La Camera dice no, ma il congedo paritario è una rivoluzione culturale

L’Italia non è un paese per donne. Ma se poi scartabelliamo il problema dei cosiddetti vantaggi degli uomini, scopriamo che, sì, è vero che la tenace resistenza della cultura patriarcale le schiaccia a tal punto da arrivare anche a ucciderle se non sono come si vuole, ma che in realtà il nostro non è neanche un paese per bambini e per uomini. Esemplare la vicenda della bocciatura alla Camera del congedo paritario che assegnerebbe lo stesso tempo di libertà dal lavoro, per dedicarlo alla cura dei figli all’inizio della loro vita, a madri e padri indifferentemente. Una vicenda scivolata via abbastanza inosservata, forse anche per la denominazione un po’ da addetti ai lavori della misura in discussione, oltre che per la disabitudine ad interessarsi del non dato e consolidato.



Al contrario, il congedo paritario è una delle chiavi fondamentali del cambiamento. Perché coinvolge non solo le donne, ma anche uomini e bambini. E pure l’economia. Congedo paritario significa un alternarsi “paritario”, appunto, di madre e padre intorno alla culla di una bambina o un bambino appena nati. La vicenda che ne ha escluso la possibilità si è sdipanata alla Camera il 23 febbraio scorso, dove la maggioranza ha bocciato tout court, senza neanche con un sospiro di nostalgia, la proposta di un disegno di legge miracolosamente unitaria delle opposizioni di un congedo paritario e non trasferibile a ridosso della nascita di un figlio: di 5 mesi ciascuno, per madre e padre, retribuiti al 100% dello stipendio. A differenza di adesso, quando sono cinque mesi obbligatori all’80-30% per le madri e miseri 10 giorni al 100% per gli uomini. Non si può, ha detto la ragioneria dello Stato: costa troppo, mancano soldi e coperture. E di corsa sono piovuti i no.



Le opposizioni si ribellano, sottolineano il fatto che i conti della Ragioneria sono arrivati in aula all’ultimo tuffo impedendo una seria discussione magari anche per rivederli, confrontarsi, indagare su possibili coperture. Accusano la maggioranza di aver colto l’occasione per un deciso e sbrigativo “no” con una scusa di denaro mancante che invece giudicano in qualche modo risolvibile e non di merito. «Vi trincerate oggi dietro a una scusa tecnica, quella che mancherebbero le coperture, però lo sapete che è solo una questione di volontà politica perché le avete trovate per il ponte sullo Stretto di Messina o per le prigioni vuote in Albania”, reagisce Elly Schlein a Montecitorio.



Perché il congedo paritario non è misura secondaria, ma un passo fondamentale e positivo di cambiamento? Tante le ragioni. Prima di tutto favorirebbe l’empowerment femminile nel ridurre la lacerazione delle madri tra figli e lavoro che si traduce spesso in un’interruzione del percorso di lavoro se non nella sfinita rinuncia e dunque nell’uscita definitiva dal mercato, come l’accettazione di part time o lavoretti altrimenti indesiderati che tolgono denaro e impediscono quella carriera che è diritto delle donne perseguire se lo desiderano. Ma permetterebbe anche agli uomini di non sentirsi estranei e di non tornare a casa dal neonato senza neanche sapere come fare a maneggiarlo. Sai quanto aumentano i giovani padri che vorrebbero stare di più con i loro figli e avere nella loro vita un ruolo fondamentale e non solo di occasionali compagni di gioco o di presenze distratte da più importanti questioni. Save the Children informa che in Italia i padri che hanno utilizzato il congedo parentale (quello già esistente per donne e uomini di 3 mesi al 30% per i figli più grandi) sono triplicati tra il 2012 e il 2023. Se nel 2013 solo circa 1 padre su 5 aveva usufruito del congedo di paternità (il 19,25%), nel 2022 sono oltre 3 su 5 (il 64,02%).



Il mondo cambia, le norme no. Si comincia già prima della nascita, non nascendo affatto. E’ la crisi della natalità che ha ampie e diverse motivazioni, sta contagiando ormai tutti i paesi evoluti, ma in Italia è più forte che altrove, per mancanza di visione, servizi, tranquillità per le donne di mettere al mondo un figlio condividendo l’esperienza e non sentendosi strette nella morsa della scelta tra maternità e affermazione e autonomia personale. Il congedo paritario segnerebbe una concreta inversione di tendenza. Come lo sarebbe anche nella formazione delle nuove generazioni che, sentendosi intorno indifferentemente madri e padri fin dal primo respiro, maturerebbero spontaneamente uno sguardo più libero sul mondo. Proprio perché percepito fin dalla nascita, sarebbe anche un passo importante verso quella rivoluzione culturale che ogni volta si dice necessaria di fronte all’attuale impotenza a fermare la violenza sulle donne. Nuovi nati che potrebbero crescere senza introiettare come naturali le differenze di ruoli che invece sono artificiose e smettere di pensare troppo spesso alle donne come cose di loro proprietà.



Dopodiché, quella che sembra una trascurabile vicenda privata, è in realtà anche una generale e nazionale questione economica, sottolineano i sostenitori del congedo paritario, considerando come urgente il cambiamento, tanto più per un paese a rischio di declino, come il nostro, che si trova in piena stagnazione industriale, anzi che perde interi settori industriali, vedi l’automotive, che lamenta il crollo dei consumi e altro non potrebbe essere vista la perdita di potere d’acquisto di stipendi, peraltro tra i più bassi d’Europa e, al contrario, la vertiginosa crescita del costo della vita.

Una contraddizione che la guerra in corso non mitigherà. Mentre le donne potrebbero avere un ruolo di rilancio, sia rimpolpando il mondo del lavoro ma anche portando dentro uno sguardo diverso e sia consumando. Ma strette, come sono, tra figli di cui ancora oggi sono le sole responsabili e lavoro, si ritrovano con pochi soldi o niente in mano e dunque senza autonomia e senza potere di acquisto. Lavoro più debole, stipendi più bassi, anche pensioni più basse degli uomini e, siccome le donne vivono di più anche un maggior peso sulle risorse pubbliche di assistenza.

Una stima della Commissione calcola che a ogni riduzione dell’1% del pay gap il Pil si alzi dello 0,1% . Speriamo che al congedo paritario, come base per un salto in avanti, si ripensi e si riprenda la discussione.