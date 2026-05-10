Il vantaggio tecnologico asiatico nasce dalla fiducia nelle macchine

Quando si parla di leadership tecnologica si guarda quasi sempre all’innovazione. Chi inventa per primo una tecnologia, chi deposita più brevetti, chi costruisce i modelli di intelligenza artificiale più avanzati.

La storia economica però racconta qualcosa di più complesso. Molto spesso la leadership non nasce nei laboratori, ma nella società. Non vince necessariamente chi sviluppa per primo una tecnologia. Vince chi riesce a farla entrare più rapidamente nella vita quotidiana.

Gli Stati Uniti sono probabilmente l’esempio storico più evidente.

Alla fine dell’Ottocento l’America adottò molto più rapidamente del resto del mondo le tecnologie per l’automazione dell’ufficio: macchine da scrivere, sistemi meccanizzati di contabilità, archivi standardizzati, strumenti per l’elaborazione amministrativa. Quelle tecnologie esistevano anche in Europa. La differenza era soprattutto culturale e organizzativa. Le imprese americane erano più disponibili a riorganizzare il lavoro attorno alle macchine.

Da quella trasformazione nacque molto più di una semplice modernizzazione amministrativa. Si formò un ecosistema industriale fondato sulla standardizzazione, sull’elaborazione delle informazioni e sull’automazione dei processi. Non è un caso che aziende come IBM siano nate proprio in quel contesto.

Lo stesso schema si ripeté nel secondo dopoguerra con i computer.

Gli Stati Uniti non furono soltanto il paese che sviluppò l’informatica moderna. Furono il primo grande paese disposto a utilizzare i computer su larga scala nelle imprese, nelle università e nella pubblica amministrazione. Molti altri paesi avevano ottimi ingegneri e ricercatori. Ma l’adozione fu più lenta e più prudente.

Il predominio americano nei software, nei semiconduttori, nell’informatica aziendale e poi nell’economia di Internet nacque anche da lì: dalla capacità di creare rapidamente un enorme mercato sociale per le nuove tecnologie.

Oggi qualcosa di simile sembra emergere in Asia orientale.

In Corea del Sud i pagamenti attraverso il riconoscimento facciale stanno entrando rapidamente nella vita quotidiana. La fintech sudcoreana Toss ha dichiarato che il proprio sistema FacePay ha raggiunto 4,8 milioni di utenti in pochi mesi — quasi il 10 per cento della popolazione — ed è già disponibile in circa 330.000 negozi. Nel 2023 i pagamenti digitali rappresentavano circa il 99 per cento delle transazioni del paese.

Parallelamente, la Cina è diventata il più grande laboratorio mondiale per i robotaxi. I servizi di guida autonoma di Baidu operano ormai in oltre 20 città. Secondo recenti stime del settore, dodici delle sedici principali flotte urbane di robotaxi attive nel mondo si trovano oggi in Cina. Baidu ha già superato i 5 milioni di corse autonome e i 100 milioni di chilometri percorsi senza conducente umano.

Questi numeri raccontano certamente un avanzamento tecnologico. Ma raccontano soprattutto un atteggiamento culturale.

Salire su un robotaxi significa accettare che una macchina possa prendere decisioni tradizionalmente affidate a un essere umano. Pagare con il volto significa consentire che dati biometrici estremamente sensibili entrino stabilmente nella vita quotidiana.

In gran parte dell’Occidente entrambe le tecnologie incontrerebbero probabilmente resistenze molto più forti.

Le indagini mostrano infatti una divergenza crescente. Secondo dati citati dal Financial Times, circa il 60 per cento dei consumatori cinesi si dichiara disposto a utilizzare veicoli autonomi, contro circa il 35 per cento degli americani. Studi comparativi sulla guida autonoma e sul riconoscimento facciale mostrano inoltre che nei paesi dell’Asia orientale prevalgono più spesso considerazioni legate alla comodità e all’efficienza, mentre in Europa e negli Stati Uniti emergono con maggiore forza i timori legati alla privacy, alla sorveglianza e alle implicazioni etiche.

Naturalmente questo non significa che in Asia non esistano preoccupazioni sulla privacy. Anche la Cina ha recentemente introdotto limiti all’uso obbligatorio del riconoscimento facciale. Tuttavia il livello generale di accettazione sociale delle nuove tecnologie rimane significativamente più elevato rispetto a quello occidentale.

Ed è una differenza che potrebbe avere conseguenze enormi.

La leadership tecnologica è infatti un fenomeno cumulativo. Più persone utilizzano una tecnologia, più dati vengono raccolti, più rapidamente migliorano gli algoritmi, più capitale si concentra attorno a quell’ecosistema e più difficile diventa recuperare il ritardo.

I robotaxi migliorano soltanto attraverso enormi quantità di dati reali sulla guida urbana. I sistemi biometrici diventano efficienti solo se adottati da milioni di persone. L’intelligenza artificiale acquisisce vantaggi competitivi quando entra stabilmente nella vita quotidiana di intere società.

Anche la regolazione tende spesso a riflettere questi atteggiamenti culturali. Dove prevalgono i timori legati alla privacy, alla sostituzione del lavoro umano o alla sorveglianza, i governi si muovono con maggiore cautela. Dove invece le società appaiono più disponibili alla sperimentazione, anche la regolazione tende a essere più permissiva.

È possibile che sia proprio questo il vero vantaggio geopolitico dell’Asia orientale nell’era dell’intelligenza artificiale. Così come il predominio americano del Novecento nacque anche dalla diffusione di massa dell’automazione e dell’informatica, oggi la disponibilità delle società asiatiche ad adottare rapidamente robotaxi, sistemi biometrici e servizi basati sull’AI potrebbe creare le basi della prossima leadership tecnologica globale.

Le grandi corse tecnologiche raramente vengono vinte soltanto da chi inventa per primo il futuro. Più spesso vengono vinte da chi decide prima degli altri di viverci dentro.