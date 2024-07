Indigo, lo spettacolo immersivo e multisensoriale di Dana Al Fardan

Fiesole – Un viaggio nel mondo della musica unico e originale con un mix di classica, contemporanea, araba e occidentale. Al Teatro Romano di Fiesole il 17 luglio 2024 alle ore 21.15, Dana Al Fardan, la pionieristica compositrice, cantautrice e artista sinfonica originaria del Qatar coinvolgerà gli spettatori con “Indigo”, uno spettacolo immersivo e multisensoriale insieme all’Orchestra Filharmonie di Firenze e della Qatar Philarmonic Orchestra in collaborazione con Lyric Dance Company con la direzione artistica di Alberto Canestro.

Il concerto, che fa parte del programma dell’Estate Fiesolana, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, Antico Teatro Pagliano e Teatro di Fiesole, viene eseguito con musiche da camera con pianoforte, archi, voce e musica elettronica con l’intento di trasportare il pubblico in una dimensione nuova, interiore e connetterlo ad un livello profondo dell’inconscio.

Una speciale esperienza trasformativa e introspettiva di cui Dana Al Fardan è grande esperta, con un ricco patrimonio musicale mediorientale e un raro amore per la musica.

La sua storia è particolare, prima artista donna emergente nel Qatar, compositrice ufficiale della compagnia aerea nazionale del Qatar Airways, e Ambasciatrice Culturale dell’Orchestra Filarmonica del Qatar, è riuscita a diffondere la musica della sua cultura sul palcoscenico internazionale.

Ha collaborato con la London Metropolitan Orchestra al Theatre Royal Haymarket di Londra nel 2017 e un anno dopo ha ottenuto importanti riconoscimenti per le composizioni musicali per “Broken Wings”, il primo musical del Medio Oriente a debuttare nel West End di Londra, e successivamente “Rumi The Musical”, la storia del filosofo e poeta Rumi, presso il London Coliseum nel novembre 2021, prima di finire a Doha durante la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Nel 2019, Dana ha eseguito la sua musica alle Nazioni Unite per le celebrazioni per il 74° anniversario dell’ONU, con la Qatar Philharmonic Orchestra diretta da Eimeer Noon, che nello stesso anno ha diretto gli Oscar.

Ha contribuito a varie musiche di film come “The Necromancer” e “Orca”. Nel 2024 come prima artista donna del Golfo, ha partecipato alla serata di gala del 77° Festival di Cannes, Trophée Chopard Gala. In quella occasione ha eseguito “Indigo”, il suo quarto album, che offre un’esperienza audio-visiva multisensoriale in cui raggiungere l’inconscio attraverso la luce, il colore e il suono.

L’artista è anche impegnata in progetti che uniscono le arti creative e iniziative umanitarie per istituzioni come la Qatar Red Crescent Society (QRCS), l’Inviato Umanitario del Segretario Generale delle Nazioni Unite e l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione (UNRWA) per i Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente.

Insieme a Dana saranno presenti sul palco importanti protagonisti della musica e del balletto. La Qatar Philharmonic Orchestra, creata da Sua Altezza Sheikha Moza Bint Nasser nel 2007, composta da un’orchestra di 101 musicisti, selezionati da una giuria di professionisti musicali e di danza internazionali. La Filharmonie – Filarmonica di Firenze, fondata nel 2016, composta di giovani professionisti che affrontano la musica sinfonica e cameristica, il teatro musicale, l’opera e il balletto, la musica applicata e le nuove forme espressive. Negli ultimi due anni, l’orchestra è stata protagonista di numerose tournée in Italia e all’estero e sta sviluppando alcuni progetti discografici ed editoriali. La Filharmonie è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dalla Fondazione CR Firenze. Giulio Arnofi è il direttore artistico e Nima Keshavarzi è il direttore musicale. Lyric Dance Company è stata fondata a Firenze nel 2004 dal direttore artistico, danzatore e coreografo, Alberto Canestro. Sotto la direzione di Alberto, la compagnia è composta da ballerini di classe mondiale altamente selezionati e collaborazioni internazionali, tra cui compositori, musicisti, attori, video maker, stilisti e étoiles della danza. Alberto Canestro è un artista eclettico, diplomato presso l’Accademia Nazionale di Danza a Roma e l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Alberto è stato coreografo per l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, e insegnante e coreografo per l’Associazione Italiana Danzatori.

