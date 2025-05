“La città dei lettori” 2025 ripensa i classici

Firenze – Nel cuore di Firenze e nella sua sede storica torna il Festival “La città dei lettori” giunta quest’anno all’ottava edizione con oltre 100 ospiti e tanti eventi. Villa Bardini, dal 4 all’8 giugno 2025 diventa il magico palcoscenico dedicato alla cultura e alla letteratura. La manifestazione di Fondazione CR Firenze, a cura di Associazione Wimbledon APS e con la direzione di Gabriele Ametrano dedicata agli autori contemporanei, ha scelto “I classici” come filo conduttore per i cinque giorni durante i quali sono previsti incontri, talk, reading, presentazioni e iniziative speciali, veri e propri spettacoli letterari, ad ingresso gratuito con registrazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it.

Tanti gli autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori che si avvicendano sul palco de “La città dei lettori”, nomi di primo piano del panorama culturale nazionale e internazionale.

Tra cui Thomas B. Reverdy, Ilide Carmignani, Beppe Severgnini, Vera Gheno, Roberto Saviano, Paolo Nori, Ascanio Celestini, Omar El Akkad, Fabio Genovesi, Roy Chen, Francesco Piccolo, Pegah Moshir Pour, Claudio Piersanti, Paolo di Paolo, Nicoletta Verna, Mario Desiati, Ilaria Gaspari, Francesco Carofiglio, Vanni Santoni, Valerio Aiolli, Luca Starita Andrea Ceccherelli, Antonella Lattanzi, Alessandro Martini, Maurizio Francesconi, Luca Mastrantonio, Maria Gaia Belli, Gabriele Cecconi, Vins Gallico, Marosella Di Francia, Daniela Mastrocinque, Alessandro Raveggi, Jacopo Storni, Giuliana Salvi, Annalisa Menin, Claudio Pescio, Roberta Scorranese, Piero Martin, Tommaso Codignola, Antonio Locicero, Niccolò Rabbiosi, Ruben Edgardo Caime.

L’evento di apertura del festival, mercoledì 4 giugno, è la proclamazione del vincitore del Premio “La città dei lettori”, sostenuto da Unicoop Firenze e giunto alla terza edizione. Il riconoscimento è assegnato all’autore o autrice più amati dagli oltre 750 iscritti ai circoli lettura dei soci Unicoop Firenze per meriti letterari o per empatia col pubblico ai partecipanti dello scorso anno.

Tantissimi gli incontri con gli autori e le autrici, le voci più significative del contemporaneo, le presentazioni e le novità editoriali. Il programma completo alla fine dell’articolo.

Per il tema dei classici ci saranno Ilide Carmignani, conosciuta per le sue traduzioni di Roberto Bolaño, che traccia un profilo inedito del poeta, scrittore e saggista cileno, l’8 giugno alle ore 12.00, e la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, che il 6 giugno alle ore 17.30 ricorda Goliarda Sapienza, autrice ignorata in vita e riscoperta dopo la morte col suo romanzo più famoso, “L’arte della gioia”, nel centenario dalla sua nascita. Paolo Nori, condivide con il pubblico suggestioni e interrogativi in una vita di studi letterari il 7 giugno alle ore 11.00, mentre, dopo poco, Valerio Aiolli parla di James Joyce e alle ore 12.00 Andrea Ceccherelli, traduttore dei grandi poeti polacchi del secondo ‘900, con un talk sulla poesia di Wisława Szymborska.

Alle ore 12.30 Luca Starita, autore specializzato in letteratura queer, racconta la vita e l’opera di Pier Vittorio e Maria Gaia Belli, autrice della fortunata serie “La dorsale”, effequ, interviene sul fantasy come classico.

Sempre presente l’appuntamento con i finalisti del Premio Strega. Venerdì 6 giugno, incontrano il pubblico per la prima volta dopo la selezione e a loro è dedicato tutto il pomeriggio. I finalisti, la magnifica cinquina, conversano sulla magnifica terrazza di Villa Bardini, grazie alla collaborazione di Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.

Per i lettori mattinieri torna Ilaria Castellino con la sessione yogica e meditativa “Yoga tra le righe”, sulle parole di “Un nuovo mondo” di Eckhart Tolle, Mondadori, il 7 e 8 giugno alle ore 10.00 mentre il format “Esperienza book”, per il benessere tra le pagine di un libro guidato dalla coach Raffaella Martinelli, con la visualizzazione guidata insieme all’autore Niccolò Rabbiosi, il giorno 8 giugno alle ore 11.30. Invece il 7 giugno, alla stessa ora, Raffaella Martinelli presenta “Ta-Rog. La via dei Re”, WriteUp, il testo introduttivo alla lettura dei tarocchi di Niccolò Rabbiosi e il ricercatore argentino Ruben Edgardo Caime.

I