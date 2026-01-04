Imprenditrici italiane, sono le più numerose dell’Unione

Arriva dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre una notizia che fa senz’altro inorgoglire le donne italiane: il numero di donne imprenditrici presenti in Italia è il più elevato dell’ UE a 27. Vale a dire, nel 2024 la platea delle partite Iva in capo alle donne presenti nel nostro Paese ha toccato la soglia di 1.621.800 unità, pari al 16% del totale donne occupate in Italia. A seguire, Francia con 1.531.170 (10,8% donne occupate), Germania con 1.222.300 (6,1%) e la Spagna con 1.136.000 (11,3. %). Sembrerebbe insomma che il lavoro femminile italiano abbia preso il volo, ma non è così. A fronte di un record molto importante come questo, si colloca il primato negativo del Paese rispetto al tasso di occupazione femminile che rimane ancora il più basso in tutta l’Unione Europea (anche se negli ultimi anni sembrerebbe avere invertito la tendenza). In ogni caso, la crescita delle imprese guidate da donne, secondo quanto affermato dalla Cgia mestrina, continua. Ed è continuata anche nei primi nove mesi del 2025. “Nella media dei primi 3 trimestri del 2025 lo stock è stato di 1.678.500 unità (+ 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024)”. Inoltre, anche se in termini assoluti le donne imprenditrici sono meno della metà dei colleghi uomini, “la variazione percentuale registrata nel 2025 è più che doppia rispetto al dato riferito all’imprenditoria maschile (+1,1 per cento)”.

I settori più frequentati dalle imprenditrici italiane sono quelli riguardanti i servizi/commercio, che assorbono il 71% delle imprese a guida femminile. Al 30 settembre del 2025, il dato è confermato dal fatto che il settore con il maggior numero di aziende capitanate da una imprenditrice sia il commercio, un comparto che conta 288.411 attività con una donna a capo dell’azienda. A seguire, l’agricoltura con 186.781, altri servizi (come parrucchiere, estetiste, tatuatrici, massaggiatrici, pulitintolavanderie, ecc.) con 136.173, e l’alloggio/ristorazione con 120.744

Fra le ragioni che tuttavia costringono verso il basso il tasso di occupazione femminile in Italia, emerge come più rilevante l’elevato carico di lavoro domestico che grava sulle spalle delle donne. Una abitudine storica ha fatto sì che il Paese abbia sempre sottovalutato gli investimenti nello sviluppo dei servizi sociali e della prima infanzia, penalizzando le donne in modo duplice. “In assenza di adeguati investimenti in questi ambiti non sono stati creati nuovi posti di lavoro che avrebbero potuto essere occupati prevalentemente da donne”, si legge nel report, ma numerosi studi a livello internazionale dimostrano che l’imprenditoria femminile può rappresentare il grimaldello per incrementare l’occupazione femminile, scavalcando questo significativo vizio storico. Ciò in base a un principio: “le donne che fanno impresa tendono ad assumere altre donne in misura significativamente maggiore rispetto ai loro colleghi maschi”. Insomma le donne tendenzialmente assumono le donne. E i dati lo dicono nel rapporto realizzato da Unioncamere con il supporto del Centro studi Tagliacarne e Sicamera.

Frai fattori che inducono le donne a intraprendere un percorso imprenditoriale, secondo studi dedicati, ne emergono due per importanza: uno, strutturale, che affonda le radici nella condizione socio-economica della donna, e che riguarda situazioni di disoccupazione, tradizioni familiari o la presenza di incentivi economici, tutti elementi che indurrebbero “a considerare l’imprenditorialità come necessità”. Un altro è quello motivazionale, e riguarderebbe “le ragioni intrinseche che spingono le donne ad abbracciare tale opportunità; questo aspetto sembra rispecchiare maggiormente la sensibilità femminile. Grazie all’autoimprenditorialità, le donne possono gestire con maggiore flessibilità gli impegni lavorativi insieme a quelli familiari. Inoltre, coloro che si trovano in condizioni di inattività a causa della nascita di un figlio incontrano notevoli difficoltà nel reinserirsi nel mercato del lavoro.

L’autoimpiego si è affermato come uno degli strumenti più efficaci per riconquistare protagonismo nella propria vita professionale e realizzare i propri obiettivi e aspirazioni nella speranza di ottenere risultati economici gratificanti e una maggiore indipendenza”. Tuttavia, secondo un recente rapporto di Unioncamere, realizzato con il supporto del Centro studi Tagliacarne e Sicamera (analisi che fa parte del Piano Nazionale dell’Imprenditoria Femminile, gestito da Invitalia in collaborazione con Unioncamere, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dai fondi europei del Next Generation EU) quando le donne scelgono di mettersi in proprio, spesso perseguono un percorso di autorealizzazione (nel 37% dei casi) che non è considerato come un’alternativa alla mancanza di lavoro dipendente (nel 27%).

Un altro punto importante verte sul ruolo dell’imprenditoria femminile, che non è solo una questione di equità sociale o di pari opportunità, come spiegano i ricercatori veneti, ma si rivela un snodo fondamentale per la crescita dell’occupazione femminile e l’autoimpiego. Ciò ne fa un vero e proprio prezioso sollevatore dell’economia che bisognerebbe curare di più, dal momento che anche a livello internazionale, i dati mostrano che la quota di imprese guidate da donne è significativamente inferiore a quella maschile e questo nonostante i livelli di istruzione mediamente più elevati e una crescente presenza femminile nel mercato del lavoro. “Questo divario non è neutrale dal punto di vista macroeconomico – sottolineano dall’ufficio Studi della Cgia – secondo stime di organismi internazionali, colmare anche solo parzialmente il gap di genere nell’imprenditorialità potrebbe generare un aumento rilevante del Pil, grazie a una migliore allocazione del capitale umano e a una maggiore diversificazione del tessuto produttivo”.

Sul piano qualitativo, nel focus si sottolinea che le imprese con le donne nel ruolo di guida realizzano modelli di governance più inclusivi, che includono maggiore attenzione alla sostenibilità di lungo periodo e “una propensione più elevata all’innovazione organizzativa”. La cosa non è casuale, ma il prodotto di percorsi professionali complessi, “che costringono le imprenditrici a sviluppare competenze trasversali e strategie adattive”. Fattori che possono fare la differenza in un’economia “sempre più basata su servizi avanzati, economia della conoscenza e relazioni, questi fattori diventano competitivi”.

C’è un problema serio che rischia tuttavia di tardare le ali alle nostre imprenditrici, ed è l’accesso al credito. Fra le difficoltà maggiori, minore accesso al capitale di rischio, reti professionali più deboli, oltre al carico sproporzionato di lavoro di cura. “Questi vincoli producono imprese mediamente più piccole e meno capitalizzate, non per limiti di capacità, ma per condizioni di partenza asimmetriche. Il risultato è una perdita di potenziale per l’intero sistema economico”. Per correggere il tiro, servirebbero politiche pubbliche finalizzate, come incentivi mirati, strumenti finanziari dedicati, servizi di accompagnamento e politiche per la conciliazione tra lavoro e vita privata, ricordando, come sottolinea la Cgia veneta, che non si tratta di misure “per le donne”, ma interventi pro-crescita.

La questione diviene particolarmente evidente quando si analizzano le caratteristiche delle imprese femminili. Infatti, il risvolto negativo è che solitamente ci troviamo di fronte a imprese meno produttive e di dimensioni minori , dove il capitale di partenza è spesso familiare, cosa che limita la propensione ad investire e innovare, come sottolinea il rapporto di Unioncamere. Il livello di produttività cresce immediatamente se le aziende puntano sul capitale finanziario. I dati della produttività, quando ci si serve di questi strumenti , crescono del +33%. Se si aggiunge anche la formazione , del 40%.