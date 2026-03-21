Iran in fiamme: che fare per una transizione alla democrazia

La prima immagine di Nima Keshavarzi mi è apparsa casualmente qualche settimana fa in un video su you tube, intitolato “le parole di fuoco di Nima”. Ed effettivamente appariva fiammeggiante di sdegno civile e dolore personale, durante un sit in serale in una piazza di Firenze : ai suoi piedi decine di foto rischiarate da lumini : erano foto di giovani iraniani uccisi in quei giorni della sanguinosa repressione di gennaio.

Nima è nato nel 1983 a Esfahan , la terza città più popolosa dell’Iran, centro di grande fermento culturale e della celebre architettura persiana. Si è formato in musicologia e composizione all’Università di Teheran , è stato attraversato nei suoi anni studenteschi dalla stagione della speranza riformista degli anni novanta fino ai primi del duemila, costituta da Akbar Hashemi Rasfanjani (1989- 1997) , dopo la fine della decennale sanguinosa guerra con l’Iraq di Saddam Hussein. Nella sua gioventù studentesca Nima ha creduto nella liberalizzazione del sistema, è stata una stagione di riapertura degli organi di stampa, dei diritti civili, di una riacquistata emancipazione femminile, di una ventata di libertà. Poi però tutto è rifluito e le forze della conservazione hanno prevalso e presidente diveniva Mahmoud Ahmadinejad , un pasdaran duro e fanatico ( rimasto ucciso anche lui nei recenti raid Israele- Usa, assieme ad Alì Khamenei ) e una cappa di feudalesimo è calata sul paese. Nima è venuto in Italia dal 2005 a Firenze dove si è diplomato al Cherubini in violino e composizione e ha cominciato a formarsi nella direzione d’orchestra sotto anche il magistero di Roberto Abbado, nipote di Claudio Abbado. Nima lo considera il suo grande mentore. Ha completato la sua specializzazione al Conservatorio Reale di Bruxelles.

Nel 2016 assieme ad altri giovani musicisti ha fondato a Firenze l’ensamble Filharmonie che unisce alcuni dei più talentuosi musicisti under 35, con una grande creativa attenzione alla musica contemporanea . Premiata come miglior start-up culturale in Toscana, con una costante ricerca di elementi di innovazione , in questi giorni compie appunto dieci anni e ha cercato di esprimere, pur avvalendosi di un repertorio classico , una declinazione innovativa sia nelle tematiche che nello stile. Ne parleremo più avanti nel modo più articolato.

Cosa pensi della guerra che Stati Uniti e Israele stanno muovendo contro l’Iran ? Non ritieni che l’esito, come paventano diversi analisti, sia quello di destabilizzare il regime in un vuoto di potere e di classe dirigente che porti nell’interesse più o meno velato di potenze regionali e delle grandi potenze, di frazionare l’Iran in una serie di staterelli più o meno vassalli, in una situazione tipo l’Iraq post Sadddam, o La Libia che non esiste praticamente più come stato unitario da ormai 15 anni?

Io amo enormemente il mio paese e vorrei che si liberasse da questo regime con un compiuto processo democratico e partecipativo di tutte le componenti del nostro popolo. Ma questo intervento di Usa e Israele può indebolire il regime, e se ne distruggesse buona parte della sua macchina militare e repressiva, rafforzerebbe in modo decisivo il suo superamento dall’ interno. Considero questa teocrazia come un vero e proprio regime straniero giacché non esprime nulla dell’identità profonda e del carattere iraniano. Vorrei contribuire nel mio piccolo a sfatare una serie di pregiudizi ed errate visioni e scenari su quello che sta avvenendo in Iran e su che cosa siamo e dove possiamo andare.

Molti organi di informazione azzardano paragoni appunto con l’ Iraq e la Libia. Ma la faccenda non regge sul piano storico e culturale : Iraq e Libia sono entità create dalle potenze coloniali a tavolino tra la prima e la seconda guerra mondiale. Sono entità con alla base una forte componente tribale , e in più divise anche sul piano religioso in modo insanabile e ogni gruppo religioso ha costituito un proprio sistema di gestione economica e questo loro debolezza strutturale ha fatto attecchire L’Isis, altri fondamentalismi e una guerra per bande.

E l’Iran?

L’Iran ha invece tremila anni di storia e una identità nazionale fortissima , anche e soprattutto per la sua composizione multietnica. In Iran, prima dell’avvento del khomeinismo , hanno convissuto comunità ebraiche tra le più antiche, accanto a componenti cristiane, curde, azere e altre minoranze. Io stesso da parte di madre ho origini azere.

In questi ultimi 47 anni si è assistito a un’ intransigente imposizione della versione sciita nel paese, con la persecuzione feroce delle minoranze etnico e religiose. I Bahaà’i per esempio non hanno più alcun diritto , sono vessati e repressi , eppure hanno un credo molto dialogante e pacifico, senza fanatismi e vedono tutte le religioni monoteiste con pari dignità. Lo stesso trattamento la teocrazia al potere lo adotta anche con le altre religioni ed espressioni culturali. E sulla repressione inaudita che è stata compiuta nel gennaio di quest’anno io voglio sottolineare che ha le dimensioni di almeno metà delle vittime a Gaza : con la differenza che a Gaza le vittime sono state 75mila in due anni , in Iran ci sono forti elementi che il massacro in soli due giorni sia stato di 40mila. Da un mese , già prima dell’attacco del 28 febbraio di Usa- Israele, continuo a urlare ai quattro venti che non c’è più tempo da perdere. Che lo si chiami genocidio, o carneficina la realtà non cambia. I dati nemmeno a Srebrenica ,e a Katin , e solo dopo decenni , si possono ricostruire legalmente. Il regime parla di 4mila vittime “accertate dalle famiglie richiedenti le salme”, ma sappiamo che altre 16mila persone sono scomparse e che agli obitori si sono contati 20mila cadaveri non identificati e non richiesti, e si arriverà all’ordine di grandezza paventato. Ma che senso ha poi se i morti sono 40mila effettivi, o 10mila o 20mila o anche i 4mila dichiarati dal regime? Non sono spaventose comunque questi masacri in soli 2 giorni ? Si parla di giovani disarmati, a mani nude, falcidiati dalle mitragliatrici dei basij o dei pasdaran.

Ma l’opinione pubblica non si mobilita come per Gaza. E le cancellerie d’occidente non reagiscono come per l’Ucraina. Come mai? I libri di storia un giorno comunque riporteranno la mattanza di giovani iraniani nei due giorni del 8 e 9 gennaio 2026 . E queste morti devono parlare alla coscienza e alle azioni concrete dell’Occidente democratico. Occorre un osservatorio permanente , e fari sempre più ben accesi sull’Iran.

Non si è mai cercato di approfondire gli aspetti specifici della storia iraniana. E sulla sua stratificazione socio-culturale. Non pensi che sia molto importante per capire le potenzialità di una situazione in grande mutamento da un momento all’altro? Il terreno particolare su cui si faranno molti giochi…

E’ questo il punto. Gli ayatollah, presi dal loro cieco dogmatismo e conservazione del potere, sono intervenuti con violenza inaudita su un corpo che era estraneo al loro fanatismo. I persiani sono un popolo indoeuropeo e la lingua persiana è indoeuropea. Con la Dinastia Achemenide tra il 550 e il 331 a.C. era l’Impero più esteso e lo zoroastrismo era la religione dei sovrani e di gran parte del popolo. Poi con Alessandro Magno abbiamo ricevuto in modo interattivo un’ellenizzazione importante che ha arricchito ulteriormente il nostro patrimonio in una visuale universalistica.

La dominazione araba dall’800 d.C. ha imposto la sua egemonia , ma la lingua persiana ha resistito nella sua struttura lessicale , per cui solo l’alfabeto è arabo. Non sono un linguista, ma non possiamo non interessarci delle nostra fondamenta se vogliamo essere un popolo ancora più cosciente della sua storia e identità.

Questo è un popolo che ha avuto il culto di Zoroastro ( lo Zarathustra di Nietsche) , una monoteismo liberatorio risalente ad almeno sette secoli prima di Cristo e che rimane nella nostra memoria ancestrale. La citta di Yadz è stata la sede più importante del culto zoroastriano e ha resistito diversi secoli alla dominazione islamica; e il suo imponente sito archeologico , col Tempio del fuoco sacro sempre acceso da un millennio e le Torri del vento e del silenzio , hanno un forza simbolica potentissima per noi, e attestano la nostra ricchezza multiculturale.

Non voglio essere frainteso. L’arabo è una lingua molto bella e il Corano un testo molto importante culturalmente, assieme ai sacri testi cristiani ed ebraici, e a quelli dell’Induismo e del buddismo. Ma l’Islam non può essere imposto con la forza a detrimento delle altre culture, lingue e tradizioni. Soprattutto distruggendo quanto di più prezioso il nostro popolo ha sedimentato e può dare al mondo intero.

Quando eri studente hai detto che ti sei impegnato della stagione delle speranze riformiste con Rasfajiani…

Sì erano gli anni novanta , ci ho creduto e assieme a tanti giovani abbiamo fatto di tutto perché si aprissero spazi di libertà e una coscienza laica , pur nel rispetto delle tradizioni anche religiose. Ma le speranze sono durate appunto un decennio. Poi è piombata la restaurazione , e l’ impossibilità di alcun dialogo.

Si ipotizzava che, analogamente a certi precedenti storici ( Dittatura militare in Grecia e Argentina, Saddam in Irak , Gheddafi in LIbia) l’attacco di un nemico esterno e soverchiante riuscisse a distruggere quasi tutte le difese armate o a infliggere sconfitte militari , ed eliminare la sua leadership. Tutto questo in effetti si è verificato, ma il regime non è collassato e sembra che questo non stia avvenendo. E che nessuno dall’interno , sia curdi o altri gruppi, si è azzardato a scendere in campo. Cosa ne pensi anche che l’attacco ha poi causato molte vittime civili ?

Penso che è sempre un dramma vedere vittime innocenti perire in una situazione di guerra. E che bisognava gestire meglio gli interventi. E’ tutto davvero orribile. Penso anche che la democrazia non si può e non si deve esportare con le armi. E che soltanto il popolo iraniano può costruire uno stato democratico e pacifico e non sarà certo un processo veloce, ma costellato da fasi di grande conflitto. Ma sono fiducioso che alla fine ci riusciremo, perché siamo un grande popolo con più di 90 milioni di persone. Pieno di uomini di cultura e di scienza, di letteratura e tecnologie, di economisti, architetti, musicisti e grandi uomini di cinema. Siamo gente non bellicosa per natura e tradizione, abituata a convivere nella diversità e a rispettarsi. Questo regime ha stravolto da mezzo secolo l’ immagine e la natura di questo popolo, lo ha fatto valutare intollerante, animatore di terrorismo, e aggressivo fino a programmare lo sterminio di Israele e di qualsiasi pensiero diverso dalla teocrazia. Ma noi non siamo queste cose e lo vogliamo dimostrare con grande forza e passione. Abbiamo bisogno però del vostro appoggio concreto, non dobbiamo essere lasciati soli contro questo che è un nemico dell’umanità tutta. Va creata una sensibilizzazione diversa nell’opinione pubblica.

In quasi cinquant’anni questo regime ha ucciso all’estero, tramite i suoi servizi segreti e i suoi sicari alleati, oltre 300 persone e io stesso temo per la mia vita. Tanto che ho difficoltà a tornare alla mia famiglia in patria. Ricordo,tra le altre, la stragi antisemite in Argentina negli anni ‘90 in cui è emerso giudiziariamente la responsabilità del regime nel finanziamento e organizzazione dei fatti. La stessa Fatwa emessa da Khomeini verso Salman Rushdie nel 1988 dopo i suoi Versetti Satanici , oltre a infliggergli una continua situazione persecutoria , 34 anni dopo di fatto si è attuata durante un convegno negli Usa nel 2022 , dove è stato accoltellato da un fanatico islamista con la perdita di un occhio e dita di una mano.

Riguardo alla guerra in atto non possiamo non sperare che il regime riceva colpi mortali e che si logori alla fine. Non può durare all’infinito subendo perdite così ingenti. Anche l’acciaio si spezza. E allora si apriranno nuovi scenari.

Ma la domanda finale allora è : esiste all’interno del paese un nucleo con cui formare una resistenza come il CLN in Italia nel 1943-45 ? E all’estero quali alternative ci sono in concreto, nella diaspora eccellente iraniana? Cosa ne pensi dell’Ipotesi Reza Palhavi ?

Penso che la proposta di Reza Palhavi possa essere la soluzione migliore per un programma di transizione realistico e che sembra molto più preciso e articolato di altri.

Ma non pensi che sia una persona di non grande esperienza e competenza, come potevano essere per esempio un De Gasperi o un De Gaulle ?

Intanto non è vero che non abbia competenze e formazione. E’ un signore di 66 anni a ottobre, che è stato figlio di Mohamed Reza Palhavi ma che ha avuto come madre una grande donna di cultura ed esperienza internazionale come Farah Diba, che ha inciso in modo decisivo sulla sua formazione . Quando suo padre è morto al Cairo per leucemia terminale, Reza non aveva ancora 21 anni. E da quando ne aveva 17 anni ha vissuto sempre all’estero.

La tragedia è venuta poi più volte ad abitare la sua famiglia. Nel 2001 si suicidò la sorella minore del principe, e nel 2011 il fratello minore. Cittadino Usa, attualmente risiede a Potomac nel Maryland , nel cuore di quel New England progressista, da cui nacquero gli Stati Uniti, con una rivoluzione che precedette di 13 anni quella francese. A 17 anni Reza ha lasciato l’Iran per una formazione militare presso la RAF del Regno Unito . Non è stato quindi il classico rampollo intellettuale agiato , ma un pilota da caccia a reazione che ha completato la sua formazione presso l’AIR Force in Texas. E’ laureato in scienze politiche presso la Southern California University. Durante la guerra Iran-Iraq ha chiesto fortemente e francamente di combattere nell’ aviazione del suo paese, ma il regime lo ha rifiutato. Ha pubblicato 3 libri sociopolitici sull’Iran. E’ sposato con 3 figli, con Yasmine, già avvocato per Children Law Center, promotrice di una Fondazione per i bambini dell’Iran. Inoltre Reza Pahlavi si è occupato da trent’anni di diritti umani , ha stretto relazioni solide con i settori più riformisti del mondo occidentale e ha riconosciuto gli errori politici del padre, compiuti tramite la SAVAK. E lascia aperta una soluzione non necessariamente monarchica , ma anche democratico liberale. Insomma potrebbe essere un riferimento unitario , e guidare, assieme a un gruppo di figure di rilievo , la transizione al pluralismo e al parlamentarismo che la società iraniana può esprimere.

Il 21 marzo alle 21 al Conservatorio Cherubini ,Sala del Buonumore, Keshavarzi dirigerà Filharmonie in un concerto dedicato alle vittime in Iran con in apertura l’ intenso Adagio per archi di Samuel Barber, poi musiche di Mahler, sinfonia 1, al piano la talentuosa Costanza Principe, nuova direttrice artistica dell’ensamble . Il concerto celebra il Nowruz, il Capodanno Persiano, con l’inaugurazione della mostra fotografica’ ‘La Donna in divenire’ con le suggestive figure dell’artista iraniana Mojgan Razzaghi

in foto: Nima Keshavarzi

Il 21 marzo alle 21 al Conservatorio Cherubini ,Sala del Buonumore, a Firenze Keshavarzi dirigerà Filharmonie in un concerto dedicato alle vittime in Iran con in apertura l’ intenso Adagio per archi di Samuel Barber, poi musiche di Mahler, sinfonia 1, al piano la talentuosa Costanza Principe, nuova direttrice artistica dell’ensamble . Il concerto celebra il Nowruz, il Capodanno Persiano, con l’inaugurazione della mostra fotografica’ ‘La Donna in divenire’ con le suggestive figure dell’artista iraniana Mojgan Razzaghi