Investimenti esteri, per attrarli e tenerli ci vuole anche il commissario

Altro che paura delle multinazionali. Gli investimenti esteri sono “fondamentali”, come si dice, per l’economia italiana. E non serve solo attrarli, ma soprattutto trattenerli. Tenendo conto che non è importante tanto il numero di quante aziende estere riesci a attrarre quanto la loro posizione in alto nella catena del valore. Il primo comandamento è scalare la catena, puntando a portare in Italia investimenti internazionali in settori ad alta tecnologia, innovazione e sviluppo che producono maggior valore aggiunto e in cui le multinazionali, anche per la loro maggiore forza, sono più avanti di noi. Inutile sforzarsi di attrarre investimenti di basso livello. Secondo comandamento, conservare le realtà estere che già ci sono perché il pericolo maggiore è la fuga.

Sono queste, in soldoni, le principali e unanimi convinzioni di tutti i protagonisti, accorsi da varie parti d’Italia, il 31 gennaio scorso a Firenze, al Tuscan Day 2025 come si è intitolato il consueto Annual Meeting di Invest in Tuscany, l’ufficio per gli investimenti esteri della Direzione competitività territoriale della Regione Toscana. A cominciare da Riccardo Crescenzi, docente alla London School of Economics che spiega anche come gli investimenti esteri di alto livello non solo portino una serie di risultati economici, ma la crescita della formazione tecnica, oltre a innovazione, investimenti e flussi commerciali con l’estero. Facendo sì che crescano retribuzioni e produttività, come sottolinea Alessandro Faramondi (dirigente Istat), “anche nelle aziende locali, fino a un aumento di retribuzioni del 47% e contemporanea crescita della produttività dell’82%. Un confronto indicativo, nonostante sia asimmetrico: trattandosi, nel caso delle multinazionali, di imprese medio-grandi e in quello delle domestiche di piccole aziende”. Scalare verso l’alto la catena del valore, costituisce inoltre un antidoto alle crisi, evitando le delocalizzazioni.

Alla giornata ha partecipato anche il dirigente dell’Unità di missione attrazione e sblocco investimenti del Mimit, Riccardo Scarpulla, che di fronte al tema caldo e agognato degli investimenti esteri è arrivato a dire che in virtù delle nuove regole “nate nell’emergenza del Ponte Morandi”, se ci troviamo in presenza di progetti importanti, ingenti e solidi “si potrebbe anche ricorrere a un Commissario straordinario per facilitare gli insediamenti e accelerare la soluzione delle urgenze” .

I dati che supportano convinzioni e strategie sono quelli del rapporto sulle “Catene del valore globale” dell’Università di Milano Bicocca, della ricerca sulle imprese estere in Italia e lo sviluppo dei territori fatta dall’OIE (Osservatorio Imprese Estere di Confindustria in collaborazione con l’università Luiss ) e del rapporto Teha (The European House – Ambrosetti) sulla Community toscana. Studi, tutti, che, oltre a fornire una fotografia del fenomeno locale e nazionale, riflettono sulle leve per attrarre investimenti internazionali, soprattutto nei settori strategici come l’innovazione e l’hi-tech, occupandosi al tempo stesso di sostenere quelli già arrivati e consolidati.

La regina degli investimenti esteri in Italia, spiega Faramondi, è la Lombardia che è al primo posto, secondo il Lazio e terzo il Piemonte, quarta la Toscana. E comunque, dice ancora il dirigente Istat, “le multinazionali sono quelle che, in un paese dove i divari tra regione e regione sono alti, ne risentono meno”. Sulla Toscana, quarta ma comunque ricca di presenze multinazionali, si concentra il rapporto dell’Università di Milano Bicocca, illustrato dalla professoressa Laura Resmini che rivela come, pur quarta, la regione sia ricca di imprese a partecipazione estera. Resmini spiega che sono 1.391 con bilancio e autonomia decisionale (il 4,4% del totale nazionale), controllate per almeno un quarto da 969 investitori stranieri, per 3.000 unità locali che impiegano oltre 90 mila addetti pari al 7,7% degli occupati totali della regione. L’insieme produce il 15,5% del valore aggiunto che in Lombardia è del 25% e nel Lazio del 20%. I primi dieci paesi investitori in Toscana sono europei, ma il primato assoluto lo hanno gli USA con 170 imprese controllate, mentre la Cina ne ha 34.

Teha spiega che nonostante il periodo difficile, nei primi 9 mesi del 2024, l’export toscano è cresciuto dell’11,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo i 46 miliardi di euro, grazie soprattutto al contributo della farmaceutica e della gioielleria. “Crescita non secondaria perché, trattandosi di contatti con l’estero, contribuisce all’attrattività del territorio”, spiega Paolo Tedeschi che è a capo della Direzione competitività territoriale della Regione Toscana. La ricerca di Ambrosetti rivela anche che i fattori competitivi della regione stanno crescendo: dall’apertura al business all’impegno per l’innovazione e la transizione digitale, il know how del mercato del lavoro, il livello dell’istruzione, la transizione verde ed energetica (la Toscana è quarta in l’Italia per produzione da fonti energetiche rinnovabili), la dotazione infrastrutturale materiale e immateriale.

Oltretutto, rivela Tedeschi: “Nel 2024, nonostante guerre e tensioni internazionali, gli investimenti esteri in Toscana non si sono fermati tanto che abbiamo vagliato cento progetti di aziende estere che prevedono circa quattro miliardi di investimenti e la creazione di tremila posti di lavoro”. In questo contesto, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, annuncia che “la Regione ha lanciato un nuovo bando da 10 milioni per investimenti esteri in ricerca e sviluppo. Con questa iniziativa abbiamointeso finanziare, per la prima volta anche con risorse europee, uno strumento per le imprese estere, in qualità di capofila di intere filiere territoriali”. Gli ambiti in cui, secondo Ambrosetti, occorre però migliorare riguardano l’incidenza di start-up innovative, l’esportazione di prodotti high-tech e la presenza di aziende che effettuano e-commerce. “Sulle tecnologie chiave della trasformazione digitale le imprese mostrano un divario”, constata Pio Parma, Senior Consultant di Teha.

In generale, secondo Teha, per attrarre investimenti multinazionali ad alto contenuto di innovazione occorre lavorare insieme: l’imprenditoria, le istituzioni, il sistema della formazione e della ricerca e la società civile per “valorizzando i fattori acceleratori”. Come bisogna mettere in pratica un processo di reindustrializzazione basato su due direttrici: da un lato, il sostegno allo sviluppo di comparti emergenti e ad alta tecnologia, ma dall’altro anche il rafforzamento dei settori industriali tradizionali. “E’ possibile per una regione spostarsi su segmenti a più alto valore aggiunto facendo leva sui settori esistenti che sono già forti”, aggiunge Crescenzi. Mentre la reindustrializzazione, si dice, non è solo una risposta alle situazioni di crisi industriali locali, ma può essere un potente motore di attrazione per nuovi investimenti, sia nazionali che internazionali.

Le grandi multinazionali giovano alle piccole e medie imprese (Pmi) che stanno all’interno delle filiere. Ne è convinto il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi: “Le multinazionali sono fondamentali per la filiera. Per migliorare gli standard produttivi e organizzativi, la cultura manageriale e la formazione, far crescere la consapevolezza di tutto il sistema produttivo su questi temi e rafforzare i rapporti con il mondo universitario e della ricerca”.

Convinta sostenitrice delle virtù delle aziende internazionali anche la collega Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia Romagna e presidente, in seno a Confindustria nazionale, delle rappresentanze regionali. Sassi punta su agenzie che facilitino il reclutamento di investimenti e dichiara: “Gli investimenti esteri sono un motore essenziale per la crescita dell’Italia. Per competere a livello globale, è fondamentale attrarre e trattenere investimenti di qualità. Strumenti confindustriali come l’Advisory Board Investitori Esteri (ABIE) e, al suo interno, l’Oie sono cruciali per monitorare e promuovere politiche mirate basate su quattro pilastri – conoscere, consolidare, competere e comunicare – per rendere l’Italia più attrattiva, rafforzando il dialogo con i territori e valorizzando le specificità regionali”. Dopodichè, “solo attraverso un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e associazioni possiamo costruire un’Italia più competitiva e protagonista nel panorama economico globale, in grado di generare sviluppo, innovazione e crescita per l’intero paese”.