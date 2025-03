In centinaia all’assemblea popolare alle Cure per Marco il libraio

Firenze – Le polemiche, le prese di posizione, i niet della Destra (“Siamo solidali con Marco, ma …. ) lo scatenarsi insomma del ciclone mediatico e non su una storia, quella di Marco il libraio senza fissa dimora, simbolo di una società sempre più tesa a un legalitarismo di facciata che perde di vista la sostanza. Perché Marco deve pagare 5mila euro di multa? Perché ha portato i suoi libri usati nel sottopasso delle Cure? Perché ha continuato a regalare ai cittadini un posto in cui ci sono, udite udite, dei libri? È il prezzo per occupare uno spazio pubblico che non sarebbe stato altrimenti utilizzato? E infine, qual è il problema? Forse è che Marco non è ricco ? Forse il problema è che è povero e per cui deve pagare lo stesso, altrimenti si discrimina chi è ricco?

Insomma, grande è la confusione sotto il cielo. Confusione che, almeno in parte, si è dissipata nell’odierna assemblea in piazza delle Cure, almeno 500 cittadini a gremire lo spazio, tanti libri portati in regalo a Marco per rimpinguare il suo banco, quello che il Comune, con Associazione Arcobaleno, gli ha fatto aprire all’interno del mercato rionale. Dopo che, nelle scorse settimane, Marco, 39 anni, ex cameriere, era stato fatto allontanare dal sottopasso, i suoi 155 libri usati sequestrati e comminata la famosa multa. 5mila euro. L’iniziativa del Comune con l’Associazione Arcobaleno era stata definita invece paradigmatica dallo stesso assessore al welfare Nicola Paulesu, da prendere ad esempio per districare altri casi di senza fissa dimora.

Allora, i 5mila euro? La polemica politica divampava. Era un disastro non pagare quella multa, che significava il trionfo dell’illegalità secondo FdI. Non importava il banco, il ripristino del progetto con Associazione Arcobaleno, la rivolta dei cittadini quando il libraio era stato allontanato. Nulla. Dura lex sed lex. E se non ha soldi? Uguale. E per chi lo tutela, come il giornale dei senza fissa dimora, Fuori Binario, con in testa il suo direttore, Cristiano Lucchi? Bene, ricordiamoci che è un’associazione che usufruisce di spazi pubblici ….. Minaccia mica tanto velata, da parte di FdI, che viene subito rispedita al mittente dalla Direzione di Fuori Binario e dai suoi lettori.

Si mobilitano le associazioni, da sempre in prima fila per la difesa dei più dimenticati. Come i senza fissa dimora, appunto. Così, Fuori Binario promuove l’assemblea popolare alle Cure, che si è tenuta oggi. La promuove insieme a Associazione 11 agosto, Casa Caciolle, Comunità dell’Isolotto, Comunità delle Piagge, l’Altro Diritto, La Città invisibile-perUnaltracittà, Le Curandaie, Opera Madonnina del Grappa, Salviamo Firenze. Un bellissimo regalo di inizio, quello del professor Tomaso Montanari, fondatore di Associazione 11 Agosto, che spiega l’arte contemporanea dei graffiti nel sottopasso. Grande intervento, emozionato ed emozionante, di Marco. Don Vincenzo Russo, presidente della Madonnina del Grappa, non si risparmia. Gli interventi sono oltre venti. Applausi. Ma non finisce qui.

Dall’assemblea emergono tre proposte. Le spiega la redazione di Fuori Binario: lavoro da portare avanti col Comune circa la residenza per i senza fissa dimora, tema ampiamente esplorato su queste pagine e normato da leggi statali mai abrogate ma spesso “dimenticate” dai Comuni, censire gli immobili non utilizzati, pubblici e privati, per la loro destinazione a uso sociale, realizzare in ogni quartiere dei servizi ‘drop-in’, piccoli punti sosta per i senza dimora, dove poter anche prendere i primi contatti con i servizi sociali. Proposte che verranno portate in consiglio comunale dai tre consiglieri presenti, Cecilia del Re, Dmitrij Palagi e Caterina Arciprete. Stanco ma soddisfatto Lucchi, il direttore responsabile di Fuori Binario: “È stata una bella assemblea, un bel modo di fare politica”.