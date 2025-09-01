Suggerimenti
1 Settembre 2025

Iniziative per la pace, nel dialogo l’unica soluzione
L’Appello alle istituzioni, ai cittadini e ai credenti in Italia
diPatrizia Scotto di Santolo
3 minuti di lettura
Porta la data del 29 agosto 2025 l'”Appello alle Istituzioni Italiane, ai cittadini e ai credenti in Italia”, promosso e firmato da Noemi Di Segni Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI); Yassine Lafram Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII); Abu Bakr Moretta Presidente del Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS); Naim Nasrollah Presidente della Moschea di Roma; Imam Yahya Pallavicini Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS); Cardinale Matteo Maria Zuppi Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che nasce dalla volontà di favorire iniziative di pace affinché si metta fine all’odio  che imperversa tra i popoli. 

L’appello ha aperto il “Tavolo delle religioni” che da tre anni si trova presso la sede della CEI con la finalità di cercare una “Via italiana del dialogo interreligioso”, e inizia con i versetti sacri riportati dalla Bibbia e dal Corano. Un tentativo per tentare di unire non solo leader di comunità religiose, ma anche credenti e cittadini, dal momento che in questi scenari di guerra appare fin troppo evidente l’uso strumentale della religione, “che si nutre di un fanatismo travestito  da servizio, affiancato dalla politica, e che mira solo a rendere tutte le parti in gioco pedine inconsapevoli della distruzione del mondo ricostruito e ricostituito nel secondo dopoguerra”.

L’intento dei sottoscrittori è di evitare che l’umanità continui ad alimentare i conflitti , appigliandosi “alternativamente all’antisemitismo e islamofobia o rianimando le inveterate avversioni al cristianesimo cattolico e alle religioni in generale, anziché collaborare insieme per una vera Pace”. Di qui l’invito a rileggere i testi sacri che raccontano di amore, fratellanza e pace e a non distorcerli per alimentare odio, pregiudizio e violenza. “Nessuna sicurezza sarà mai costruita sull’odio. La giustizia per il popolo palestinese, come la sicurezza per il popolo israeliano, passano solo per il riconoscimento reciproco, il rispetto dei diritti fondamentali e la volontà di parlarsi”. 

È necessario, secondo gli esponenti religiosi, che tutti gli uomini di buona volontà collaborino insieme per ribadire il principio sacrosanto della vita e della terra perché entrambi “doni di Dio che nessuno possiede in esclusiva a discapito dell’altro”.

Fulcro del documento è l’invito rivolto ai vescovi, ai rabbini e imam, ad incontrarsi tutti il più presto possibile,almeno in Italia. Un incontro informale che sia testimonianza  di pace, speranza,carità, fratellanza e giustizia, accompagnato dall’augurio che le varie le comunità religiose sparse in Italia possano promuovere iniziative in tal senso collaborando e coinvolgendo le Istituzioni nazionali e le amministrative comunali. Cosa giá avvenuta in alcune città italiane dove religiosi, ebrei, cristiani e musulmani si sono confrontati nella preghiera e nella fede, come testo misto da tempo anche a Firenze.  Nel documento si fa riferimento alla data del 23 luglio con la  diffusione congiunta della dichiarazione  “Fermi Tutti” dell’Arcivescovo di Bologna, Card. Matteo Zuppi, e del Presidente della Comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, “Sulla guerra a Gaza e sulla responsabile comune per la pace”.

Un appello ai credenti e ai cittadini a unire le proprie voci per reagire alla guerra in corso dentro la striscia di Gaza e gli attacchi su Israele: “Tacciano le armi, le operazioni militari in Gaza e il lancio di missili verso Israele. Siano liberati gli ostaggi e restituiti i corpi. Si sfamino gli affamati e siano garantite cure ai feriti”.

Con Bologna, un precedente e un seguito significativi: la Marcia per la Pace del 5 dicembre 2023 a Bologna, guidata dal Card.Matteo Zuppi, dal Presidente della Comunità Ebraica, Daniele De Paz, e dal Presidente dell’UCOII, Yassine Lafram, con la partecipazione di centinaia di cittadini; il 24 luglio la COREIS Italiana ha aderito all’appello inviando la lettera di sostegno “Incontriamoci tutti”, rivolta anche alla CEI, all’UCEI, all’Assemblea Rabbinica Italiana, all’Arcivescovo di Milano e alla Senatrice Liliana Segre; il 4 agosto anche il “Tavolo della Speranza”, costituito a Torino da rappresentanti cristiani, ebrei, musulmani e laici, che ha sostenuto pubblicamente l’appello.

“La coscienza dei credenti, indipendentemente dalla fede di appartenenza, non può non essere fortemente turbata dalle notizie provenienti dal teatro di guerra e l’impegno personale nella preghiera e nel dialogo è l’unico modo per liberarsi dal senso di impotenza che, per ammissione dello stesso Papa Leone XIV, sta attanagliando chi invoca la tregua”

Nella foto a sinistra Matteo Maria Zuppi Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e destra presidente della comunità ebraica di Bologna De Paz. Foto di repertorio.

