra l’inizio dell’anno del Serpente di legno

Prato – Nella cultura orientale il capodanno cinese è la festa per eccellenza dedicata al rinnovarsi,alla meditazione oltre che scambiarsi auguri di fortuna e abbondanza. Una ricorrenza che,come vuole la tradizione,dura 15 giorni, e quest’anno,seguendo il calendario lunare, inizierà il 29 gennaio per concludersi il 12 febbraio con la grande Festa delle Lanterne. In tutto il mondo si celebrerà l’anno del Serpente di Legno,(subentra a quello del Drago),che simboleggia saggezza, stabilità, armonia e che per i cinesi simbolicamente riporta ad una intelligenza profonda, ad una natura riservata oltre che ad una notevole capacità di adattamento e di rinnovamento,tipica proprio del serpente,animale in natura capace di cambiare la propria pelle. Mentre l’elemento legno, rappresenta la crescita e la forza unitamente ad una particolare attenzione ai valori familiari.

Una cultura millenaria, quella cinese intrisa di simbologie, di miti,di uomini e donne le cui storie affondano nella notte dei tempi: il culto dei propri antenati, il racconto delle antiche leggende sulle quali si basa l’identità nazionale, la celebrazione di Buddha, la cui figura religiosa è la più rispettata in Cina. Giornate solenni che furono fissate nel III secolo dopo Cristo, quando in Cina regnava la dinastia Han. E in virtù delle antiche ricorrenze le principali Chinatown si preparano a celebrare il capodanno. In Italia da Milano nella zona riqualificata di via Paolo Sarpi, a Roma nei Giardini Nicola Calipari, in Piazza Vittorio Emanuele II, e a Prato dove la comunità cinese profondamente radicata nel territorio coinvolgerà la città intera con feste ed eventi che dureranno per tutto il periodo delle festività.

Un’occasione unica non solo per i pratesi di scoprire una cultura affascinante e ricca di tradizioni, ma veri e propri momenti di incontro e di condivisione che hanno visto fortemente impegnata in maniera congiunta l’amministrazione comunale,ed in modo particolare l’assessorato al Turismo,( che ha ideato per l’occasione un nuovo ed originale brand), in collaborazione con i rappresentanti dell’Associazione Buddista della comunità cinese,l’associazione italiana Orientiamoci in Cina, le categorie economiche del territorio i Teatri Metastasio,e del Collegio Cicognini, che ospiteranno i riti della cerimonia del tè a cura della maestra Qiuxiu Cristina Hua e concerti di musica cinese.

Dal “temporary shop” in centro storico dove l’associazione del Cardato Riciclato Pratese esporrà i suoi manufatti made in Prato, ai film in lingua originale cinese, ai laboratori e mostre fotografiche al Cassero, alle visite guidate per vedere i luoghi più belli della città, alle colazioni nei ristoranti cinesi. Secondo l’assessora Chiara Bartalini, il Capodanno cinese è un’occasione che “può essere un veicolo di apertura per la città. Si tratta di un evento che catalizza da sempre tantissimi visitatori quindi perché non metterlo a sistema, perché non creare attività collaterali che descrivano meglio la città, abbiamo colto l’occasione di richiamo del capodanno per far scoprire la pratesità”.

Un’opportunità dunque di apertura e conoscenza della città, anche se i cittadini lamentano situazioni di vistoso degrado proprio nelle vie dove sfilerà il Dragone: sporcizia ovunque e pizzini bianchi incollati dappertutto con scritte equivoche in cinese. E dunque sarà davvero una sfida quella di rilanciare Prato a livello turistico visto anche il flop natalizio lamentato dalla Federalberghi Prato che adesso spera nel Capodanno cinese e nel suo ricco programma di celebrazioni. Intanto la comunità cinese si sta già preparando ad un altro grande evento : Il “Mindful Peace Festival” organizzato dall’Associazione Internazionale della Meditazione in collaborazione con l’Associazione Italiana della Meditazione che ha scelto Prato per la cerimonia del tè zen giornaliero. Una 8 giorni per presentare l’eccellenza della cultura orientale sulla salute,l’educazione familiare e la saggezza nella vita. Un ciclo di conferenze ispirate alla meditazione, alle pratiche per il benessere e altre attività, al fine di presentare al pubblico un’eccellente stile di vita zen. Gli incontri aperti al pubblico si svolgeranno ,quasi certamente nel mese di maggio in via Pistoiese,si spera per allora migliorata!, negli spazi del Prisma Lab,(amministrazione comunale permettendo). Ospite d’onore il Maestro di fama mondiale JiQun.

Il programma

Come da tradizione a Prato risuoneranno gli emozionanti rintocchi delle campane al Tempio buddista PuHuaSi in Piazza della Gualchierina, sabato 8 febbraio alle ore 17.00, in concomitanza con la mezzanotte di Pechino; sempre sabato la sfilata del Dragone che percorrerà le vie della zona industriale del Macrolotto 1 e 2; mentre la mattina di domenica 9, l’avvio sarà dal tempio buddista per attraversare l’area del Macrolotto Zero e del Centro Storico, entrando nei negozi.Secondo un’antica credenza il passaggio del dragone scaccia la sfortuna dall’esercizio commerciale per il nuovo anno. Il corteo di di domenica terminerà in Piazza delle Carceri dove si svolgerà la spettacolare danza del leone. Non mancheranno Workshop di Fotografia per raccontare l’evento con l’uso delle immagini. E la degustazione di piatti tipici italiani e cinesi preparati dall’istituto “F. Datini” di Prato in collaborazione con l’Associazione Ramunion e l’Associazione per lo sviluppo del commercio italo-cinese.