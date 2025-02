Immobili per l’impresa, cauto ottimismo fra dazi americani e turismo

C’è un punto particolarmente significativo, nella nota emessa dall’Ufficio Studi dell’agenzia immobiliare Tecnocasa, per quanto riguarda le prospettive future del mercato per gli immobili per l’impresa. Di fronte a previsioni che non vedono buone notizie per la nostra economia nel 2025, con una crescita attesa del +0,5%, tuttavia qualche margine di sviluppo per questo particolare segmento di mercato potrebbe resistere. “Se il 2024 è stato un anno difficile per l’industria italiana, – dice Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – il 2025 sembra suggerire spiragli di miglioramento fatta eccezione per l’automotive che potrebbe soffrire ancora. C’è l’incognita legata alle politiche americane e all’introduzione dei dazi che penalizzerebbe l’economia italiana in cui l’export ha un peso significativo. La forte attrattività turistica del Paese sarebbe di sostegno, in particolare al commercio e alla ristorazione”.

All’analisi del comparto, emerge la tenuta dell’interesse per i capannoni, che tuttavia trova buone ragioni anche nella carenza dell’offerta che caratterizza il settore, soprattutto per quanto riguarda strutture nuove e con attrezzature tecnologiche innovative. Un punto quest’ultimo, verso il quale l’attenzione c’è e continua da aumentare. Un dato che porterebbe, dicono dall’Ufficio Studi di Tecnocasa, a consolidarsi il trend che vede uno spostamento su location secondarie dove c’è possibilità di realizzare operazioni di sviluppo. “Si confermerà la tendenza delle aziende ad acquistare terreni per edificare l’immobile da utilizzare – si legge nella nota diffusa da Tecnocasa – una spinta alla domanda arriva sempre più dalla necessità di insediare Data Center”.

Sul versante commerciale, nel 2025, la situazione non presenterebbe grandi novità. Ovviamente le posizioni su vie di alto passaggio, ovvero con migliore esposizione, continueranno a mantenere importanza, ancora meglio se in posizioni prestigiose (Ponte Vecchio, un esempio per tutti). Si ipotizza che, nella situazione attuale, nelle città ad alta domanda di locazioni ad uso abitativo e dove i regolamenti urbanistici lo consentono, le posizioni che si trovino a margine del flusso del passaggio potrebbero essere interessate a cambi d’uso verso il residenziale. Inoltre, secondo la ricerca dell’Ufficio Studi, “si confermerà la tendenza a utilizzare gli spazi commerciali per avviare attività di servizi alle imprese e alle persone”. .

Gli uffici di nuova costruzione, ben posizionati, con attimi collegamenti e serviti, saranno in testa alla ricerca degli investitori e delle aziende sempre più attente al comfort offerto ai lavoratori.

In generale, l’attenzione ai criteri ESG (Environmental (ambiente), Social e Governance) cresce per tutte le tipologie dell’immobiliare e quindi anche per gli immobili per le aziende. Ciò in concreto significa che gli asset certificati Leed e Breeam (si tratta di sistemi di certificazione della sostenibilità ambientale, da adottare su base volontaria) sono sempre più ricercati e apprezzati.

“Ci aspettiamo, per l’anno 2025, una tenuta degli scambi – conclude Megliola – che non dovrebbero allontanarsi dai volumi di chiusura del 2024. Per i prezzi e i canoni di locazione dei capannoni, dei negozi sulle vie di passaggio e degli uffici di nuova costruzione ci aspettiamo un andamento di prezzi e canoni compreso tra 0% e +2%. Al contrario un calo è atteso per i negozi in posizioni più defilate e per gli uffici di vecchia generazione, in particolare se poco efficienti ed energivori”.