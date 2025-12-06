Ismea: agroalimentare in buona salute, export punta di diamante

L’agroalimentare italiano sta bene, ma deve difendersi da una serie complessa di sfide esterne, verso cui, tuttavia, sembrerebbe dimostrare una buona dose di resilienza, tant’è vero che si rende protagonista in Europa di diversi primati. È questa in estrema sintesi la fotografia scattata da ISMEA nel suo Rapporto annuale, presentato il 3 dicembre a Roma, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Del resto, il fatto che il settore agricolo e dell’industria della trasformazione rappresentino insieme uno dei pilastri del sistema economico italiano, emerge chiaro dal peso sul Pil, che, contemplando l’intera filiera dal campo alla tavola, arriva a pesare il 15% del prodotto interno lordo. .

Il Rapporto ISMEA 2025 mette in evidenza come l’Italia si ritrovi sul podio in ambiti strategici per la filiera: primo Paese in Europa per valore aggiunto agricolo (compresi silvicoltura e pesca): 44,4 miliardi di euro, in forte crescita, sia in valore che in volume; terza in Europa per valore aggiunto dell’industria alimentare, dietro Germania e Francia, con 38 miliardi di euro (+3,5% a prezzi correnti, +3,2% a prezzi costanti); crescita del reddito agricolo tra le più alte in Europa: +9,2% nel 2024, che si aggiunge al +11,7% del 2023, contro una media UE che ha registrato rispettivamente un +0,7% nel 2024 e un -6,2% nel 2023; leadership mondiale per prodotti DOP e IGP, con circa 900 registrazioni. Una tapa particolarmente significativa è quella dell’occupazione agricola in crescita: circa 1 milione di addetti nel 2024, +0,7% sul 2023. Nel decennio (2015-2025) +2,9% a fronte del -17% europeo. Positivo il quadro degli investimenti privati agricoli che è ai massimi: 10,6 miliardi di euro di investimenti nel 2024. Inoltre, la produttività agricola italiana è più alta della media UE, con 46.300 euro di valore aggiunto per addetto. Per quanto riguarda l’export, la performance è più che positiva, con un valore prossimo ai 70 miliardi di euro nel 2024 e un saldo della bilancia commerciale passato da un deficit di 6 miliardi di euro del 2015 a un surplus di 2,8 miliardi di euro.

I dati del Rapporto vengono illustrati e messi a sistema da Fabio Del Bravo, Direzione Filiere e Analisi dei Mercati, che presenta lo scenario internazionale. Intanto, il Pil mondiale nel 2024 è aumentato del +3,3% (+3,2% la stima per il 2025). Il commercio internazionale, sempre nello stesso anno, ha visto una crescita del +2,2%, che diventa +5% nei primi sette mesi del 2025, ma è insidiato dal rallentamento in corso nella seconda parte dell’anno. Un altro elemento necessario alla valutazione dello scenario internazionale, è la svalutazione del dollaro sull’euro a gennaio-settembre 2025, fase arrestatasi a ottobre 2025, dove si è avuto un apprezzamento piccolissimo del +0,9%. Un altro dato di forte impatto mondiale è l’elevata volatilità dei prezzi delle commodity energetiche e le tendenze non univoche del settore: nel 2024 abbiamo avuto il petrolio Brent in calo e il gas naturale in crescita, nel 2025 la volatilità è diventata estrema a causa di fattori stagionali e geopolitici. Inoltre, continua Bravo, abbiamo avuto il calo del -10,9% del Fao Food Price Index nel 2024, con inversione di tendenza nei primi nove mesi del 2025 (+6,3%). Ma è nell’export che, come sottolinea Del Bravo nella sua relazione, la resilienza ma anche la solidità del settore agroalimentare italiano dimostra la sua forza.

L’export– Nel decennio 2015-2024 le esportazioni agroalimentari italiane sono aumentate dell’87%. L’export agroalimentare ha sfiorato i 70 miliardi di euro nel 2024, determinando un notevole miglioramento del saldo commerciale. Nei Nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni agroalimentari sono cresciute del 5,7% rispetto a gennaio-settembre del 2024 (+11,9% le importazioni nello stesso periodo). La quota dell’agroalimentare italiano sul commercio agroalimentare mondiale arriva al 3,5%, segnalando una crescita rispetto al 2,9% del 2015.

Il Direttore generale di Ismea Sergio Marchi

Un quadro complessivo che segnala anche alcune singolarità, come sottolinea Del Bravo. Ad esempio, il fatto che i primi cinque paesi di destinazione (Germania, Usa, Francia, Regno Unito e Spagna) coprono da soli quasi la metà delle esportazioni agroalimentari italiane o che l’export verso la UE (pari al 57%) cresca con un ritmo più lento rispetto all’export extra-Ue, rispettivamente del 5% contro l’11,2%. Stati Uniti (+17,1%) e Spagna (+8,6%) guidano la crescita tra i mercati principali, e nel 2025 aumentano in valore le spedizioni verso tutti i principali paesi partner, in particolare verso Spagna (+15%), Polonia (+18%) e Canada (+10%). Interessante anche il quadro della spesa nazionale legata ai consumi domestici: +2% l’aumento della spesa alimentare domestica complessiva nel 2024, a cui si affianca il +1,1% dei consumi domestici dei prodotti IG (indicazione geografica) per 6,2 miliardi di euro; +2,9% è l’incremento dei consumi domestici di prodotti biologici nel 2024, che sfiora i 4 miliardi di euro. Inoltre, è pari a 5,2% l’accelerazione nel primo semestre2025 della spesa alimentare, trainata da carni, ittico, lattiero-caseario e uova, crescita che riguarda anche i volumi.

In questo quadro, alcune avvertenze, conclude Del Bravo, sono da farsi. Ad esempio, è necessario tenere in conto il dato incertezza, ormai divenuto “un fattore strutturale con cui le imprese devono imparare aconvivere attrezzandosi per accrescere la loro capacità di resilienza al mutare delle condizioni”. In altre parole, l’incertezza passa dall’essere fattore esogeno a fattore endogeno. Inoltre, è importante dispiegare al massimo la capacità di adattamento della filiera, su cui fa ben sperare “l’alto livello di investimenti fatti fino a oggi in agricoltura e quelli assai importanti che dispiegheranno i loro effetti soprattutto a partire dal 2026-2027 (Contratti di Filiera)”. Altro punto di svolta, ridare nuova centralità al consumo interno, un target più prossimo, educato e interessato al concetto di qualità che caratterizza l’agroalimentare italiano”. Infine, per quanto riguarda l’export, pur mantenendo “ il presidio dei mercati tradizionali, emerge la necessità di rivolgere l’attenzione verso nuovi mercati, evitando eccessiva concentrazione geografica sia per quanto riguarda la destinazione delle esportazioni che la fornitura delle materie prime necessarie per soddisfare la domanda dell’industria alimentare nazionale”.

Il Rapporto inoltre accende una luce particolare sui nuovi dazi introdotti dagli Stati Uniti nel 2025. Una questione delicata, dove la valutazione degli effetti non può prescindere da alcuni fattori, tra cui la specificità dei singoli comparti, il grado di sostituibilità dei prodotti italiani sul mercato nordamericano e de dinamiche del tasso di cambio, che influisce sugli scambi in misura analoga alle tariffe. Senza tacere che, in base dell’accordo Usa/UE del luglio 2025, il settore agroalimentare, che si ritrova gravato da un dazio addizionale medio ponderato del 12,9%, “risulta meno colpito – come si legge nella nota di sintesi che accompagna il Rapporto – rispetto a quello di altri Paesi, ma relativamente più penalizzato rispetto a comparti industriali sensibili, per i quali l’UE ha spuntato trattamenti più favorevoli. La situazione rimane comunque in evoluzione, essendo tuttora fortemente influenzata dalle aspettative degli operatori. Una valutazione più accurata dell’impatto dei dazi potrà essere formulata solo a partire dalla metà del 2026”.

Gli aiuti governativi – Negli ultimi tre anni il Governo ha mobilitato oltre 15 miliardi di euro per il settore per rafforzare filiere, innovazione e occupazione giovanile in agricoltura. L’attuazione del PNRR agricolo ha portato le risorse gestite dal Masaf da 3,6 a 8,9 miliardi di euro. Tra gli interventi più significativi figura il “Fondo contratti di filiera (FCF)” la cui dotazione finanziaria è stata incrementata di ulteriori 2 mld di euro per un totale complessivo di 4 mld di euro.

“Il Rapporto Agroalimentare ISMEA 2025 descrive un sistema che è insieme motore economico e patrimonio identitario dell’Italia: una filiera solida, capace di reagire alle turbolenze esterne e di crescere sui mercati internazionali nonostante instabilità geopolitica e nuove spinte protezionistiche”, dicono in una nota congiunta il presidente di Ismea Livio Proietti e il direttore generale Sergio Marchi, mettendo in evidenza il rafforzamento del settore. In particolare sull’export, “Gli Stati Uniti si confermano uno sbocco imprescindibile, con 7,8 miliardi di euro nel 2024, trainati dai prodotti-simbolo del Made in Italy – dal vino all’olio, dalla pasta ai formaggi stagionati. Tuttavia, le nuove politiche tariffarie statunitensi introdotte nel 2025 aprono una fase delicata: una valutazione piena degli effetti, più accurata solo da metà 2026, dovrà considerare comparti, sostituibilità dei prodotti e dinamiche del cambio”.

Il Ministro Francesco Lollobrigida

“I dati presentati mostrano come, in questo settore, i risultati che stanno arrivando, come confermano oggi ISMEA e, nei mesi scorsi, l’ISTAT, dimostrino la correttezza delle scelte compiute – dice il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida – Oggi ho la fortuna di essere ministro di un governo sensibile, nella sua interezza, al tema del settore primario, delle nostre filiere di trasformazione e della capacità di affermarci sui mercati internazionali”.