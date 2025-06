Israele e l’accusa di genocidio: diritto, corti di giustizia e paradossi

Adriano Sofri, sulla pubblica stampa, è tornato a riflettere sul tema del genocidio, sulla scia di un dibattito riacceso da Anna Foa sempre su un quotidiano nazionale. Si tratta di un crimine eccezionale, di gravità estrema, che – secondo alcuni – potrebbe essere contestato a Israele per le operazioni militari nella Striscia di Gaza, e forse anche per quanto accade in Cisgiordania. Sofri, come altri, accelera sugli elementi storici e frena su quelli giuridici.

Citiamo Sofri e Foa per dar conto di un dibattito che si è aperto sui media nazionali e che ha visto mettere in campo svariate ipotesi, teorie, analisi sul tema , ma che spesso ha peccato di pressapochismo per quanto riguarda il profilo giuridico. Tant’è vero che qualcuno ha anche inopinatamente affermato che la materia del genocidio non dovrebbe essere affidata a corti e tribunali. E perché mai?

Insomma, si ricade nei classici equivoci giuridici. Si parla genericamente di “Corte dell’Aja”, senza distinguere tra la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) e la Corte Penale Internazionale (CPI). È vero, entrambe hanno sede all’Aja, ma sono assai distanti per funzioni e natura giuridica. È la CIG – non la CPI – ad aver avviato il procedimento nei confronti di Israele. Ancora, la Corte dell’Aja, la CIG, non giudica reati, ma controversie fra Stati. Tant’è vero che, mentre si legge che la Corte dell’Aja avrebbe sdoganato l’eventualità che a Gaza si tratti di genocidio, sembra che nessuno faccia attenzione al fatto che la Corte in questione, la Cig, appunto, non giudichi reati, ma controversie tra Stati. In questo caso, sta valutando la possibile violazione della Convenzione ONU sul genocidio del 1948 (entrata in vigore nel 1951), nell’ambito della sua competenza sul diritto dei trattati, così come stabilito dalla Convenzione di Vienna del 1969.



Il procedimento è stato avviato su ricorso del Sudafrica, Paese firmatario della Convenzione, e – fatto non secondario – accettato da Israele, anch’esso firmatario. Ci troviamo nel perimetro del diritto internazionale pubblico (pattizio), non in quello del diritto penale internazionale.

La prima sentenza di condanna per genocidio sulla base del diritto penale internazionale risale al 2 settembre 1998, quando il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR) condannò Jean- Paul Akayesu per genocidio e crimini contro l’umanità. Così, tanto per rinfrescare la memoria.

Il genocidio cambogiano

Quando mi recai in Cambogia, feci – come quasi tutti – il consueto pellegrinaggio “turistico” ai due mausolei del genocidio perpetrato da Pol Pot e dai Khmer rossi ai danni del popolo cambogiano: il celebre Killing Field, a una ventina di chilometri dalla capitale, e la struttura S-21, una scuola di Phnom Penh riconvertita in centro di tortura e di esperimenti scientifici in stile Josef Mengele. Una visita istruttiva. Oggi la chiamerebbero “experience”, come quelle che la pubblicità di Airbnb propone al turista globale 4.0, in cerca di emozioni in formato storytelling. Tornato in Italia, dopo aver toccato altri Paesi e luoghi simbolo delle guerre del Sudest asiatico, iniziai a leggere. E trovai tutto e il contrario di tutto: negazionismi, numeri sparati a caso (da uno a tre milioni di morti), romanzi, epopee, leggende, fino ad arrivare ai lentissimi lavori del Tribunale speciale misto per i Khmer rossi, quello che ha infine condannato all’ergastolo il numero due dell’organizzazione, Khieu Samphan.

Scoprii anche che perfino Noam Chomsky, uno dei miei riferimenti intellettuali di gioventù, fu parte – se non proprio della corrente negazionista – di quella “riduzionista”: la principale responsabilità di quanto accaduto, secondo lui, era da attribuire agli Stati Uniti. Una tesi che, va detto, non è del tutto campata in aria.

Il problema, come sempre, è il sistema probatorio. Non valgono le “prove” giornalistiche offerte all’opinione pubblica, ma solo quelle che, nel rispetto delle regole processuali, vengono acquisite dalle corti. E solo dopo il confronto serrato del controesame tra accusa e difesa. La prova si forma nel giudizio. Il resto sono chiacchiere. Santa verità.

La ciliegina sulla torta me la regalarono poi alcuni storici, piuttosto arrabbiati, che sostennero che quello cambogiano non potesse essere definito “genocidio”. No, troppo facile: era un “auto-genocidio”. Da quel momento, decisi di affidarmi al diritto. Punto e basta.

Il paradosso

Non intendo – e non ne avrei le competenze – avventurarmi in una disamina storica del concetto di genocidio, da quando il giurista polacco Raphael Lemkin coniò il termine nel 1944. Vorrei invece soffermarmi sull’aspetto giuridico del crimine, e in particolare sulla doppia interpretazione che ne danno la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale. La prima, competente a giudicare le violazioni del diritto internazionale pubblico da parte degli Stati, si muove su un piano interstatale. La seconda, invece, ha giurisdizione sui crimini internazionali commessi da individui, tra cui appunto il genocidio.

Nel caso specifico, la CIG – come ricordato poc’anzi – è stata attivata dal Sudafrica contro Israele, per presunta violazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, in vigore dal 1951.

Israele ha accettato la giurisdizione della Corte. La CPI, per parte sua, ha richiesto due mandati di arresto nei confronti del Primo Ministro Netanyahu e dell’ex Ministro della Difesa Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, ma non per genocidio. Su questi mandati, tra l’altro, pende attualmente un ricorso per vizio di competenza, presentato dagli avvocati della difesa.

Perché il genocidio non è tra i capi d’accusa? Perché, secondo l’Ufficio del Procuratore, non sussiste nel caso concreto il dolo speciale, elemento soggettivo imprescindibile per la

configurabilità del crimine.

Il dolo speciale è una particolare forma di intenzionalità: non basta la volontà di compiere l’atto (come nel dolo generico), ma è necessario che l’autore abbia agito con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale. Attenzione: in quanto tale. È una soglia probatoria altissima, e costituisce l’ostacolo principale nei procedimenti per genocidio.

Il paradosso è evidente: la CIG potrebbe teoricamente “condannare” lo Stato di Israele per

genocidio, accertando la violazione della Convenzione del 1948, mentre la CPI – che dovrebbe perseguire penalmente gli individui responsabili – sarebbe costretta a limitarsi a crimini meno gravi, come quelli di guerra e contro l’umanità. In altre parole, si rischia una frattura tra responsabilità statale e responsabilità individuale.

C’è di più: anche laddove arrivassero condanne, difficilmente produrrebbero effetti concreti. La CIG, infatti, non dispone di strumenti propri per far eseguire le proprie decisioni: l’eventuale applicazione di sanzioni spetta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, da sempre ostaggio del diritto di veto. La CPI, dal canto suo, non può processare imputati in contumacia, in ossequio al principio cardine del diritto penale internazionale che vieta i procedimenti in absentia. È proprio questo limite a spingere i promotori del Tribunale speciale sul crimine di aggressione contro l’Ucraina a ipotizzare l’introduzione della contumacia, per evitare l’impunità di fatto.

Questa riflessione nasce da una mia convinzione personale: il mio punto di riferimento resta il diritto. Ma negli ultimi tempi, quel faro sembra proiettare la luce in modo incerto, talvolta

incoerente, non sempre nella stessa direzione.