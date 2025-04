Industria Sud: identikit di una start-up innovativa

A Castel san Giorgio in provincia di Salerno opera la GBS Global Biomedical Service Srl, una delle start-up più innovative del Mezzogiorno. Fra i suoi brevetti, quello del GI-Robot, uno strumento per il calcolo della distorsione del campo magnetico su tomografo a risonanza magnetica. Fra l’altro l’azienda è impegnata nel recupero e riutilizzo dei dispositivi medici.

Abbiamo intervistato Giovanni Lombardo, uno dei fondatori.

Dottor Lombardo,da dove nasce questa idea?

L’idea nasce da me e dalla dott.ssa Emiliana De Prisco, con l’intento di creare una valida alternativa rispetto ai grossi player già esistenti, garantendo un servizio che copra a 360 gradi le esigenze che richiede il nostro mercato d’appartenenza.

Per entrambi quale è stata la mission?

Per entrambi noi fondatori è stata la volontà di portare l’innovazione in un settore di nicchia come quello della “Diagnostica per Immagini”. Abbiamo, per questo anche, un settore dell’Azienda dedicato al R&D, con una ricerca sempre più minuziosa, insieme a ad un team giovane e particolarmente competente, abbiamo avuto una rapida ascesa nella nostra filiera di appartenenza con numerosi riconoscimenti da vari enti preposti. Siamo partiti da pochi collaboratori a più di 50 dipendenti. Questo aspetto, inoltre, ha aumentato sempre più la nostra voglia di accrescere in processi dove altri player non hanno immaginato quanto fosse possibile migliorare il benessere del cliente e/o del paziente finale.

Lombardo, la sua azienda ha brevettato il Gi-Robot, uno strumento per il calcolo della distorsione del campo magnetico su tomografo a risonanza magnetica. Questa innovazione cosa comporta nel settore scientifico-produttivo?

Si tratta di un sistema vantaggioso per effettuare l’analisi dello “shimming” passivo, ovvero l’omogeneità del campo magnetico in un tomografo a risonanza magnetica (RM). L’attuale sistema brevettato dalla GBS consente di avere una mappatura 3D molto più dettagliata limitando notevolmente il tempo di esposizione al campo magnetico degli operatori. Inoltre, il nostro Robot consente di avere una mappatura molto fine e dettagliata grazie al software realizzato in partecipazione con altre aziende su esplicite richieste dei nostri tecnici. Ciò comporta un notevole risparmio di tempo stimato, anche in alcune ore, con una qualità delle immagini migliore e dell’operato più efficiente.

Da dove nasce il nome di questo brevetto?

Nel nome Gi-Robot, “Gi” sta per GBS, abbreviazione del nome esteso della nostra azienda, e vuole essere un tributo alla “realtà creata”, per ricordare e rimarcare il nostro forte senso di appartenenza.

In relazione all’Agenda 2030, la sua azienda cosa ha fatto?

La Global Biomedical Service si è adoperata da sempre su svariati punti dell’Agenda 2030; ad esempio, abbiamo fatto del recupero e riutilizzo dei dispositivi medici il nostro core business. Perché per noi il recupero di ogni sistema di diagnostica per “immagini non funzionante” è una sfida, che ogni volta raccogliamo con estremo entusiasmo. Questo principio viene applicato partendo dalla “sonda ecografica” fino ad arrivare ai grandi sistemi di diagnostica. Tutto ciò ci permette di abbassare la produzione di macchinari superflui, creando a tutti gli effetti un sistema di “economia circolare”.

Abbiamo, inoltre, un altro progetto di ricerca “Global Integration Systems 5.0”, dove si vuole completare un processo di innovazione, con un sistema di controllo e monitoraggio remoto degli impianti, basato sul paradigma Industria 5.0, ma che allo stesso tempo sia già orientato a servizi futuri che l’azienda intende proporre ai propri clienti, ad esempio: ottimizzazione dei tempi, abbattimento dei costi. Garantire e migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria​ pediatrica è un altro nostro obiettivo ecco perché abbiamo deciso di​ collaborare alla donazione di un ecografo di ​ultima generazione al reparto di Chirurgia ​Pediatrica dell’Ospedale San Giovanni di Dio​ Ruggi d’Aragona, di Salerno, per migliorare l’operato del reparto. ​ Tuttavia, a dimostrazione della nostra missione, la GBS è stata inserita tra le migliori #startup a significativo impatto #sociale e #ambientale del 2023. Il Politecnico di Torino attraverso il Social Innovation Monitor, ci ha inserito nel “report completo sulle startup a significativo impatto sociale e ambientale 2023” per le seguenti motivazioni: Top 1% – Ricavi; Top 1% – Crescita dei ricavi; Top 1% – Numero di dipendenti.

Presidente Lombardo, Lei è fondatore e oggi anche amministratore delegato della GBS, se dovesse dare un suggerimento ad un giovane che vuole imitare la sua ascesa in questo campo cosa gli suggerirebbe?

Suggerisco prima di tutto di avere tanta curiosità e tanta passione per questo lavoro, associate allo studio acquisendo competenze nei settori dell’ingegneria biomedica, elettronica, informatica o automazione. Inoltre, apprendere il più possibile le capacità di sviluppo di software di progettazione, programmazione PLC e robotica industriale. Rafforzare le proprie soft skills e cercare di credere nelle possibilità che offre il campo dell’innovazione. Infine, come molti sanno le chiavi del successo, come le sono state per me, sono sempre le stesse: crederci e fare esperienza sul campo.

(Anna Ferry-Ferrentino)