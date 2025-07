Israele, possibili elezioni. Haaretz: “ciò che conta è porre fine alla guerra”

La maggioranza politica che sostiene Netanyahu si sta disgregando, lentamente e inesorabilmente. Tensioni interne che ruotano intorno a religione, diritti e senso dello stato sono poco manovrabili persino per il “maestro d’orchestra” Bibi. Il quale prima di una implosione dolorosa che possa recidere alle radici la coalizione, e mettere in ombra la sua immagine di leader, può scommettere o minacciare la carta delle elezioni anticipate.

Nel qual caso se ci affidiamo ai recenti sondaggi notiamo che gli israeliani si spostano in modo non omogeneo, influenzati dagli eventi. Se escludiamo i partiti arabi da una futura coalizione, cosa che ripete Naftali Bennett probabile unificatore del “campo largo” antagonista a Netanyahu, il quadro è di instabilità. La coalizione anti-Bibi è in vantaggio ma il rischio che nessuno abbia i numeri assoluti per ricevere un chiaro mandato di governo è oggettivamente possibile. Eppure, potenzialmente la destra israeliana unita sotto la bandiera del nazionalismo avrebbe una larga maggioranza. La prova è stata la risoluzione, non vincolante, passata alla Knesset che chiede l’annessione della Cisgiordania (“Giudea, Samaria e Valle del Giordano sono parte della Terra di Israele” si legge nel preambolo del testo). Territori che per la legge israeliana hanno lo status di “belligerante occupazione temporanea”, e per il diritto internazionale ricadono molto più semplicemente nella condanna dell’illegalità di Israele. I favorevoli ad applicare l’inglobamento di aree palestinesi sono stati 71 su 120 parlamentari. Compresa una fetta, ampia, dell’opposizione: il partito russofono Yisrael Beytenu di Avigdor Lieberman e quello “centrista” di Benny Gantz, entrambi in passato alleati di Netanyahu e poi suoi avversari. Nella dichiarazione Amir Ohana presidente del parlamento ha testualmente detto: “Il 1967 non è stato l’inizio dell’occupazione ma la sua fine, allora la nostra patria è stata restituita ai suoi legittimi proprietari”. Gli occupanti o abusivi sarebbero quindi i palestinesi. Lettura non condivisa dalla irrisoria sinistra, sionista e araba. Cautamente il liberale Yair Lapid si è astenuto da un voto perso in partenza.

Nell’orientamento di voto delle future elezioni peserà ovviamente il tema della guerra di Gaza. Dibattito incentrato sull’accordo di tregua con Hamas e conseguentemente sulla liberazione degli ostaggi. Trattativa che non decolla nello scambio reciproco di accuse tra le parti. Dilemma politico per Bibi stretto tra il tentativo di Washington e la resa del patto di governo con i partiti di estrema destra, insensibili tanto ad un compromesso quanto all’eccidio in corso. Contrari all’invio di aiuti ad un popolo ridotto alla fame, che vorrebbero cacciare per colonizzare la Striscia.

A provocare notti insonni al premier è anche l’introduzione di una legge che obbliga i giovani religiosi ultraortodossi alla leva militare. Argomento alla base delle dimissioni dei ministri dell’ala haredim. Una prima proposta di legge, che non prevedeva indulgenza per i renitenti, a firma del parlamentare Yuli Edelstein è stata bloccata. Lo storico esponente del Likud è stato sostituito dalla carica di presidente del comitato del parlamento per politica estera e difesa da un fedele servitore del premier. Tolto l’ostacolo per Netanyahu si prospetta la possibilità di “addolcire” la normativa in modo che la rivolta dei partiti ortodossi possa cessare e lo spauracchio della crisi rientrare. Tuttavia, la fermezza di Edelstein e la sua rimozione sono il segno che dentro il Likud è iniziata una guerra di posizionamento in previsione del voto. Risiko che nell’opposizione guarda alla prossima decisione di Gadi Eisenkot, l’ex capo di stato maggiore è uscito dalla lista Blu e Bianco forse per accasarsi da un’altra parte o forse per dar vita ad un proprio partito.

Da prendere in considerazione per capire l’umore della gente sono anche altri due elementi: gli scontri tra drusi e beduini in Siria, con l’intervento dell’IDF in difesa dei primi e delle milizie sunnite per i secondi, hanno prodotto un ritorno di consenso per il Likud. La minoranza drusa in Israele è un bacino di voti consolidato per il partito di Netanyahu. Ma migliaia di drusi che praticamente incontrollati entrano ed escono dal confine sono un problema di ordine pubblico. L’altro aspetto da monitorare è il confronto con l’Iran, qui si contrappongono la percezione del successo e quello della vittoria parziale, con molti israeliani che dicono di temere ancora la minaccia nucleare dell’ayatollah. La notizia di un imminente attacco mirato a Teheran, coordinato con la Casa Bianca, non è quindi del tutto infondata.

Se dovessero realmente prospettarsi le elezioni l’attuale scenario è assai invitante per Bibi, il Likud è tornato ad essere ampiamente la prima forza nel Paese. Con il processo in tribunale trasformato in show. Dahlia Scheindlin su Haaretz: “Dal tribunale distrettuale di Tel Aviv, il processo al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu può sembrare il più grande spettacolo del mondo. Ma in questi giorni, alla luce della depravazione della guerra a Gaza, può anche apparire una distrazione manipolativa da ciò che conta: porre fine alla guerra”.

Alfredo De Girolamo Enrico Catassi

In foto la Knesset