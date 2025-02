Il tè, bevanda nazionale della Cina, apre il cuore del Dragone

Ha sempre suscitato curiosità uno tra gli infusi più antichi del mondo, il tè. A cominciare dal nome che in italiano si scrive tè con l’accento, mentre thè è la versione francese, mutuata dal cinese t’e, mentre tea è quella inglese.

La bevanda si ottiene dalle foglie della pianta Camelia sinensis, originaria della Cina e del Giappone, ora estesamente coltivata anche in India e nel sudest asiatico.

Considerata la bevanda nazionale della Cina, il tè è stato scoperto più di 5mila anni fa ed è conosciuto per le sue benefiche virtù perché ricco di flavonoidi ed antiossidanti in grado di contrastare i radicali liberi, ritenuti responsabili dell’invecchiamento cellulare. In natura esistono molti tipi di tè riconducibili, per così dire, al colore e il più diffuso è il tè nero, puro o aromatizzato, poi c’è il verde, il bianco e il tè rosso. Tutti privi di calorie, di grassi e colesterolo, ma al contrario ricchi di tannini, sostanze stimolanti del sistema nervoso.

Ne parliamo con Qiuxiu Cristina Hua, imprenditrice cinese ideatrice del marchio italiano Zentè, che è anche uno spazio (prossima l’apertura a Firenze), dove si apprende la cultura tradizionale cinese, nonché la promozione e diffusione del tè cinese in Europa attraverso i suoi riti e cerimonie, con incontri culturali, corsi di formazione e vendita di prodotti.

Nata in Cina, a Fujian, Cristina Hua ha scelto l’Italia come patria adottiva nel 2008 per unire le due culture l’italiana e la cinese all’insegna del buon vivere attraverso il sapiente uso del rito del tè.

Come nasce, Cristina, il suo amore per il tè?

“Una passione che ho fin da piccola perchè sono nata in una regione a Sud della Cina di fronte all’isola di Taiwan ricchissima di piante da tè. E quando sono arrivata in Italia ho deciso di far conoscere e promuovere la cultura del tè, perché ritengo che questa sia anche uno strumento di dialogo. Una cerimonia,quella del tè che può fare da ponte tra i diversi modi di pensare”.

Cioè?

“Qualità e cultura sono i due aspetti più importanti della bevanda del tè, che molti occidentali non conoscono. Si avvicinano con curiosità alla tradizione culturale orientale, della quale il tè è l’aspetto più significativo. Dalla Cina, nell’800, la cultura del tè è stata esportata in Giappone grazie agli studiosi Zen e successivamente si è diffusa in tutto il mondo. Condividere l’arte del tè, dell’incenso e apprenderne la cerimonia sono i primi passi per accostarsi alla saggezza orientale, per ritrovare il nostro vero io nel caos quotidiano”.

Quindi non più bustine di tè?

“In tanti le usano, ed è un peccato perché bere il tè significa molto altro.Meditazione e spiritualità. La sua scoperta è stata attribuita all’imperatore cinese Shen Nong. E durante la dinastia Song il tè è diventato una bevanda raffinata e apprezzata nelle corti imperiali. Ecco perché dietro una tazza di tè c’è tanto di più. A cominciare dalla sua storia”.

Ma cosa vuol dire oggi per un cinese bere il tè?

“Per i cinesi è simbolo di pace, amore, condivisione, conoscenza, rispetto ed amore. È soprattutto ospitalità: aprire le porte di casa. Il tè fa parte dell’essenza stessa della Cina, dei suoi usi e costumi. Bere tè per un cinese significa mettersi in corrispondenza con la propria spiritualità per ritrovare il suo equilibrio interiore”.

Esiste un tè d’uso comune e uno delle grandi occasioni?

“Qui entrano in gioco i gusti personali dettati anche dalle proprie origini. Io preferisco il tè che si produce a Fujian,dove si coltivano alcuni dei tè più pregiati al mondo, tra cui i tè bianchi e gli oolong. Ma le diverse regioni del Paese, ognuna con il proprio clima e posizione geografica consentono la produzione di un’ampia varietà di tè, con caratteristiche uniche e aromi. Ad esempio Pu-Erh o tè nero cinese deriva dalla regione dello Yunnan, al confine con il Tibet. Questo tè è a basso contenuto di teina per questo si può consumare anche la sera. Il Dianhong (Yunnan) è il tè rosso da non confondere con il Rooibos ed il Karkadè, spesso chiamati “tè rossi”, ma che in realtà sono infusi senza teina, ed è coltivato nel territorio Yunnan. Mentre il tè Bianco Bai Mu Dan il più antico e meno trasformato, è considerato la varietà più pregiata, sia per la lavorazione completamente manuale sia per il fatto che della pianta si raccolgono solo i primi germogli, per questo viene definito “il tè dell’imperatore“. Altro tè prezioso e usato nelle grandi occasioni o per gli incontri di business è il tè di roccia noto come “rock tea” o “yan cha”, “.

Quale messaggio ti senti di dare a chi vuole avvicinarsi alla cultura Zen e bere tè?

“Oggi abbiamo perso la capacità di riposare, dobbiamo imparare a rallentare e dedicare un po’ di tempo a noi stessi, solo così potremmo sentirci pieni di energia e rilassati. E credo che una buona giornata possa iniziare anche bevendo una semplice tazza di tè.”

In foto la maestra di tè Cristina Hua