Iran: testimonianze sulla persecuzione della minoranza Bahá’í

“Mi chiamo Sheida Tahzib e sono Bahá’í, come tutta la mia famiglia da diverse generazioni. Mi sono trasferita in Italia nel 1979 per motivi di studio e nel 1982 mi sono sposata con un cittadino italiano. In tutti questi anni ho mantenuto i contatti con i miei familiari in Iran. Il 3 dicembre ho appreso dai parenti che mio fratello Shahram è stato arrestato dalle autorità iraniane senza alcuna spiegazione e informazione sui motivi del suo arresto. La polizia in borghese si è presentata in casa di mio fratello che vive a Gonbad-e-Kavus , hanno perquisito l’abitazione e preso diversi libri dalla sua biblioteca. Mio fratello subito dopo è stato trasferito nel carcere della città di Gorgan e soltanto dopo diversi giorni ha potuto comunicare alla famiglia,per telefono, dalla prigione che stava abbastanza bene. Ai familiari non è tuttora permesso di andare a trovarlo né di sapere le motivazioni dell’arresto. Spero e prego che al più presto mio fratello possa tornare a casa sua tra i suoi cari”.

Shahram Tahzib

Parole drammatiche che raccontano quanto oggi sia sempre più difficile per i Bahá’í vivere pacificamente in Iran. Perché nonostante gli appelli della comunità internazionale affinché si fermino le persecuzioni contro la comunità Bahá’í, nulla di concreto è ancora avvenuto. Stiamo parlando della più grande minoranza non musulmana del Paese, (conta circa 7 milioni di fedeli nel mondo sparsi in duecento paesi con una presenza significativa anche in Italia), che dopo la rivoluzione islamica del 1979 è stata sistematicamente privata dei più elementari diritti dal governo iraniano per via della sua professione di fede. Che mette al centro la libertà e la giustizia sociale unitamente alla parità di genere nella vita pubblica oltre che alla promozione delle arti, l’istruzione universale,la giustizia sociale, l’armonia tra scienza e fede per il perseguimento della pace universale, valori in aperto contrasto con il fondamentalismo islamico imposto da Teheran. Nei primi dieci anni dopo la rivoluzione sono stati 200 i Bahá’í uccisi, mentre purtroppo quelli perseguitati, imprigionati e torturati molti di più. I rappresentanti amministrativi eletti,messi al bando a causa delle loro convinzioni religiose.

Nel 1983 la drammatica impiccagione di 10 donne Bahá’í, di un’età compresa tra i 17 e i 57 anni, a Shiraz, dopo aver subito una serie di violenze fisiche e psicologiche, senza la possibilità di difendersi e private di un pubblico processo,mostrò al mondo intero la duplice resilienza delle donne iraniane e Bahá’í discriminate ed uccise anche in quanto donne.

In memoria di questa tragedia nel 2023 la comunità mondiale Bahá’í avviò la campagna di sensibilizzazione «OurStorylsOne» (La nostra storia è una). Ed oggi a distanza di appena due anni è l’Human Rights Watch,l’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani con sede principale a New York, a denunciare cosa stanno facendo le autorità iraniane che hanno intensificato la repressione contro i bahá’í, con una serie di dure condanne detentive e confische di beni.

“Le autorità iraniane stanno perseguitando senza sosta i Bahá’í, privandoli dei più basilari diritti umani in quella che equivale a una continua serie di crimini contro l’umanità soltanto a causa della loro fede”, -ha affermato Bahar Saba,-ricercatrice senior per l’Iran presso Human Rights Watch. “Non esiste praticamente alcun aspetto della vita dei bahá’í in Iran che non sia stato colpito da queste gravi violazioni e da questi crimini ai sensi del diritto internazionale”.

Il protrarsi di una palese violazione dei principi di legalità e giustizia che avevano spinto ad aprile l’Unione Europea,ad agire imponendo sanzioni contro vari settori della magistratura iraniana, oltre che diversi giudici e procuratori, per violazioni dei diritti umani, tra cui la persecuzione dei Bahá’í. Ma dopo i conflitto Israele-Iran del 2025,c’è stata un’ulteriore repressione governativa, che ha comportato arresti e condanne, interrogatori, incarcerazioni, oltre a confische di proprietà.

Il Parlamento europeo riunito sulla questione Bahá’í

Tra giugno e novembre 2025, la BIC, (Bahá’í -Internazional Community),ha documentato più di 750 atti persecutori in tutto l’Iran, tre volte il numero registrato nello stesso periodo del 2024, con oltre 200 perquisizioni in case e attività commerciali, seguite da interrogatori, che hanno portato alla detenzione e all’arresto di almeno 110 bahá’í. I Tribunali Rivoluzionari hanno tenuto udienze per più di 100 persone ed emesso nuove condanne, ciascuna dai due ai dieci anni di prigione. Almeno 45 persone sono state convocate perché inizino a scontare la pena in carcere e sono finite in cella anche giovani madri,separate dai loro figli ancora piccoli.

“Un sistema giudiziario che dovrebbe garantire equità e neutralità e fungere da rifugio contro l’oppressione si trasforma invece in un’arma di persecuzione contro i bahá’í, i dissidenti e altre minoranze religiose ed etniche in Iran.Caso dopo caso, la magistratura iraniana ha dimostrato di non voler adempiere al suo sacro dovere di promotrice della giustizia e ha invece macchiato le proprie mani e il proprio operato con verdetti intrisi di persecuzione e pregiudizio religioso. Questi verdetti sono stati emessi da giudici che, ripetutamente, non hanno cercato la giustizia ma la soppressione della comunità bahá’í, rendendosi profondamente complici della macchina repressiva dello Stato”. Così Simin Fahandej, rappresentante della Bahà’í International Community presso le Nazioni Unite a Ginevra.

Il 5 novembre durante il Convegno su iniziativa della senatrice Valeria Valente in collaborazione con il Centro Studi sulla Libertà di Religione Credo e Coscienza (LIREC), dal titolo «La persecuzione per motivi di religione e la coscienza nel mondo », svoltosi presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, Celine Gherardini,responsabile degli affari esterni della comunità Bahá’í d’Italia, ha esposto la situazione persecutoria in Iran,– Da oltre quarant’anni, la comunità bahá’í in Iran,subisce una vera e propria persecuzione sponsorizzata dallo Stato, esclusivamente a causa delle proprie credenze. Questa repressione è radicata nella legge e nelle politiche iraniane: la comunità è esclusa dal riconoscimento costituzionale, sottoposta a direttive come il memorandum del 1991 che ordina di “bloccare” il suo “progresso e sviluppo”, e costantemente controllata e sorvegliata. I bahá’í sono privati dei diritti fondamentali e delle tutele legali, e subiscono arresti e detenzioni arbitrarie, incarcerazioni, perquisizioni violente di case e attività commerciali, confische di beni, esclusione dall’università e dal lavoro, e persino restrizioni sul diritto alla sepoltura.



La Bahá’í International Community e Human Rights Watch hanno recentemente sottolineato il ruolo centrale della magistratura iraniana in questa repressione, in un contesto di crescente incitamento statale, propaganda d’odio e disinformazione contro i bahá’í. Le autorità iraniane continuano a privare la comunità dei diritti più basilari, in una condotta che Human Rights Watch ha definito equivalente a crimini contro l’umanità