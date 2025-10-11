Il successo della mostra di Jago Cardillo a Taormina

Le sculture di Jago esposte al Teatro Antico nel Parco Archeologico di Naxos Taormina, dal 3 settembre 2025 fino al 3 maggio 2026, stanno riscuotendo un grande interesse di pubblico. Il numero di ingressi a distanza di un mese sono eccezionali e superano di gran lunga i biglietti staccati in un anno. Le sculture di Jago emozionano. E colpiscono al cuore, affrontando tematiche attuali con un linguaggio immediato, utilizzando tecniche tradizionali con materiali nobili come il marmo e il bronzo.

Il fascino di un giardino come Naxos, dove cinque secoli di storia hanno lasciato delle tracce indelebili fa da sfondo come un palco scenografico dove le sculture, con la loro potenza espressiva, trovano lo spazio ideale.L’evento siciliano si delinea come uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale.

Jago Cardillo, il giovane scultore, non è nuovo a questi sorprendenti risultati. Fin dagli inizi della sua carriera stupisce collezionisti e critici d’arte.

Aveva ventiquattro anni quando ha partecipato alla 54a edizione della Biennale di Venezia, esponendo il busto in marmo di Papa Benedetto XVI, che ha ricevuto la Medaglia Pontificia dal Pontificio Consiglio per la Cultura a Roma. La scultura è uno dei lavori di Jago tra i più conosciuti.

Da quel momento la sua attività artistica conosce un successo tale da coinvolgere gli addetti del mondo dell’arte in un dibattito continuo per comprendere le radici di questo sorprendente risultato, conquistando spazi culturali italiani e internazionali, da New York ad Osaka.

Come comprendere questa carriera travolgente? Jago controlla con grande maestria gli strumenti a disposizione per la comunicazione. La sua perseveranza e le sue capacità di autopromozione gli hanno permesso, in poco più di un decennio, di raggiungere vette altissime, con un consenso generale, dai collezionisti, investitori e operatori culturali.

Nei giardini di Taormina, perla del Mar Ionio, sono collocate quattro opere di Jago, tre scolpite in marmo statuario, “Impronta Animale”, “Memoria”, “Prigione” e una in bronzo, “David”. Il “David” si trova nello splendido Teatro Antico affacciato sul mare dopo un viaggio intorno al mondo a bordo della nave Amerigo Vespucci. L’opera racconta il mito di David e Golia con i simboli ricorrenti del celebre “David di Michelangelo”. Il primo bozzetto del David che risale al 2021 è stato realizzato in argilla e da questo sono nate diverse versioni in argilla e gesso, fino a quello presente nel giardino, in bronzo in fusione a cera persa. Un’opera in marmo di Carrara, alta oltre 4 metri, sarà l’impresa che lo impegnerà prossimamente.

Durante il vernissage, Jago, con un vero e proprio coup de théâtre provocatorio, ha coperto le nudità e la bocca di David per protestare contro la censura di Meta, che ha bloccato le immagini dell’opera perché ritenute pornografiche. L’azione ha avuto un grande impatto tra i visitatori.

Le altre sculture giocano sul tema della mano come simbolo di contatto e di creazione. È proprio la mano autrice di segni, di messaggi e di dialogo.

“Gesti Scolpiti”, questo il titolo della mostra è organizzata da Aditus e Civita Sicilia, in collaborazione con BAM.­­­

“Gesti Scolpiti” di Jago

Fino al 3 maggio 2026

Teatro Antico di Taormina – Parco Archeologico di Naxos Taormina

Info: https://aditusculture.com/esperienze/taormina/musei-parchi-archeologici/teatro-antico-di-taormina