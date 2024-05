Italia ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte

L’Italia è l’ospite d’onore della Frankfurter Buchmesse di quest’anno (16-20 ottobre 2024). Il programma letterario e culturale e il progetto del padiglione dell’ospite d’onore sono stati presentati in una conferenza stampa a Francoforte (Germania). Sono intervenuti Juergen Boos, Direttore della Frankfurter Buchmesse, Armando Varricchio, Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Federale di Germania, Mauro Mazza, Commissario Straordinario del Governo Italiano per l’ospite d’onore e Innocenzo Cipolletta, Presidente dell’Associazione Italiana Editori AIE. Stefano Boeri, architetto e urbanista, ha presentato il progetto del padiglione dell’Ospite d’Onore, che ricorda una piazza italiana e intende creare un luogo di incontro e scambio durante la Fiera del libro. Juergen Boos ha parlato con le autrici italiane Ginevra Lamberti e Anna Giurickovic Dato dei loro ultimi lavori e del panorama letterario italiano, tra le altre cose.

Juergen Boos, direttore della Frankfurter Buchmesse, ha dichiarato: “Con il programma Ospite d’Onore, la Frankfurter Buchmesse mette al centro della scena la letteratura e la cultura di un Paese. L’accordo dell’Ospite d’Onore con l’Italia è stato firmato nel 2018 e i preparativi fervono da sempre. da allora sono già state pubblicate più di 150 nuove pubblicazioni dall’italiano in tedesco nell’ambito del programma Ospite d’Onore – e l’elenco continua a crescere!” E aggiunge: “Molti editori colgono l’ospite d’onore come un’opportunità per invitare autori del loro programma a Francoforte.

Il pubblico della fiera può quindi aspettarsi una voce diversificata e numerosa di giovani letterari italiani. Autori come Claudia Durastanti, Igiaba Scego e Vincenzo Latronico, che abbiamo incontrato di recente al Salone del Libro di Torino, così come Ginevra Lamberti e Anna Giurickovic Dato, che abbiamo accolto in conferenza stampa, e molti altri ci ispireranno a Francoforte. Stiamo già presentando i nostri primi consigli di lettura nel mese del Pride di giugno.”

il rendering dell’interno del padiglione Italia disegnato da Stefano Boeri