Industria manifatturiera toscana: profitti crescono, salari al palo

Firenze – Lo studio dell’Ires sull’industria manifatturiera toscana nel decennio 2015-2024, ha, fra gli altri, un grande pregio: mette nero su bianco i numeri di un meccanismo che produce diseguaglianze sociali ed economiche effettive. Ciò che emerge dal punto di vista analitico, è infatti la mancata convergenza fra redditività e dinamica salariale nel settore industriale. Un meccanismo che ha varie cause, fra cui senz’altro la finalizzazione dei profitti aziendali, sempre più destinati a dividendi, attività finanziarie o immobilizzazioni immateriali, come si legge sul focus Irpet, traducendosi in modo del tutto inadeguato in aumenti salariali e investimenti produttivi. Il focus svolto su volume della produzione, utili netti, marginalità lorda delle aziende manifatturiere toscane registra un livello medio-alto di redditività lato capitale. Nei dieci anni che intercorrono fra il 2015 e il 2024 , la manifattura toscana ha accresciuto la propria produzione (+86,5%) e i propri utili netti (+70%), mentre la quota del valore aggiunto destinata al lavoro è scesa dal 58,3% al 53,0%.



Ciò che i dati rendono evidente, è che nel modello toscano di terziarizzazione debole si va configurando una “distribuzione iniqua del valore”, all’interno dell’industria che rimane. Nei

dieci anni di riferimento, si legge nel documento di sintesi, “l’occupazione è in crescita (+14,7%), la redditività del capitale in forte aumento (EBITDA +87%, quota sul

valore aggiunto dal 39,7% al 44,6%), i salari reali sono stagnanti o in calo in 7 comparti su 13″.



Tre fenomeni che, suggerisce l’Ires, vanno letti insieme, perché ne risulta la fotografia di un’industria toscana che ha adottato un modello di crescita estensiva del lavoro (più occupati) ma non lo ha tradotto in crescita intensiva del salario. I numeri appaiono impietosi: se nei dieci anni esaminati dallo studio le imprese manifatturiere toscane hanno portato a casa quasi 28 miliardi di utili netti complessivi, forse esistono davvero margini concreti per un aumento “adeguato dei livelli salariali ai lavoratori e alle lavoratrici”.

“Profitti e salari vanno in direzioni opposte – sottolinea il presidente dell’Ires, Maurizio Brotini – mentre crescono i primi, i secondi restano fermi o arretrano. In Toscana questo squilibrio si intreccia con deindustrializzazione e lavori sempre più fragili, che spingono verso il basso i redditi e le prospettive economiche e sociali”. Del resto, spiega Brotini, “non si è inceppato né il meccanismo di creazione del valore, né quello di creazione del profitto. Quello che si è inceppato è l’utilizzo della ricchezza prodotta, che è andata sostanzialmente a remunerare il capitale dal punto di vista dei profitti, a scapito soprattutto dei salari e della quantità di ore lavorate nei settori manifatturieri”.

Per sbloccare la situazione, dice Rossano Rossi, della Cgil Toscana, “bisognerebbe che la politica facesse provvedimenti che premiano quelli che investono sul lavoro, e non chi accumula e mette via”, perché “la maggioranza ha patrimonializzato, ha investito in rendita i profitti, mentre i salari hanno perso molto”. Anche perché, continua, “siamo tutti nello stesso mare, ma non nella stessa barca. Serve grande responsabilità, i profitti non devono andare in dividendi, ma devono sostenere consistenti aumenti salariali e investimenti produttivi finalizzati ad aumentare la buona occupazione”. La richiesta è una: scelte politiche chiare che distribuiscano ricchezza verso il vero motore dell’economia italiana, la voratrici e lavoratori. In concreto, l’idea sarebbe quella di dare degli aiuti alle imprese che applicano i contratti nazionali”. Esempio pronto, il tavolo per il rinnovo del contratto di secondo livello che in questo momento la Cgil sta conducendo nel settore dell’artigianato. Un settore che riguarda, nella nostra regione, almeno 400mila lavoratori. “Chiederemo alla Regione Toscana se alle imprese che accetteranno di rinnovare il contratto possono essere fatte delle concessioni, un po’ di sgravi dell’Irap” conclude Rossi. .

I risultati dello studio.

Al confronto fra la variazione percentuale degli utili netti del 2025 rispetto al 2014, emerge un aumento percentuale di quasi il 70%, mentre la corrispondente variazione percentuale del salario reale (depurato dall’inflazione) è pari solo all’1%.

L’analisi dei dati condotta su volume della produzione, utili netti, marginalità lorda delle aziende manifatturiere toscane mostra un livello medio-alto di redditività lato capitale. Fra 2015 e 2024 la manifattura toscana ha accresciuto la propria produzione (+86,5%) e i propri utili netti (+70%), mentre la quota del valore aggiunto destinata al lavoro è scesa dal 58,3% al 53,0%. Nei dieci anni di riferimento, l’occupazione è in crescita (+14,7%), la redditività del capitale in forte aumento (EBITDA +87%, quota sul valore aggiunto dal 39,7% al 44,6%), i salari reali sono stagnanti o in calo in 7 comparti manifatturieri su 13.

Questi tre fenomeni vanno letti insieme. Ha spiegato Andrea Cagioni (Ires Toscana): “Il dato centrale è che l’aumento delle retribuzioni lorde è, in molti comparti, inferiore al tasso d’inflazione cumulato (+19,4%). A fronte di un aumento medio per i comparti industriali selezionati di 1,0 punto percentuale, in sette comparti su tredici si registrano variazioni negative. I lavoratori e le lavoratrici di prodotti in metallo (-10,1 p.p.), chimica (-8,1 p.p.), altri mezzi di trasporto (-6,7 p.p.) e carta (-4,6 p.p.) hanno subito le peggiori erosioni del potere d’acquisto. Meno drammatico risulta l’impoverimento subito dalla forza-lavoro occupata in aziende di macchinari-impianti (-0,8), gioielleria (-0,6 p. p.) e gomma-plastica (-0,6 p. p.). Complessivamente, la buona redditività lato capitale attestata dall’andamento degli utili netti, del profitto lordo e della marginalità non si è riversata in aumenti salariali tali da remunerare adeguatamente la ricchezza prodotta da lavoratori e lavoratrici”.



Quanto alla dinamica salariale nella manifattura in Toscana, la ricchezza prodotta è andata sempre più all’impresa, poco al lavoro. Il trasferimento di ricchezza prodotta a favore del capitale fra 2015 e 2024 è stato diffuso nel settore industriale toscano, poiché riguarda otto comparti su tredici. In alcuni casi, lo squilibrio è assai significativo, raggiungendo differenziali estremamente elevati a favore dei redditi da capitale per automotive (27,9 %.), altri trasporti (21,9%) e gioielleria (16,8 %.).

Ha detto Matteo Gaddi (Centro Studi Fiom Cgil nazionale): “Il valore della produzione è passato da 39,2 miliardi di euro a 73,2 miliardi di euro, con una crescita dell’86,5% tra il 2015 e il 2024. I costi del personale, invece, sono passati da 4,610 miliardi di euro a 6,988 miliardi, con una crescita del 51,57%. Gli utili netti delle imprese manifatturiere toscane sono aumentati nel decennio di quasi il 70%, passando da 1,542 miliardi di euro a 2,621 miliardi di euro. Ma soprattutto, se sommassimo gli utili realizzati nel decennio da queste imprese otterremmo la cifra impressionante di 27.973.058.000 euro (cioè quasi 28 miliardi di euro)”.