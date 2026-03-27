La Bibbia, “biblioteca” in movimento

Sabato prossimo – 28 marzo – all’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio continuano gli incontri Leggere la Bibbia, a cura della Fondazione Francis Bacon con Biblia-Associazione laica di cultura biblica con l’incontro il Prof. Edoardo Barbieri, Ordinario all’Università Cattolica di Milano.

Definendo la Bibbia quale “biblioteca in movimento” offre già una chiara interpretazione sul perché possa essere un testo idoneo a trovarsi inserito nel programma di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026: vuole però offrirci qualche altro… indizio utile a comprenderne la portata.

La Bibbia è un libro fatto in un modo tutto suo (per questo è piuttosto una “biblioteca”): è una raccolta di libri diversi, scritti in epoche e contesti diversi, in lingue diverse, con modi e contenuti differenti l’uno dall’altro. Non c’è solo la dicotomia tra Antico e Nuovo Testamento, ma basti pensare alla storia che ha portato alla fissazione del canone, cioè al riconoscimento della autorevolezza dei diversi libri. Poi la Bibbia si presenta in modi fisici contrastanti l’uno dall’altro, prevedendo la presenza o meno di paratesti, la traduzione in tante lingue a seconda dei suoi lettori… Questa “geometria variabile” ci permette di parlare di una “Bibbia in movimento”, in cui muta persino la forma del libro stesso che può presentarsi secondo tipologie molto differenti tra loro.

Quindi esistono tante Bibbie a seconda di quanti lettori ci sono?

No, direi di no: esistono modi aberranti di leggere e usare la Bibbia (ad esempio quando la si cita per giustificare la guerra), così come ci sono modi corretti, anche se non univoci di accedere al suo testo. Questo perché la Bibbia più che esprimere una dottrina è un racconto, anzi è il racconto (e la sua interpretazione) di una storia, la storia della salvezza, dell’alleanza vecchia e nuova tra Dio e gli uomini.

È questo che l’ha indotta ad accettare l’invito per partecipare attivamente al ciclo di incontri Leggere la Bibbia?

Oltre all’insistenza di qualche amico, sì. Per me questa è la possibilità (innanzitutto per me stesso) di guardare ancora al modo misterioso che Dio ha scelto per donare agli uomini il senso della loro attesa: se la vita è un “desiderio senza fine anelo” (Giovanni Pascoli) la Bibbia narra l’iniziativa del Mistero creatore per farsi conoscere (riconoscere) dagli uomini.

Come ogni altro testo sacro, la Bibbia è rappresentativa di un credo (o almeno di due credi che si intrecciano fra loro): riparlarne diffusamente in queste occasioni, può secondo lei apparire una provocazione, evocativa di conflittualità che contrappongono cittadini cattolici a cittadini con credo diversi, o non credenti?

Mi pare un falso problema. Come io non mi sento disturbato se un musulmano festeggia la fine del Ramadan e gli faccio gli auguri, così nessun musulmano sincero si offende se festeggio il Natale. Certo ci vorrà rispetto e attenzione, ma ci si possono scambiare dolci: quante guerre si eviterebbero con un minimo di attenzione all’altro! La Bibbia, oltre a essere il fondamento della nostra cultura occidentale (cosiddetta giudaico-cristiana, ma anche greca e po’ islamica), se ben letta è piena invece (oltre che di narrazioni eccezionali: rileggiamo Mimesis di Auerbach per favore!) di una commovente intelligenza della vita dell’uomo e del suo destino, che è tragico se non diventa il dramma del dialogo con l’Altro, come Giacobbe azzoppato dall’angelo. Per contrappunto, si veda l’ignoranza totale che della storia sacra hanno oggi i nostri giovani, anche quelli che vanno al catechismo… Cosa gli insegnino non lo so. Rischiamo di perdere forse il più grande monumento del nostro patrimonio culturale e non per un attacco terroristico, ma per il nulla, cioè la tristezza e il vuoto totale di qualche like.

Edoardo Barbieri, milanese, classe 1961, è professore Ordinario, in Università Cattolica dove insegna Storia del libro e dell’editoria, Bibliologia, Storia e forme della comunicazione scritta e Discipline della memoria presso le sedi di Brescia e Milano (vi dirige inoltre il Master in “Professione Editoria cartacea e digitale”, quello in “Booktelling. Comunicare e vendere contenuti editoriali”, nonché il “Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca”). Ha svolto e svolge numerosi incarichi istituzionali, ha partecipato e organizzato numerosi convegni in Italia e all’estero.

Oltre a numerosi articoli in periodici e atti di convegno, tra i volumi a stampa ha pubblicato Le Bibbie italiane del Quattrocento e del Cinquecento, Milano, Ed. Bibliografica, 1992; Il libro nella storia. Tre percorsi, Milano, Cusl, 2000; (cur.) Nel mondo delle postille, Milano, Cusl, 2002; (cur. con D. Zardin) Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, Milano, Vita e Pensiero, 2002; (cur. con G. Frasso) Libri a stampa postillati, Milano, Cusl, 2003; (cur. con A. Brambilla). Oggi è direttore dei periodici “La Bibliofilia” (Olschki, Firenze) e “Almanacco bibliografico” (CRELEB, Milano) e dirige le collane “Biblioteca di Bibliografia” (Olschki) e “Minima Bibliographica” (CRELEB, Milano), oltre che contribuire alla redazione di altre pubblicazioni.

In foto Edoardo Barbieri