Il volo gentile di Bailey e Bird: poesia  e tenerezza  nella  rabbia  giovanile     

Con la forza della sua fantasia irrompe irresistibile il talento dell’autrice inglese Andrea Arnold, 64 anni. Il suo Bird , già presentato a Cannes 2024, e uscito in Italia ai primi di maggio , sta scompigliando più di un paradigma e sfugge fascinosamente alle tradizionali classificazioni come un pesce (tipo il suo Fish tank) o vola via come i tanti uccelli presenti in quest’ultimo. Arnold viene da una formazione di lunga lena, in cui ha perseguito una crescita meditata e coerente per impadronirsi dei fondamenti di un cinema solo di qualità, rinunciando a scorciatoie commerciali. Max Weber avrebbe definito il suo percorso “un agire razionale rispetto al valore”. Arnold ha lasciato una carriera importante come attrice tv e presentatrice televisiva di successo. Dal natio Kent, dove è stata cresciuta da una madre single con non poche difficoltà, è andata a Los Angeles a studiare regia al prestigioso AFi Conservatory, e si è formata in sceneggiatura cinematografica nell’altrettanto impegnativo PAL Lasbs nel Kent.

Dal 1998 è partita dai cortometraggi e in essi si afferma ottenendo con Wasp il premio Oscar in questa categoria nel 2005. Da Wasp in poi il focus dei suoi film, che ne riflettono radici e vissuto, è il mondo del disagio, dell’ emarginazione e del rapporto empatico con gli animali, con protagoniste adolescenti e giovani madri, donne problematiche della periferia britannica che riescono ad accudire l’umanità attorno a loro, malgrado le famiglie disastrate e le brutalità in cui vivono ; una poetica da cui non si è discostata anche nei due film in USA : nel 2016 American Honey e il documentario Cow nel 2021 . I suoi precedenti lungometraggi sono Red Road, 2006, Fish Tank ,2009, Cime tempestose ,2011 , rivisitazione personalissima e spiazzante del famoso romanzodi E.Bronte. Bird è la sua più recente realizzazione.

Nell’ultimo ventennio , dal suo esordio nei lunghi, ha ottenuto un Premio della Giuria a Cannes 2006 ( Red Road ), un BAFTA 2010 al miglior film (Fish Tank) , e a Venezia 2011 per Cime tempestose l’Osella d’oro per la miglior fotografia , opera dell’ irlandese 55enne Robbie Ryan che ne è stato il geniale direttore, come per tutti i film di Arnold a partire dal corto, poi Oscar, Wasp. E’ cresciuto professionalmente con l’autrice britannica e ha attirato l’attenzione di altri grandi autori che gli hanno affidato la “tavolozza” delle immagini e luci di tutti i loro film dell’ultimo ventennio : da Ken Loach a Stephen Frears , da Noah Baumbach a Yorgos Lanthimos. Da considerare anche che nei film di Arnold si sono valorizzati definitivamente talenti attoriali come Michael Fassbender e Shia LaBeouf.

Con Bird Arnold continua nella sua poetica, ma con un luce diversa , che reca un tocco si speranza e di poesia in più. La situazione di squat ( qui siamo a sud est della Grande Londra) permane nella sua desolazione e degrado, e così le giovani madri , preda spesso di alcool e droga, maltrattate dal compagno violento di turno, giovani madri che si dimenticano dei figli piccoli, accuditi a volte da una figlia più grande adolescente che cerca di uscire fuori dal degrado e ricomporre il suo sogno di vita, facendosi bastare quello che incontra per strada. Ma in Bird s’avanza ora una ragazzina imberbe , ma molto più grande quanto a coscienza della sua età preadolescenziale ( avrà il suo primo ciclo proprio nei giorni in cui si svolge la storia del film).

Bailey è una dodicenne, ma vola in modo meno scriteriato delle sue sorelle antesignane Mia , 15 enne (Katie Jarvis) in Fish Tank ,2009 e Star, 20 enne (Sasha Lane) in American Honey , 2016 , soprattutto non si brucia le ali in momenti di erotismo a pagamento come rischia di fare Mia e poi farà Star nel suo momento più buio. E soprattutto non incappa questa volta in uomini seducenti, con altre segrete storie di donne , e manipolatori a loro modo, come Connor (Michael Fassbender) con Mia e Jake (Shia LaBeouf), con Star, ma la strana creatura che Bailey si trova di fronte e che la attira , è una specie di angelo solo e indifeso : è il Bird di Franz Rogowski, tedesco di Friburgo, da importante provenienza (nonno Presidente della Confindustria di Germania), ma con un suo ostinato percorso di formazione artistica al di fuori degli agi familiari, fino ad affermarsi non ancora 40enne con registi come Hanecke (Happy Days) Petzold (Undine) Malick(La vita nascosta), e in Italia con Freaks Out dei Manetti, e Lubo di Diritti : una duttilità di trasformarsi e interpretare personaggi che sembrano fragilissimi , ma che crescono in una loro potenza interiore.

Bailey ha una dimensione più contemplativa delle sue “sorelle”, è essa stessa un’umana 12enne con una paura istintiva dell’altro cui frappone per difesa il suo smartphone , e infatti comunica empaticamente solo con un gabbiano, poi con un cavallo ( come Mia in Fish Tank) e ancora con una gazza ladra che le diventa addirittura complice; Il cellulare è lo schermo con cui flirta il contatto col mondo degli altri e con cui si difende, filmando ogni movimento ritiene sospetto o pericoloso.

Il giovane che le si presenta davanti è una specie di Joaquin Phoenix (labbro leporino compreso) ancora più indifeso, stralunato ed esile del suo sosia maggiore. E’ una strana creatura anche lui ed è detto Bird. Questi appare a Bailey in modo saltellante mai unidirezionale e imprevedibile tra le erbacce, con una specie di tunica gonnellino sudicia , sdrucita , sandali consumati e un sacco a tracolla ; da lontano il suo movimento allarma la ragazza già selvatica di suo. E infatti lei lo ferma , appena vicino, con un primo shot sul telefonino. Ma Bird è disarmante e quasi da subito induce nella ragazza un sentimento di protezione e di vicinanza. Le chiede una strada perché cerca qualcosa o qualcuno che non specifica. C’è una scena , tra le prime di questo incontro, a overture del mood generale : Bird, pur nel momento in cui esprime la sua tremenda misera solitudine , in una periferia brulla e desolata, guarda il cielo, tra parentesi grigio, e attraversato da stormi di corvi , abbraccia alla vista lo squallore di sfondo di erbacce e spazzatura , ed esclama rapito: “Che meraviglia!” e Bailey gli chiede stupita ‘che cosa è meraviglia’ e lui “Così ecco, è una bella giornata, non piove!”.

Cosa vuol dire farsi bastare un timido raggio di sole in un cielo grigio, un paesaggio desolato, e una dodicenne che ti rivolge la parola e ti indica una strada. Una meraviglia. Lui timidamente si congeda ringraziandola e augurandosi di rivederla e si incammina saltabeccando. A questo punto non vista Bailey segue il giovane lungo il cammino che le ha indicato. E lo ritrova appollaiato in cima a un palazzo a molteplici piani. E lì Bird confessa che sta cercando la sua famiglia e in particolare suo padre che non ha mai visto. E anche la madre, di cui non ricorda nulla. Bailey diventa sempre più intrigata e si offre di aiutarlo nella ricerca. Viaggiano in treno verso un altro borgo. Quando avvistano il luogo probabile un uomo va ad aprire , Bird gli dice “sono tuo figlio”, “non ho nessun figlio” la risposta e la porta si chiude. Aspettano delle ore nello spiazzo antistante. In tardo pomeriggio la porta si riapre, l’uomo vede i due ragazzi e si avvicina, e inizia in una sorta di flusso di coscienza all’aria aperta , una storia di coppia quattordicenne, la femmina rimane incinta.

Li separano. Lui non ha mai più saputo né voluto sapere nulla. Di quel bambino ramengo sballottato in ogni dove, in mille peripezie, ha rimosso ogni ricordo, la madre è morta, chiede scusa a Bird, ma era solo un ragazzino che non sapeva niente della vita. Ed è tutto. Ciao. Finisce così per Bird il suo sogno del padre. E della madre. Netto e chiaro come un colpo di forbice. Bailey al ritorno gli mette una mano sul braccio, mentre lui guarda in trance disperato dal finestrino del treno. Ma l’istinto materno di Bailey non finisce qui : il padre Bug, che l’avuta anche lui adolescente, è un trentenne cialtrone e confusionario , che vuole fare i soldi con la bava psichedelica di un rospo e sta per sposarsi con una giovane, anche lei incasinata, con bimba di tre anni, conosciuta “da ben tre mesi”. Bug vuole Bailey come damigella alle nozze, le vuole imporre un orrendo tubino a quadri viola , la ragazza si rifiuta, il padre la bullizza , le dice che con le buone o le cattive ci dovrà venire. Bailey piange.

Eppure anche per questa bimba della futura “matrigna” la ragazza avrà l’istinto di una coccola. Così come per i tre bambini avuti da altri uomini dalla madre, sempre mezzo fatta in un altro squat altrettanto squallido, dove la ragazzina può accedere , mettendo a letto i bimbi, o ordine nel caos dell’ambiente (analogamente alla prima Star in American Honey). La madre ha un compagno violento e un po’ sadico. Bailey lo contesta verbalmente, lui le dà un pugno che la butta a terra stordita. Bird interviene in sua difesa. Lui colpisce Bird che sembra stramazzare. E poi all’improvviso si trasforma in uccello aggressivo che attacca il violento e lo riduce a mal partito. E’ l’elemento più dissonante del film , giacché Bird ha una sua magia interiore , senza bisogno di ali, né superpoteri. Non è finita per Bailey. Trova il modo di occuparsi del fratello maggiore quattordicenne che -oltre a guidare spedizioni punitive verso uomini che abusano le loro o altrui donne- ha messo incinta una compagna di scuola, ma entrambi vogliono questo bambino e la ragazza è reclusa in casa dai suoi e Bailey diventa messaggera d’amore per il fratello recandole un bigliettino che però sulla soglia vola via, ma viene magicamente recuperato da una gazza ladra che ha seguito tutto percorso fino alla destinazione finale e che riesce a depositare col becco il biglietto alla Giulietta della storia .

Scene finali nel giorno del matrimonio del padre, il Romeo della situazione sparisce e Bailey e il padre incasinato lo ritrovano in stazione mentre sta per partire per la Scozia dove la sua Giulietta è tenuta nascosta dai genitori per farla abortire. E lì su una panchina della stazione , questo improbabile padre, Bug , abbraccia entrambi i figli (un magnifico Barry Keoghan, irlandese 35enne, in luce con Gli spiriti dell’isola , candidato all’Oscar come miglior attore protagonista e vincitore del BAFTA) , confessa la sua inadeguatezza , ma afferma con forza che lui però non si è mai pentito di averli generati e che li ama tanto. E che lui, Bug, incoraggerà e aiuterà il figlio ad avere il coraggio di accettare la paternità. Un’immagine finale è suggestiva ed emblematica di questa famiglia a metà (padre e due figli) che più sgarrupata e sconclusionata non si può, in tre su un monopattino avvinghiati tra loro che tornano ‘a casa’. Malgrado le loro vite incasinate e le scene finali del matrimonio in cui Bailey ritrova Bird che disperava di aver perso e proprio in quei giorni Bailey ha il suo primo ciclo. Il finale è aperto perché tutti i personaggi vivono su un sottilissimo filo d’equilibrio. In certi momenti il volo di stormi di uccelli in cielo con ipnotiche circonvoluzioni, ricorda La chimera di Rohrwacher, anche negli altri momenti di realismo magico, ma con una rabbia giovane più selvaggia.

Arnold continua nella poetica da cui era partita con Wasp, ma è come se con Bird avesse fatto maggior pace col destino delle sue eroine. Le quali non viaggiano più a perdifiato e del tutto alla cieca e non rischiano più di perdersi nel fango della corruzione e nel fuoco fatuo delle mete fasulle e che poi non finiscono mai e hanno un andamento già sfatto in sé, che raggiunge il suo punto di crisi massimo in America Honey , impegnativo anche per la lunghezza ,quasi tre ore. Lì la sua eroina Star arriva a lambire quasi le fiamme dell’inferno (il sesso a pagamento solo al chiarore della fiamma del pozzo di petrolio ne è ulteriore metafora), passa attraverso la violenza, il degrado delle truffe ai clienti con le ruberie straccione in casa altrui da parte d’un’umanità giovane emarginata che riproduce grottescamente la logica del profitto dei grandi , ma in modo ormai scalcagnato. Invece in Bird è come se Arnold si fosse pacificata anche con se stessa ; il suo viaggio al termine della notte, dove ha smontato quel che resta del sogno americano on the road, di una gioventù stracciona e allo sbando battendo le strade della provincia profonda, ha qui rallentato.

E’ tornata alle periferie della Grande Londra come se avesse messo la quinta, un andamento più tranquillo,meno furioso. Star, nella notte in cui il gruppo di “door to door” si trastulla alticcio ai fuochi accesi sul prato, alla fine del film avrebbe voluto trovare la vita e l’amore con Jake, che le regala furtivo e silenzioso una tartaruga ; ma ormai lei capisce che lui era “un calesse”, un sentimento taroccato , ultimo fuoco fatuo d’un manipolatore di bassa lega, mette la tartaruga in acqua, e si immerge anche lei, vorrebbe forse scomparire, ma riemerge come purificata. Dovrà cercare altrove. E non illudersi, come canta Rihanna , amata da Arnold, “we found love in a homeless place”. Proprio senza speranza. Mia invece, dopo aver constatato la doppia vita e famiglia di Connor, lascia madre e sorellina e parte per Cardiff con Billy, l’unico bravo ragazzo che ha incontrato e da cui è stata aiutata nel suo slancio verso la cavalla legata e malata, poi morta e da lei pianta.

Bailey invece non è stata delusa né sedotta da Bird , anzi nemmeno un bacio tra loro, solo un abbraccio gentile al momento in cui lui si congeda per altri cieli, libero come un uccello , o l’Angelo che in parte è. Pur nel degrado e nella violenza, circola in questo film una tenerezza diversa ,come se Arnold avesse voluto tornare da dove era partita, dal finale di Wasp ,dove la madre ,seppur inconsistente e distratta, appena avverte che il più piccolo è in pericolo, diviene una gatta ferocissima a proteggere i suoi cuccioli e ricompattare il nucleo.

La fotografia di Robbie Ryan da sempre affianca Arnold con una steadycam incollata ai personaggi e ai luoghi, specie negli esterni; qui diviene persino espressionista, ancor più mossa , i colori caricati in modo straniante, una messa a fuoco onirica intermittente, come lo sguardo dei personaggi avvolti in un turbinio di sensazioni e azioni molteplici e confuse. E’ un viaggio continuo di emozioni e presa di coscienza “quasi fisica” che coinvolge gli spettatori nelle intenzioni di Arnold, nel mentre tallona le sue creature, umane ed animali. Una menzione particolare per Bailey : è Nykiya Adams , 12enne dell’Essex multietnico, e Arnold, dopo averla scelta , saggiandone le potenzialità di una “sbalorditiva presenza sullo schermo”, ha riscritto lo script attagliandolo alla sua speciale intensità.