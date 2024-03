Il volontariato interroga i cittadini per capire la “crisi delle vocazioni”

Pistoia – Una bella tavolozza di colori è sempre capace di portare una nota di allegria, anche nella peggiore delle circostanze. I colori raccontati dalla foto che accompagna questa notizia ne sono testimonianza veritiera: rappresentano, infatti, l’orgoglio di chi li indossa manifestando allo stesso tempo la fierezza di vestire divise che parlano di valori condivisi, secondo un senso di appartenenza che crea aggregazione, in questo caso buona. Anzi, ottima.

Le divise che vediamo nella foto sono indossate da volontari di alcune associazioni di volontariato pistoiesi, preoccupate per la cosiddetta “crisi di vocazioni” che con costanza sta assottigliando i numeri del volontariato.

Un tema non nuovo, sul quale già da tempo si è aperta una riflessione con l’intento di comprenderne le cause, per intervenire e invertire l’andamento dei numeri. Il Cesvot stesso si è prodigato per approfondire l’argomento, ma nell’intenzione di essere quanto più possibili efficaci sul proprio territorio, alcune associazioni hanno deciso prendere a loro volta l’iniziativa.

A fare da apripista la Misericordia di Pistoia, che insieme al Gruppo Fratres ha coinvolto in prima battuta l’Università Popolare “Aligi Bruni”, e poi la Croce Verde di Pistoia e i comitati locali di AIDO, AVIS, Croce Rossa Italiana e Unicef, nell’intento di “fare una diagnosi” e trovare la cura più efficace per “rianimare” il senso del volontariato.

Un senso denso di significati valoriali da considerare secondo le molteplici sfaccettature che il “volontariato” contiene, e che tutte insieme vanno ad alimentare la preziosa cultura del “dono”. Ne è aspetto caratterizzante l’atteggiamento rispettoso dell’accoglienza civica come sostegno indifferenziato verso la cosa comune, a cominciare dalla salute, indiscutibile bene pubblico, da leggere secondo l’art. 1 della Carta costitutiva dell’OMS, che nel 1946 stabilì la salute non solo come assenza di malattia, bensì come uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale da garantire a ogni individuo: stato dal quale oggi siamo non solo ben lontani, ma anche in via di progressivo allontanamento perché aumentano la povertà materiale e intellettuale, rendendo davvero difficile a molti la possibilità di vivere quanto meno serenamente.

Il volontariato, in questa prospettiva, ha la doppia valenza valoriale di bene idoneo ad arricchire spiritualmente le persone, ma anche di alleggerire i più svantaggiati che, proprio grazie all’azione dei volontari coordinati dalle associazioni sul territorio, hanno la possibilità di usufruire di servizi socio-sanitari altrimenti a loro inaccessibili.

Per questo Giuliano Bruni, Presidente Unipop e Presidente della sezione toscana di ASN-Associazione Nazionale Sociologi, ha visto nella richiesta sottopostagli dall’associazionismo un’opportunità importante per comprendere un largo malessere sociale, con l’intento di trasformarlo in occasione di riflessione e crescita comunitaria, attraverso un progetto che propone ai cittadini della provincia di Pistoia un questionario, molto semplice, da compilare online in modo gratuito e anonimo. A occuparsi del progetto sono state coinvolte Giulia Tardi, assegnista di ricerca alla Ca’ Foscari, cui è stato affidato il compito di realizzare il questionario ed elaborarne i dati, e Alessandra Chirimischi, in qualità di giornalista e sociologa ANS, per coordinare il progetto.

I risultati del rilevamento saranno resi noti durante una tavola rotonda in calendario per la mattina di sabato 16 novembre 2024 alla biblioteca San Giorgio, mentre nel pomeriggio – con l’intento di avvicinare i bambini alla cultura del dono – è previsto uno spettacolo a loro dedicato, “C’era una volta un Re”, a cura del gruppo amatoriale “Attori&Convenuti”.

Partner del progetto è Mara Losanno – nella foto, la prima in piedi – titolare della agenzia pistoiese di ITAS Mutua, che ha dichiarato il proprio senso di orgoglio nel rappresentare una società che, per scelta istituzionale, collabora con gli agenti di zona per investire sul territorio risorse importanti, allo scopo di sostenere le rispettive comunità di appartenenza in progetti propositivi.

Per rispondere al questionario – in maniera anonima, gratuita e facile – è sufficiente collegarsi al link https://forms.gle/Ye8oUug6iidVtLnm9

DIDASCALIA ALLA FOTO

In piedi, da sinistra: Mara Losanno agente ITAS Mutua per Pistoia, Stefania Tolve Presidente Croce Verde Pistoia, Alessandro Bonanno Presidente AIDO Pistoia, Maria Barilla volontaria Comitato Unicef Pistoia, Riccardo Marchini per Misericordia e Fratres, Igli Zannerini Presidente AVIS Pistoia, Giorgio Taffini Presidente CRI Pistoia.

Seduti Giuliano Bruni Presidente Uni.Po.P, Alessandra Chirimischi responsabile del progetto.