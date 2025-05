In Conclave nessun super favorito: sarà un Papa più libero, come ha voluto Francesco

Alla fine si affideranno allo Spirito Santo i 133 cardinali che, dalle 16.30 del 7 maggio, si chiudono in Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco. Molti prevedono di farcela in due giorni, ma “lo Spirito Santo alle volte fa scherzi”, ha detto il cardinale Claudio Gugerotti, alludendo alla complicata partita che si apre nella Cappella Sistina.

Facce sorridenti, poche parole garbate, passo svelto per la ritrosia ad esprimersi: la caccia a intercettare i porporati nelle loro uscite degli ultimi giorni a San Pietro non ha prodotto notizie affidabili su cosa succederà. Solo richiami evangelici, citazioni bergogliane o di altri Pontefici e il tradizionale affidamento corale allo Spirito Santo, che “ha già deciso, ma noi non siamo pronti, abbiamo bisogno di più tempo per pregare”, ha rivelato il cardinale francese Jean Paul Vesco.

Qualche indicazione più terrena l’ha data Marcello Semeraro, ministro vaticano delle Cause dei Santi: “Non cerchiamo un solista ma un direttore d’orchestra”. E questo in piena continuità con l’insegnamento di Francesco, che predicava il valore della Sinodalità, del ‘camminare insieme’ perché “il Papa è un vescovo fra i vescovi”, ricordava spesso.

Ma nessuna figura emerge chiaramente come papabile, né il solista, né il direttore d’orchestra. Il primo conclave ‘global’ della storia, con i 133 porporati che perlopiù non si conoscono, provenienti da 71 nazioni di sei continenti, ha fatto saltare i vecchi sistemi che attivavano lobby come l’Opus Dei, Comunione e Liberazione, i focolarini, trasformandole in potenti gruppi di pressione. Il respiro mondiale che ha impresso Bergoglio al ‘suo’ Conclave non è raggiungibile da nessuna cordata, ha scelto lui stesso 108 dei cardinali elettori, gran parte dei quali dalla ‘fine del mondo’ e non condizionabili. L’ ha spiegata così l’ex presidente della Cei Angelo Bagnasco: “Le divisioni fra schieramenti sono semplificazioni ispirati a criteri politici. Il profilo emergerà nel dialogo fra i porporati”.

Tutto questo però non ha fermato i retroscena giornalistici e – complici i social, altra grande novità di questo conclave – impazzano i toto-nomi, le previsioni, i veleni, i gossip, c’è perfino un ‘fantaPapa’ e si lucra sulle scommesse. Tant’è, ci siamo ormai. Dopo la celebrazione della Messa ‘In eligendo Pontifice’ i cardinali andranno in processione nella Cappella Paolina e poi nella Sistina dove vengono chiusi ‘a chiave’, cum clave appunto. Isolati dal mondo, senza cellulari, giornali, tv, con le finestre sigillate, gli unici spostamenti consentiti sono quelli per andare a mangiare frugalmente e dormire nella residenza di Santa Marta.

Si vota a scrutinio segreto, due volte la mattina e due il pomeriggio. Per essere eletto Papa servono i 2/3 dei voti, in questo caso 89. Alla fine di ogni scrutinio le schede vengono bruciate nella stufa in ghisa che si accende ad ogni conclave dal 1939. C’è poi una seconda stufa, attiva dal 2005, che brucia i fumogeni per colorare di nero il fumo per il nulla di fatto e di bianco quello dell’Habemus papam. Dopo la 34esima votazione a vuoto, si passa direttamente al ballottaggio fra i primi due e chi riceverà i due terzi dei voti sarà l’eletto. Ogni giorno sono previste due fumate: una alla fine della mattina intorno alle 12 e l’altra alle 19. Quando si raggiunge il quorum il decano si rivolgerà al candidato eletto per chiedergli se accetta o meno l’incarico e quale sarà il nome scelto. A questo punto non resta che il solenne Habemus Papam. Lo pronuncerà ancora una volta un francese, il cardinale Dominique Mamberti, lo stesso che ha celebrato domenica scorsa l’ultima Messa dei Novendiali per il Papa defunto.

A presiedere il conclave è il cardinale vescovo più anziano di nomina, Pietro Parolin, peraltro il favorito in tutti i pronostici. L’Extra omnes, ‘fuori tutti’, darà ufficialmente il via alle sessioni di votazioni per eleggere il 267esimo Papa nella storia della Chiesa.

Fuori tutti e segregazione stretta, resta solo il soffio dello Spirito santo ma ci sono gli spifferi che i cardinali si portano dietro dai giorni precedenti. Il più è avvenuto nelle congregazioni generali dei vescovi, raddoppiate negli ultimi giorni prima del Conclave. Il peso dei cardinali over 80, che non entrano in Conclave, si farà sentire come quello dello Spirito Santo. Il decano Giovanni Battista Re e gli ex presidenti della Cei Camillo Ruini e Angelo Bagnasco sicuramente avranno consegnato ai colleghi elettori saggi consigli.

Ma stavolta le vecchie polarizzazioni fra progressisti e conservatori, come quelle fra bergogliani e anti-bergogliani non sono facilmente rintracciabili. Più spesso si parla di innovatori, riformatori e tradizionalisti, le previsioni si fanno su carte mescolate e trasversali, sui grandi dossier come la pace, le migrazioni, i temi sociali, l’ambiente, il calo di vocazioni in Occidente e il ruolo dell’Islam e della Cina, temi lanciati con forza da papa Francesco. In primo piano anche le emergenze economiche e la governance della Chiesa cui si vuole dare un corso più ordinato, dopo il ‘disordine’ innovatore bergogliano. In questo contesto, più che l’appartenenza politica diventano centrali la notorietà dei cardinali o l’impatto dei loro discorsi, ma ad oggi nessuno è emerso su questo come fu per Bergoglio con il suo “la Chiesa è chiamata a uscire da se stessa e dirigersi verso le periferie, non solo quelle geografiche ma anche quelle esistenziali”.

Proprio la notorietà oltre alla finezza politica e capacità di mediazione hanno fatto del cardinale Pietro Parolin il maggior favorito in tutte le previsioni: “Sa tenere insieme una Chiesa frammentata”, ha detto di lui il gesuita Antonio Spadaro. Parolin è veneto, 70 anni, da sempre nel servizio diplomatico vaticano, è stato nominato segretario di Stato da Bergoglio, ha gestito dossier importanti come la Cina e il Medio Oriente, è l’artefice del primo incontro della storia fra un Papa e un patriarca di Mosca (Kirill). Conosce molto bene la macchina vaticana e il fatto di non essere ideologico lo rende gradito anche ai più moderati. A Parolin è attribuito un pacchetto di una cinquantina di voti. Non a caso è stato la prima vittima di veleni via social provenienti da un sito americano che gli attribuiva salute malferma e un malore, smentito poi categoricamente dal portavoce vaticano Matteo Bruni.

Seguono fra i papabili un altro italiano, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Zuppi, con 25-30 voti attribuiti, ma lui stesso non ci crede. Lo si considera infatti troppo orientato a sinistra, nacque prete di strada e, cresciuto con la Comunità di sant’Egidio, si è sempre dedicato agli ultimi. Pacifista convinto, fu mandato in missione diplomatica a Kiev. Zuppi inoltre ha più volte incitato la comunità cattolica all’accettazione dei fedeli di orientamento omosessuale, insomma sarebbe una scelta in continuità con Bergoglio. Forse troppo e non l’ha certo aiutato aver detto il 25 aprile: “E’ la festa della Liberazione, ricordiamolo!”, ripetendosi al primo maggio: “Oggi preoccupiamoci dei morti sul lavoro”.

In crescita costante di consensi, con una ventina di voti già scontati, è il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 67 anni, arcivescovo di Manila dal 2011 al 2020, quando Bergoglio lo chiamò a dirigere il dicastero di Propaganda Fide. Detto ‘Il Francesco asiatico’, è noto soprattutto come il cardinale più social del Conclave, con 630mila ‘followers’ su facebook e un cliccatissimo video dove lo si vede cantare ‘Imagine’. Al di là del personaggio, Tagle è sotto attenzione crescente perché rappresenta quella Chiesa asiatica cui Francesco guardava come percorso di rinnovamento. Lui sarebbe il primo Papa asiatico della storia e le Filippine che rappresenta sono una delle nazioni con il maggior numero di cattolici al mondo, 85 milioni, l’81% della popolazione. E negli ultimi giorni sta crescendo l’idea di un inedito Papa asiatico. Francesco aveva fatto dello sguardo a Oriente un suo preciso obiettivo politico e la composizione che ha voluto per il suo ‘Conclave delle Cenerentole’ come lo ha definito Piero Schiavazzi, docente di Geopolitica vaticana, lo sta a testimoniare: sul miliardo e 400 milioni di cattolici nel mondo, il 20% sono in Europa e altrettanti in Africa.

La metà risiedono nelle tre Americhe e solo il 10% nella sterminata Asia. E siccome Bergoglio pensava che “stare fuori dall’Asia significa stare fuori dal mondo”, decise che, nel Conclave per il suo successore, ben il 17% di porporati – 23 e molti neanche parlano italiano – dovessero essere asiatici: “Questa è stata una scelta politica- spiega Schiavazzi- Un investimento strategico del Pontificato dove l’eredità si salda con le prospettive”. Lo aveva fatto ben capire Bergoglio anche con i suoi moltissimi viaggi verso Oriente, a partire dalla Corea del sud nel 2014, fino alla oceanica folla nella Messa che un anno dopo celebrò a Manila, davanti a 7 milioni di fedeli. E ancora, l’Iraq, la Mongolia cui ha voluto dare un cardinale, fino al suo ultimo viaggio apostolico, il più lungo, il quarantacinquesimo, che l’ha portato in diverse nazioni dell’Asia e dell’Oceania, con Singapore come ultima tappa.

Eccola la ‘Chiesa in uscita’, ecco perché i rumors degli ultimi giorni confermano in crescita il favore per il cardinale Tagle e la comparsa di nuovi papabili asiatici come Pablo Virgilio Siongco David, 66 anni, vescovo di Kalookan, nelle Filippine, noto per la sua preoccupazione per la giustizia sociale e l’aiuto ai poveri. Nel febbraio 2024, David è stato eletto vicepresidente della Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia.

Fra i cardinali ascrivibili in qualche modo alla ‘Chiesa in uscita’ c’è l’italiano Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Vicino ai cristiani di Gaza e anche ad Israele, è uno dei maggiori sostenitori del dialogo ebraico cristiano. Ma, da quando è scoppiata la guerra in Terra Santa, la frequentazione con Papa Francesco era diventata più intensa e ha indebolito il favore dei moderati.

Un altro nome finora ai margini ma che sta crescendo è quello di Anders Arborelius, 75 anni, vescovo di Stoccolma, il primo cattolico di origine svedese dai tempi della riforma luterana e primo cardinale dei Paesi nordici europei. A Roma è membro di dicasteri chiave come il Consiglio economico e il Sinodo dei vescovi. Ha molto a cuore la questione migranti e degli ‘ultimi’, pur essendo conservatore nella dottrina. Potrebbe essere la scelta più moderata da opporre all’ultra conservatore ungherese Peter Erdo. Nominato cardinale da Giovanni Paolo II e molto legato a Papa Ratzinger, ha grande cultura teologica e probabili simpatie politiche sovraniste visto che non ha mai preso le distanze dal presidente ungherese Viktor Orban.

Il criterio della notorietà, oltre a Parolin, potrebbe premiare il cardinale maltese Mario Grech, 68 anni, nominato da Francesco segretario generale del Sinodo dei vescovi per creare la Chiesa del dialogo, coinvolgendo laici e donne. Le sue quotazioni sono in crescita e ha ricevuto anche una candidatura ufficiale dal cardinale Jean-Claude Hollerich, lussemburghese che, durante un’omelia ha indicato il maltese come il più adatto a proseguire il cammino sinodale iniziato da papa Francesco. Ma a Grech manca il carisma di Bergoglio e questo lo penalizzerebbe.

Il versante conservatore vede schierati alcuni agguerriti cardinali antibergogliani, ma poco papabili per mancanza di numeri, come gli americani Raymond Leo Burke e Timothy Michael Dolan e il tedesco Gerhard Müller, che hanno guidato una sorta di guerra civile contro Francesco. Altri conservatori sono simpatizzanti della Chiesa evangelica americana, detta anche la ‘Chiesa della prosperità’ per le ingenti disponibilità economiche, o la ‘Chiesa con la pistola’ per l’intransigenza di alcuni suoi rappresentanti come Paula White. E’ lei che Trump ha voluto a capo dell’Ufficio della Fede della Casa Bianca, inedita creatura istituzionale del nuovo corso americano. ‘The Donald’ si è riscoperto religioso a modo suo: non solo non ha mancato il palcoscenico mondiale ai funerali di Bergoglio, ma si è detto affascinato dall’idea di fare il Papa, arrivando a rappresentarsi in veste di Pontefice in un meme lanciato dai siti della Casa Bianca. Perfino il ‘suo’ cardinale Timothy Michael Dolan, arcivescovo di New York, ha criticato fortemente l’iniziativa di Trump. Ma Dolan non compare più nemmeno fra i papabili, le pochissime chances che qualcuno gli attribuiva gliele ha bruciate lo stesso presidente americano, con il suo endorsement, unico capo di Stato ad avere indicato esplicitamente un cardinale preferito.

Ci sono poi gli americani agli antipodi, spine nel fianco di Trump, come il cardinale Robert Francis Prevost, ‘padre Bob’, la cui lunga esperienza missionaria in America Latina, lo rende portavoce di quel Sud globale che Bergoglio ha riportato al centro dell’agenda ecclesiale. Fu chiamato a Roma da Francesco per assumere il ruolo strategico di prefetto del Dicastero per i Vescovi. Prevost è fumo negli occhi di Trump, come l’arcivescovo di Newark Joseph W. Tobin che, nel 2017, al suo insediamento, ricevette quello che egli stesso definì un ‘pellegrinaggio’ di fedeli cattolici omosessuali.

Donald Trump è entrato a gamba tesa nel Conclave del dopo Bergoglio, ma non è l’unico capo di Stato a seguire l’evento con occhi più politici che caritatevoli. A partire dal presidente francese Macron, particolarmente attivo a Roma nel giorno dei funerali di papa Francesco, quando ha riunito i suoi cardinali a Villa Bonaparte per ‘spingere’ il cardinale Jean Marc Aveline, vescovo di Marsiglia che non compare in cima alle classifiche dei papabili.

Macron, in nome dei suoi ottimi e storici rapporti con la Comunità di Sant’Egidio avrebbe anche una seconda opzione, il presidente della Cei Matteo Zuppi, proprio l’italiano che il nostro governo non vedrebbe certo di buon occhio. La presidente Meloni ha raccontato più volte i suoi ottimi rapporti con papa Francesco, ma certo preferirebbe un papa conservatore. E a questo starebbe ‘lavorando’ il sottosegretario Alfredo Mantovano, uomo che, sotto traccia, tiene i rapporti più stretti con il Vaticano, soprattutto con i cardinali Bagnasco, Piacenza e Ruini che, seppure non elettori, sondano cordate per la discontinuità. Così è spuntato il nome dell’arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, che si scontrò apertamente con Bergoglio sui migranti e fu segretario generale della Cei quando Ruini era presidente. Potrebbe essere l’italiano outsider qualora i favoriti Parolin e Zuppi si impantanassero sui voti iniziali. Li hanno chiamati i ‘porporati blocca-stallo’, fra questi si fa il nome anche del prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, Claudio Gugerotti, un salesiano attento ai conti, in discontinuità con Bergoglio, ma poco noto fuori dall’Italia.

Mancano una manciata di ore all’Extra omnes e non sembra esserci nessuna certezza fra i porporati pronti a chiudersi nella Cappella Sistina sotto lo sguardo severo del Dio del Giudizio Universale. I primi pronostici erano più ottimisti sui tempi e nessun papabile svetta. La convinzione diffusa è che Bergoglio non sarà mai sostituibile e nessuno ci ridarà il suo ‘Buona sera’.

Il soffio dello Spirito Santo dovrà spirare forte per mettere d’accordo tutti. E mai come questa volta vale il ‘Si entra papi e si esce cardinali’.