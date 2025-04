La Chiesa di Papa Francesco aperta al mondo, vicina agli “scartati”

“Fratelli e sorelle, buona sera”. E’ il tono che colpì nelle prime parole pronunciate da Papa, quel 13 marzo 2013, quando il Conclave lo elesse. E’ dal suo modo di parlare che si intuì subito la sua rivoluzione. Con quella inflessione sudamericana che ha sempre levato austerità e aggiunto intimità all’eloquio, con quel suo inconfondibile lessico familiare, Papa Bergoglio ha dato la prima impronta al suo Pontificato chiarendo subito che era uno di noi. Il nuovo vescovo di Roma “sembra che sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui”, disse poi sorridendo. Ancora: “Io domani devo andare a pregare la Madonna”, come fosse uno qualunque che doveva andare a trovare una parente. E concluse : “Grazie tanto dell’accoglienza e a presto. Buona notte e buon riposo!”. E’ il tono che lo fece amare subito come un vecchio amico ritrovato. E’ il tono che lo ha reso il Papa meno Papa immaginabile, il più distante dalle solennità vaticane e il più vicino alla tavola di ogni famiglia.

In piazza San Pietro quel 13 marzo sventolavano bandiere da tutto il mondo in mezzo a cori da Stadio, “Francesco, Francesco”. Già, Francesco. Fin dalla scelta del nome fece capire chi era, chi voleva essere e rappresentare, che tipo di Chiesa intendeva guidare. Lo spiegò lui stesso pochi giorni dopo la sua elezione davanti a 5000 giornalisti: “Francesco, uomo di povertà, uomo di pace. L’uomo che ama e custodisce il Creato. E noi oggi abbiamo una relazione non tanto buona con il Creato”. Più che un nome, un progetto di Chiesa, un programma politico.

Francesco, il Papa che ha rivoluzionato la comunicazione vaticana, il Papa social, il Papa che va in Tv e scherza, il Papa degli ultimi, il Papa di tutti, il Papa delle periferie, il Papa che invoca il Gesù dei Poveri, il Papa che parla del Dio che perdona più che di quello che punisce, il Papa mai fermo che ha visitato 67 paesi nei cinque continenti. Il Papa dei molti primati: il primo latinoamericano, il primo gesuita, il primo a chiamarsi Francesco, il primo a convivere con un Papa emerito per 10 anni, e per lui fu la prima telefonata da pontefice e con lui quell’incontro di dieci giorni dopo, che spazzò via tutte le perplessità su questa inedita convivenza: è come avere “un nonno saggio a casa”, disse Bergoglio sdrammatizzando. Insieme ci regalarono la prima immagine storica di due Papi inginocchiati uno accanto all’altro che pregano. Altri primati: Bergoglio fu il primo ad avere incontrato un patriarca ortodosso russo (Kirill), il primo ad avere nominato una donna a capo di un dicastero vaticano, il primo a cacciare due cardinali accusati di abusi sessuali, il primo a parlare di omosessualità: “Se una persona è gay chi sono io per giudicare?”.

Francesco I, il 266esimo Pontefice salito al soglio di Pietro, è morto alle 7,35 del 21 aprile 2025, a 88 anni, nel lunedì di Pasqua, nell’anno del Giubileo della Speranza. Il giorno prima, a San Pietro, aveva detto: “Cari fratelli e sorelle, Buona Pasqua”. Ancora quel tono familiare, ma stavolta dolente, affaticato per la malattia, parole sussurrate ma potenti, che resteranno nella storia, le sue ultime. L’ultima immagine emblematica è invece la carezza a un neonato, dalla Papa-mobile, nell’ultimo giro a San Pietro accanto alla sua gente, poco prima della benedizione pasquale.

Ma la sua gente era quella dei popoli di tutto il mondo, non aveva e non sentiva confini Bergoglio, una sola scelta di campo: amava gli ultimi. “La mia gente è povera e io sono uno di loro”, ha detto una volta per spiegare la decisione – da giovane – di abitare in un appartamento e di prepararsi la cena da solo. Così lo racconta la biografia pubblicata dalla Santa Sede. Jorge Mario nasce a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, figlio di emigranti piemontesi. Suo padre Mario fa il ragioniere, impiegato nelle ferrovie, mentre sua madre, Regina Sivori, si occupa della casa e dell’educazione dei cinque figli. Ma la persona più speciale per lui è la nonna, Rosa Margherita Vassallo: “Ho ricevuto il mio primo annuncio cristiano da una donna”, raccontava. Gli ha insegnato che “c’è sempre un pezzo di pane da donare a chi sta peggio” e da lì cominciò la sua conversione.

Diplomatosi come tecnico chimico, sceglie poi la strada del sacerdozio. Nel 1958 passa al noviziato della Compagnia di Gesù. Nel 1963 si laurea in filosofia. Fra il 1964 e il 1966 è professore di letteratura e psicologia, nel 1969 viene ordinato sacerdote, nel 1998 diventa arcivescovo di Argentina. Nell’aprile 2005 partecipa al conclave in cui è eletto Benedetto XVI. Otto anni dopo tocca a lui. E con il suo pontificato inizia un’altra storia, ma in linea con tutta la sua biografia.

Un pontificato che più di tutto raccontano le immagini, i gesti forti, come quando, fin dal primo momento rifiutò la mozzetta rossa, simbolo del potere dei predecessori, le scarpe rosse e la collana preziosa in oro a favore di una più semplice in argento, facendo capire subito chi era. Poi ci sono le scelte politiche, ispirate a quello che è stato definito “un evangelismo militante”: i bambini, i migranti, la pace, gli ultimi, ricordati fino alla fine, sono stati i capisaldi del suo ministero.

Il giovedì santo, tre giorni prima di morire, era voluto andare dai detenuti del carcere di Regina Coeli. Li ha salutati, ha stretto mani: “Ogni volta che entro in questi luoghi mi domando perché loro e non io”, ha poi detto ai giornalisti.Ancora immagini, stavolta siamo all’inizio del pontificato, la sua prima visita, appena quattro mesi dopo la sua elezione è a Lampedusa dove lancia in mare una ghirlanda di fiori bianchi e gialli in ricordo di quanti hanno perso la vita nelle traversate.

E i migranti resteranno un cardine politico del ministero di Francesco: “Non dare loro accoglienza e lavoro è peccato. La migrazione è un diritto, i migranti siamo noi e anche Gesù lo era”. Fino al severo richiamo contro le politiche del nuovo presidente americano, quelle immagini delle catene ai piedi degli uomini da ‘deportare’ gli erano insopportabili. Scrisse una lettera ai vescovi americani ricordando che “deportare lede la dignità di uomini e donne”.

Alla notizia della scomparsa del Papa, Trump lo ha ricordato nel modo più freddo rispetto a tutti gli altri leader mondiali, di destra e di sinistra, credenti o non: “Riposa in pace, papa Francesco”, si legge in un tweet dell’account ufficiale della Casa Bianca, corredato da due foto: una ritrae Donald e Melania Trump, ed è del 2017, l’altra con il vicepresidente JD Vance che gli stringe la mano, nel suo ultimo giorno di vita.

Di ben altro tenore le parole che arrivano dal resto del mondo. A partire dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, oltre al messaggio ufficiale, ha espresso un ricordo commosso rilanciato da tutte le tv: “Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi”, è il monito finale del Capo dello Stato.

I rapporti fra Papa Francesco e il Quirinale sono sempre stati significativi, improntati sul valore della Costituzione e sulla grande considerazione che Bergoglio aveva della politica, “la forma più alta di carità. In una sola parola: servizio”. Bergoglio ha conosciuto due presidenti, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, il primo lo incontrò nel novembre 2013: Francesco arrivò senza sirene, scorte e corazzieri, a bordo di una utilitaria. Quello con Napolitano fu un incontro storico, il primo fra un Pontefice e un presidente laico. E nel settembre del 2023, Francesco fu il primo della storia della Repubblica a varcare la soglia di palazzo Madama per rendere omaggio alla camera ardente di Napolitano, allestita in Senato, con una visita a sorpresa. Con Mattarella Bergoglio condivideva anche la fede, il loro primo incontro al Quirinale fu nel 2017, l’inizio di un rapporto speciale fra i due, che non si è mai interrotto.

Della sua amicizia personale con Bergoglio ha raccontato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento con Raiuno, commossa e fuori dall’ufficialità: “Un grande Papa, mancherà, mancherà anche a me, avevo un importante rapporto personale, molto più assiduo di quanto si vedesse, molto oltre il nostro ruolo istituzionale. Ci si poteva confrontare come si faceva con il proprio parroco. Un carattere forte accompagnato da un forte senso dell’umorismo, ‘non perdere mai l’umorismo mi diceva’”. E poi ricorda “la cosa di cui va più fiera” in questi due anni da premier, aver portato Francesco al G7 per parlare di intelligenza artificiale, la prima volta di un Papa, “e non ho avuto difficoltà a convincerlo. Commosse tutti esortando a mantenere l’uomo al centro. Era capace di piccoli gesti straordinari”.

Anche l’ex presidente del Consiglio e della Bce Mario Draghi ha espresso parole personali e commosse: “Con la sua bontà ha illuminato il mondo e ha cambiato la Chiesa. Mi è stato vicino in momenti difficili e mi ha aiutato con la sua preghiera, il suo affetto e il suo discernimento”.

Ma tutto il mondo politico piange il santo Padre, anche i più distanti da lui, a partire dal ‘suo’ presidente argentino Javier Milei, che pure lo aveva definito “il demonio in terra”, per poi ricredersi e correggere: “Ho capito che era la persona più importante dell’Argentina”. Alla sua scomparsa ha proclamato sette giorni di lutto, dopo aver scritto: “Nonostante le differenze che oggi sembrano irrilevanti, è stato per me un vero onore averlo potuto conoscere nella sua gentilezza e saggezza. Come presidente, come argentino e, fondamentalmente, come uomo di fede, saluto il Santo Padre e sono vicino a tutti noi che oggi affrontiamo questa triste notizia”.

Le campane di tutta Europa hanno suonato per Francesco, 88 rintocchi quelle di Notre Dame a Parigi, contemporaneamente risuonano anche quelle del Duomo di Colonia.

La presidente della commissione europea Ursula von Der Leyen scrive parole toccanti: “Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati. Il mio pensiero va a tutti coloro che soffrono per questa profonda perdita. Che possano trovare conforto nell’idea che l’eredita’ di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole”.

Dello stesso tenore i messaggi dei principali leader europei. Anche Re Carlo si dice “addolorato”, così come il presidente turco Erdogan. Commosso il presidente ucraino Zelenski: “Pregò per l’Ucraina, memoria eterna”. E il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen lo definisce “amico fedele dei palestinesi”. Ma a Francesco, dell’Ucraina e di Gaza stavano a cuore soprattutto i bambini e i civili martoriati dalla guerra. La guerra: è morto portandosi dietro questo cruccio. Perché la ricerca e la predicazione della pace hanno segnato tutto il Pontificato di Bergoglio. Il 25 settembre 2015, di fronte all’Assemblea generale dell’Onu, ricordò il primo articolo della carta delle Nazioni Unite che pone a fondamento della costruzione giuridica internazionale la soluzione pacifica delle controversie. Francesco ha sempre messo in guardia dalla “disumanità della guerra” definendola “un mostro”. Fino all’Enciclica ‘Fratelli tutti’ dove definisce quella di oggi “la Terza Guerra mondiale a pezzi”.

Ma sono le immagini e i silenzi, più delle parole, a definire questo Papa, come quella foto storica, simbolo della pandemia, lui da solo in una Piazza San Pietro vuota, il 27 marzo 2020: “Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari: tutti chiamati a remare insieme”, furono le sue uniche parole commosse.

Sempre Roma, 2022, un’altra immagine parla per lui: mentre l’Europa divisa si arma e lancia proclami di guerra, Francesco vuole che alla Via Crucis partecipino due donne speciali, una ucraina e una russa che, nella tredicesima stazione, si abbracciano.

Ancora una foto iconica, questa volta più politica, quando Bergoglio va a trovare a sorpresa Emma Bonino. Entrambi malati, si parlano e si sorridono nelle due carrozzelle, lei la leader radicale paradigma e pioniera di ogni battaglia a favore dell’aborto, lui il Papa che l’aborto lo ha sempre combattutto in nome della vita. Ma si capiscono e si apprezzano. E sembra un miracolo. Lo spiega lei perché, ricordando Francesco per “la sua instancabile azione di difesa dei diritti dei tanti dimenticati o ignorati o discriminati dagli uomini, come i detenuti e i migranti. Su questo in particolare, oltre che sui temi francescani dell’ambiente, anche per noi politici laici la sua predicazione è stata un imprescindibile punto di riferimento e di incontro”.

L’ha spiegata anche lo stesso Papa più volte l’importanza di parlare a tutti, laici o religiosi di ogni confessione. Con Eugenio Scalfari, nella prima storica intervista che rilasciò a un giornalista nel 2013, sottolineò l’importanza “di conoscersi, ampliare la cerchia dei pensieri. Il mondo è percorso da strade che riavvicinano e allontanano, ma l’importante è che portino verso il Bene”.

Il 24 dicembre 2024 fu immortalato ancora solo e in silenzio quando, primo pellegrino, apre in carrozzella la Porta santa a San Pietro, per il Giubileo.

Poi la malattia si è aggravata, con quella polmonite bilaterale e tutte le complicazioni che lo hanno trattenuto per ben 37 giorni al Policlinico Gemelli. Giornate di dolore in cui non ha mai smesso di essere se stesso, mandando messaggi come poteva sui temi che aveva a cuore. Stava male Francesco e ha continuato a sentire i suoi fratelli della Parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza. Ha concluso la convalescenza a Santa Marta, regalando le ultime sue immagini a sorpresa, come quel ‘blitz’ di qualche giorno fa in carrozzella dentro la basilica di San Pietro, senza abito talare, ma con un poncho argentino e dei pantaloni scuri.

Ha lasciato anche le indicazioni sul suo funerale, disponendo di ridurle al minimo: non vuole catafalchi ma vuole essere esposto in una bara normale, perché “le esequie del Romano Pontefice sono quelle di un pastore e discepolo di Cristo e non di un potente di questo mondo”.

Il Papa “venuto dalla fine del mondo” era questo e molto altro: “La realtà è superiore all’idea”, diceva citando i pensieri di Pascal, “perché il filosofo francese ci insegna che ‘niente è più pericoloso di un pensiero disincarnato’”.

Il teologo Vito Mancuso ha coniato per lui il termine “teopatia”. Perché Bergoglio “non ha pensato Dio, lo ha patito. E’ stata la passione a costruire la cifra del suo incontro con il mistero del mondo. Questo ha generato la sua dolcezza, il suo entusiasmo e il suo slancio con la volontà di produrre amore”. Ma ha prodotto anche “l’indignazione, la protesta e la rabbia. Sto sostenendo – conclude Mancuso – che Francesco non è stato un teologo (come lo fu Benedetto XVI), neppure un sapiente pastore (come Giovanni Paolo II), né un legislatore e un diplomatico (come Pio XII): no, Francesco è stato un profeta”.

Foto di Luca Grillandini