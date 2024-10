Impresa Campus Unifi, al centro le CER e i progetti per sfruttare l’energia

Firenze – Le comunità energetiche rinnovabili (CER) e la possibilità di sfruttare completamente l’energia da loro prodotta sono al centro dei progetti vincitori della diciassettesima edizione di“Impresa Campus Unifi”, il percorso di formazione per la cultura d’impresa giovanileorganizzato dall’Università di Firenze. Realizzato in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l’innovazione, con il contributo di Fondazione CR Firenze e il supporto di Federmanager, il percorso si è concluso oggi con l’evento finale in Aula Magna.

Nove team composti da giovani dell’Ateneo si sono sfidati presentando i loro progetti di impresa, nati all’interno del percorso formativo: una giuria tecnica composta da esperti dell’ecosistema dell’innovazione fiorentino ha premiato le tre migliori idee.

Sul gradino più alto del podio è salito il team di MOLEtech: un’app smartphone aiuta i membri della comunità energetica rinnovabile a coordinarsi indicando i picchi di produzione e consigliando gli slot orari in cui utilizzare i propri elettrodomestici, in modo da ottimizzare l’uso di energia. Al secondo posto si è piazzato Ecoshare, progetto che prevede l’installazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici nei luoghi in cui è localizzata la comunità, così da raccogliere il surplus di energia prodotto dalla CER e venderlo ai proprietari dei veicoli.

I temi della sostenibilità e della circolarità sono alla base del progetto terzo classificato: Fleg substrati offre ai clienti del settore vivaistico una miscela di fibra di legno prodotta con scarti locali, meno dannosi per l’ambiente e più concorrenziali rispetto alle tradizionali torba e fibra di cocco usate nelle miscele per il sottosuolo delle piante in vaso.

Il progetto di MOLEtech è stato indicato come miglior progetto anche da una giuria popolare.

Ad aprire l’evento finale di “Impresa Campus Unifi” con i loro i saluti sono stati Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico dell’Ateneo fiorentino; Jacopo Vicini, assessore a sviluppo economico del Comune di Firenze; Giuseppe Salvini, segretario generale di Camera di Commercio Firenze; Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze; Mario Pini, membro della giunta di Federmanager Toscana.

Nel corso della mattinata hanno raccontato la loro esperienza all’interno di Impresa Campus anche tre “alumni”: Niccolò Berni (che ha partecipato a Impresa Campus 2023 con il progetto Pargolino), Alessandra Bettiol (Impresa Campus 2022, progetto Cicero) e Tommaso Celli (Impresa Campus 2023, progetto Bioma Design Lab).

Impresa Campus è il percorso gratuito di training e accompagnamento realizzato dal Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore Universitario. È finalizzato a diffondere competenze trasversali e cultura imprenditoriale tra laureandi, neolaureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e borsisti di Unifi. Suddivisi in gruppi, per quattro mesi i partecipanti hanno effettuato un training collettivo con attività formative teoriche affiancate da esercitazioni pratiche su team building, idea generation, propensione imprenditoriale, business model, validazione del mercato e comunicazione efficace. A ogni gruppo sono stati affiancati un mentor e un manager per lavorare sullo sviluppo e la validazione dell’idea di business.

La diciassettesima edizione ha raccolto 54 candidature, con un totale di 82 partecipanti, e i team arrivati alla finale sono stati 9.

Dal 2013, anno di avvio di Impresa Campus, sono 713 le candidature raccolte, 418 i progetti ammessi e 1193 i partecipanti, provenienti da tutte le aree di studio e ricerca dell’Università di Firenze.