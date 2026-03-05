La bomba, il pilota e il filosofo: dialogo sul destino dell’umanità

Firenze – Si annuncia una bella giornata quella del 6 agosto 1945. Gli strati nuvolosi hanno dimensioni e altezze ideali, mentre la gente di Hiroshima si appresta a vivere la quotidianità dell’esistenza. Chi sta facendo dei calcoli metereologici sulle loro teste è un giovane pilota americano di 26 anni, Claude Eatherly a bordo dello Straight Flush, il B29 da ricognizione che precede un’altra “Fortezza volante”, l’Enola Gay. “Ok, sereno su Hiroshima” è il segnale convenuto per indicare l’obiettivo della prima bomba atomica della storia la cui potenza distruttiva è equivalente a circa 20mila tonnellate di tritolo. L’esplosione uccide immediatamente 80mila persone. A causa del follow up delle radiazioni alla fine saranno più di 200mila le vittime del bombardamento.

Per quell’ok anche Eatherly è una vittima della bomba. Insopportabile il pensiero della enormità inaudita della strage e dell’ essere stato tra coloro che hanno aperto la strada all’uso della potenza più distruttiva che l’uomo abbia mai concepito, in grado di cancellarne la presenza dalla terra. Questa presa di coscienza lo porterà a compiere piccoli gesti criminali, tentativi di suicidio e internamenti conitinui nell’ospedale psichiatrico di Waco in Texas . Le diagnosi: “complesso di colpa patologico”, “schizofrenia”, “nevrosi d’ansia”. Eppure Claude Eatherly non aveva alcuna idea della conseguenza della sua missione.

Abbandonato dalla moglie e dagli amici, solo di fronte alla consapevolezza di aver partecipato a una catastrofe umana e psicologica che avrebbe segnato la storia del novecento, Eathely rappresenta un doppio simbolo: quello del potere che chiede obbedienza e che etichetta come pazzo chi mette in primo piano la coscienza e quello di chi invece lotta per salvare l’umanità dall’auto-annientamento. Una testimonianza consegnata al carteggio che dal 1959 intrattenne con il filosofo tedesco Guenther Anders, che lo aiuta a prendere atto del ruolo che ha avuto nel bombardamento e a diventare, una figura di riferimento per coloro che si impegnano per la pace e il disarmo nucleare. L’unica terapia psicologica che poteva salvarlo.

Sono cruciali i temi che propone la storia di Eatherly e il rapporto con Anders che lo considera come l’incarnazione della sua filosofia. La responsabilità: è colpevole chi è stato anche solo “una rotella di una macchina”, come si definiva Adolf Eichman, il manager dell’Olocausto, che non lascia margine alla decisione individuale. La coscienza, supremo giudice delle azioni del singolo. Il destino dell’umanità e del pianeta minacciato dalle armi nucleari. L’incapacità dell’uomo di gestire “la potenza della produzione” attraverso quella dell’immaginazione che sola può controllarne gli effetti devastanti.

Il merito di proporli alla discussione spetta a uno spettacolo teatrale, “Atomica” della compagnia romana Muta Imago, che ha inaugurato il Festival Materia Prima ideato da Murmuris, al Teatro cantiere Florida di Firenze. Merito doppio se si pensa all’inquietante attualità . Il mondo della coesistenza pacifica e delle regole del diritto internazionale subisce attonito la follia di chi è tornato a imporre la logica della forza e della potenza militare nei rapporti internazionali.



In scena con la regia di Claudia Sorace e la drammaturgia e suono di Riccardo Fazi, gli attori Alessandro Berti e Gabriele Portoghese sono i protagonisti del carteggio fra l’ex pilota e il filosofo. Un dialogo che tocca aspetti profondi della società americana, le cui contraddizioni emergono in personaggi emblematici come Eathely , che alla fine della guerra era considerato un eroe per il ruolo avuto nel bombardamento atomico.O anche come Elvis Presley, che Portoghese interpreta nella doppia immagine di mito e di personalità devastata.

Anders non vuole consolare il pilota, anzi lo invita a considerarsi colpevole e a chiedere perdono alla gente di Hiroshima, perché soltanto dalla presa di coscienza della responsabilità che tutti abbiamo nel dare un contributo alla pace e alla creazione di un’umanità migliore si può evitare che si spenga la luce della ragione solidale.

Tanto più oggi che, come dice Berti-Anders la tecnologia ha raggiunto risultati nei quali “il fine scompare nell’effetto”, come accadde nel 1945 la bomba atomica. Il rischio è che “l’immaginazione del domani”, si faccia da parte di fronte alla produzione di nuovi “mostri”. Macchine che sono azionate da altre macchine. La conclusione potrebbe essere un pianeta solitario senza umanità, senza passato e senza futuro.

“Atomica” è un magnifico esempio di teatro civile.

Foto ©Maria Giovanna Sodero