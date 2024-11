Iran: parla Saeid Shahparnia, voce che irrompe tra i “due mondi”

di Anna Ferrentino (AF-F)

La società Iraniana è in continua evoluzione e con essa la nostra percezione mediatica dei fatti. Ormai è noto, negli ultimi anni l’Iran ha affrontato diverse sfide interne ed esterne, tra cui tensioni politiche, proteste popolari e sanzioni internazionali. Fattori determinanti per una “identità artistica Iraniana” che ha desiderio di esprimersi attraverso la settima arte. Infatti, per realizzare un film in Iran si va incontro a censura, limitazioni creative, mancato accesso ai festival internazionali e tanto altro. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, molti registi continuano a creare opere significative, cercando di esprimere le loro visioni per poi raccontare storie importanti.

Il regista Saeid Shahparnia è tra essi. Reduce dal successo del suo documentario “Pietre e mattoni”, presentato, quest’anno, alla 19°Edizione Festa del cinema di Roma, ha raccontato un parallelismo architettonico tra la sua città natale Qazvin, in Iran e Roma dove vive. Egli è un giovane regista e fotografo. Nel 2002 si è laureato in ingegneria meccanica in Iran, per poi affrontare gli studi al DAMS presso l’Università degli studi di Roma Tre. La sua carriera inizia nel 2011/2012 con le riprese del cortometraggio “L’immagine perduta”. Negli anni successivi continua con altri corti, girati tra l’Iran e l’Italia, con riconoscimenti e premi: Il Peccatum, 2014; The Spectator, 2018; Subjective, 2020; Finché un giorno, 2024.

Tornando a “Pietre e mattoni”, diviso tra due “stili di ripresa”, il regista, esalta la bellezza attonita e immortale di due architetture. Città millenarie raccontate nei dettagli dalle voci degli architetti: Massimiliano Fuksas, Ardeshir Shojai Kaveh, Mehdi Mojabi, Mehrzad Parhizkar e Alireza Khazaeli che amano e conoscono il parallelismo tra le due identità urbanistiche; con loro l’ex Assessore alla cultura del Comune di Roma, Umberto Croppi. Un Ciak quello di Shahparnia con due ego differenti, tra Occidente e Medio Oriente, che abbracciano stile, culture e tradizioni senza tempo.

Saeid Shahparnia, quando si è appassionato al cinema e in modo particolare alla regia?

Per rispondere a questa domanda devo tornare alla mia adolescenza, perché durante l’estate, quando le scuole erano chiuse, guardavo tantissimi film, soprattutto western. Un genere cinematografico che piaceva molto a mio padre, che poi è diventata la mia passione. Sono quindi cresciuto con i western. Ricordo i film come “Carovana di fuoco, Il giorno della vendetta, My Darling Clementine (doppiato in italiano con il titolo Sfida infernale), Il buono, il brutto, il cattivo e molti altri”. Tuttavia, durante i miei studi in ingegneria, compresi quanto fosse importante per me il cinema, tanto da decidere di trasferirmi nella Patria di Sergio Leone. In quel periodo compresi che dovevo fare il regista per esprimere me stesso ed essere, provandoci, anche un faro per le nuove generazioni.

Si legge di continuo che per realizzare un film in Iran bisogna combattere con la repressione dello stato e con le sanzioni statunitensi. Lei che ha girato diversi film in Iran, non ultimo “Pietre e mattoni”, quali difficoltà ha riscontrato?

Per girare un film in Iran, è necessario ottenere un permesso; a volte i tempi sono lunghi, forse questa è una delle complicazioni che rallentano la produzione. Personalmente, ho girato alcuni cortometraggi e un lungometraggio in Iran e non ho avuto problemi, nonostante ho atteso i permessi. Inoltre, non so se le sanzioni statunitensi abbiano avuto un impatto sul cinema iraniano o meno, come si legge, ma forse nella distribuzione. Tuttavia, l’Iran, come sa, è un Paese con una cultura ricchissima e chi conosce questa cultura può percepirne e amarne la sua individualità. Nonostante tutto, nel mio Paese abbiamo talenti che continuano a fare cinema, producendo opere molto rispettabili e riconosciute per la loro grandezza.

Le proteste in Iran, sono spesso scaturite da questioni economiche, sociali e dalla repressione dei diritti umani. Lei come regista ha mai pensato di dare voce ai disagi che vive un artista nella sua Patria?

Io non mi considero un artista, ma vorrei esserlo. Vorrei arrivare al giorno in cui potrò sentirmi un artista. Al momento, sono solo qualcuno che cerca di diventarlo. A mio avviso, gli artisti vivono sempre in una condizione di disagio, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il cinema che realizzo è personale, nel senso più autentico e amatoriale del termine. Cerco di comprendere la vita dell’uomo, come scorre, come si definisce, ovvero mi chiedo chi sono, dove mi trovo e dove voglio andare. Queste sono alcune delle domande fondamentali a cui cerco di rispondere attraverso la mia arte. Naturalmente, la società e i cambiamenti sociali influenzano il mio modo di pensare, ma sempre all’interno di una forma artistica che sento profondamente mia.

Il panorama politico della sua Patria è caratterizzato da una lotta tra varie fazioni, tra cui i conservatori e i riformisti, che si contendono il potere e l’influenza. Questa realtà che tutti ascoltiamo e che pochi di noi possono affermare di conoscere, che impatto sta avendo sulla sua creatività?

La politica così come i cambiamenti sociali fanno parte del contesto che ci circonda, indipendentemente dalla nostra nazionalità. Dipende da come scegliamo di interpretarli. Io li interpreto sempre attraverso una prospettiva personale e artistica, cercando di raccontare storie che parlino all’umanità nel suo insieme. Come ho già indicato, racconto le storie che mi attraggono, e queste storie accadono sulla Terra, in un paese. Questo paese può essere l’Iran, l’Italia o qualsiasi altro luogo del mondo: tutto dipende da cosa raccontiamo e dal modo in cui lo facciamo.

L’accesso ai Festival Internazionali è un problema per molti registi della sua terra; Lei che ne pensa a riguardo?

Il cinema iraniano è uno dei più premiati nei festival più prestigiosi del mondo, come accennavo, vanta registi che sono veri maestri. Ovunque la loro arte è premiata e vengono proiettati nonostante tutto il disagio e le “proteste” in atto nel Paese che potrebbero creare problemi all’estero.

Inoltre, attualmente in modo particolare, a causa della situazione politica in Medio Oriente, esporsi è diventato un problema come viaggiare è un po’ più complicato, ma alla fine si riesce sempre a trovare una soluzione alle difficoltà che siamo costretti a vivere. Ad esempio nel mio caso per raggiungere Roma dall’Iran, non avendo aerei diretti, ho viaggiato per tre giorni, attraverso diversi luoghi e differenti culture; una “sensazione” che ho voluto documentare perché non bisogna dimenticare.

Lei è stato proiettato alla 19°Edizione della Festa del cinema di Roma. Che emozione ha provato ma soprattutto quale tipo di sogno o obiettivo ha nel cassetto per la sua arte e per lasciare che la sua libertà di espressione sia visibile a tutti?

Le emozioni che ho provato? Tantissime. Quando “Pietre e mattoni” è stato selezionato per la Festa del Cinema di Roma, ne sono stato felicissimo, e non dimenticherò mai la prima serata di proiezione al MAXXI: è stata un’esperienza splendida. Tanti amici e artisti hanno partecipato alla proiezione, rendendola per me una serata indimenticabile. Inoltre, la presenza a sorpresa del maestro Massimiliano Fuksas è stata meravigliosa, che con il suo intervento ha dato un valore aggiunto alla proiezione. Così come la presenza di altri architetti, come ad esempio Ardeshir Shojai Kaveh.

Uomini, architetti, maestri che esplorano il mondo da un’altra prospettiva. Se dovessi suggerire qualcosa ai giovani, credo che dovrebbero chiedere di incontrali per la loro grandezza ma soprattutto per la loro capacità di fare della storia uno strumento di saggezza. Inoltre, gli direi di circondarsi di identità capaci di fare dei loro “interrogativi”, una arma costruttiva per il loro futuro. Tuttavia, in relazione di ciò, mi sento fortunato di aver diretto questo film e spero che i miei progetti in cantiere possano presto prendere forma sul grande schermo. A tal proposito riguardo alla libertà di pensiero, credo profondamente in essa: senza libertà non c’è dignità, e senza dignità l’arte e l’umanità sono in pericolo. Mi lasci ringraziare i direttori della Festa del Cinema di Roma per aver organizzato questa edizione in modo magistrale; un festival capace di far emergere qualsiasi “espressione cinematografica”. Per quasi 10 giorni, la Città Eterna si è riempita del profumo del cinema, e questo è qualcosa di straordinario, anche per i tanti giovani che si avvicinano al cinema.