Il sogno di Musk, la conquista di Marte. Ma la sfida è proibitiva

La conquista dello spazio, il successo di imprese ritenute quasi impossibili, hanno spesso affascinato. Vediamo le più note.

4 ottobre 1957: entrò in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale.

Il primo uomo nello spazio fu Jurij Gagarin : per la prima volta un uomo superava l’atmosfera terrestre e orbitava attorno alla Terra.

: per la prima volta un uomo superava l’atmosfera terrestre e orbitava attorno alla Terra. Molti di noi ricordano con emozione Neil Armstrong e di Buzz Aldrin, che camminavano sul suolo lunare: Il primo allunaggio di un essere umano, il 20 luglio 1969.

La prossima meta, l’uomo su Marte, il pianeta rosso? Inquadriamo la situazione. I quattro pianeti interni del Sistema solare, detti terrestri, sono densi, hanno una composizione rocciosa.. Marte, il quarto per distanza dal Sole, è chiamato pianeta rosso per il suo colore caratteristico causato dalla grande quantità di ossido di ferro alla sua superficie.

Le dimensioni di Marte sono intermedie tra quelle del nostro pianeta e quelle della Luna, Le temperature medie sono piuttosto basse (tra −120 e −14 °C) . L’atmosfera è molto sottile; è composta da anidride carbonica, con tracce di azoto e pochissimo ossigeno, quindi non è respirabile, ed è soggetta a violente tempeste.

Dagli anni sessanta sono state inviate verso Marte dozzine di sonde senza equipaggio, che includevano orbiter, lander e rover, per raccogliere dati . Le difficoltà da superare per una missione umana, e i rischi, sono immensi. Li illustra con chierezza un articolo sull’ultimo numero di “le Scienze”.

Con i mezzi attuali il viaggio durerebbe circa due anni e mezzo: 9 mesi all’andata, 26 di prmanenza su Marte, in attesa delle condizioni favorevoli alla ripartenza, ossia quando la distanza tra la Terra e Marte è minima, e altri 9 per il viaggio di ritorno sulla Terra. E’ possibile che mezzi di propulsione più efficaci abbrevino la durata dei tragitti, ma non in modo significativo.

Una delle minacce da affrontare durante il viaggio e la permanenza su Marte è il flusso di particelle energetiche che permea lo spazio (raggi cosmici), che può produrre danni di varia natura all’organismo. Il problema si è già presentato per gli equipaggi che hanno trascorso lunghi periodi in orbita nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e in altre strutture orbitanti. II livello della radiazione può venire ridotto con opportuni schermi, che devono essere installati sia sulla navicella durante il viaggio, sia sulle strutture abitative da realizzare su Marte. Preoccupanti gli effetti dell’assenza di gravità. Le ricerche hanno migliorato le conoscenze degli effetti sul corpo umano della permanenza nello spazio a lungo termine, come l’atrofia muscolare e la perdita di tessuto osseo.

Dovranno essere preparate scorte, fonti energetiche e carburante per il lungo viaggio. L’energia solare non sarebbe sufficiente, anche perché a quelle distanze dal Sole la sua intensità è quasi la metà di quella che raggiunge la Terra. Si dovranno quindi sviluppare tecnologie per l’autosufficienza e la sopravvivenza a lungo termine in un ambiente ostile, che non offre risorse, a parte, probabilmente, l’acqua. In primo luogo la produzione di ossigeno; indispensabili sono sono serre pressurizzate per coltivazioni di vegetali.

Oltre alle sfide tecniche per la sopravvivenza, gli astronauti dovranno affrontare prove di resistenza psicologica dovuta al lungo isolamento in spazi ristretti. A questo proposito sono stati sono condotti vari esperimenti sulla resistenza, oltre che sulla salute, dell’uomo nello spazio . L’astronauta che ha trascorso più tempo nello spazio, oltre mille giorni, è il russo Oleg Kononenko.

Nel gennaio Donald Trump, nel suo discorso di insediamento, ha dichiarato: “Proseguiremo il nostro destino verso le stelle, lanciando astronauti americani per piantare la bandiera a stelle e strisce sul pianeta Marte”.

La NASA (2015) ha sviluppato un progetto per l’esplorazione umana di Marte, e anche altre agenzie, tra le quali l’azienda aerispaziale SpaceX di Elon Mask. SpaceX sta sviluppando la navetta Starship e il lanciatore “Super Heavy, un enorme razzo, alto come il maggior campanile italiano, il Torrazzo di Cremona, e una massa al decollo di 5000 tonnellate.

I primi lanci, finora, sono falliti

Nonostante le enormi difficoltà ancora da superare, è possibile che il progetto abbia buon esito, anche se tra molti anni. L’impresa segnerebbe un nuovo primato, il successo dell’ingegno umano, del coraggio dei protagonisti. Come già per l’impresa lunare, non ci si aspettano scoperte o progressi significativi nelle nostre conoscenze, a parte forse la scoperta che la vita non si è sviluppata solo sulla Terra. Il nostro minuscolo Sistema solare è un bruscolino nell’immensità dell’Universo, e comunque non offre problemi scientifici di rilievo da risolvere.

Altro è il discorso a proposito della colonizzazione permanente del pianeta rosso. Elon Musk non è simpatico, ma è geniale. Ha inventato PayPal (rivoluzione pagamento online), ha creato Tesla (rivoluzione mobilità elettrica), ha creato SpaceX (rivoluzione accesso allo spazio), e molto altro. E ha accumulato una fortuna immensa. È un megalomane filofascista, con problemi sullo spettro autístico. Perché ha l’ambiziosa, assurda visione di espandere i confini dell’umanità nello spazio, di rendere l’umanità una specie multi-planetaria, con Marte come primo obiettivo? Prevede l’invio su Marte di mille astronavi, ognuna delle quali è in grado di trasportante cento passeggeri, ogni anno per dieci anni, per stabilire una fiorente comunità di un milione di persone sul pianeta rosso.

Un razzo SpaceX Falcon 9 decolla da Cape Canaveral trasportando una navicella europea verso un asteroide (AP/Lapresse)

Indipendentemente dalle difficoltà tecniche e di ogni altro genere, si impongono alcune considerazioni.

Anche se il progetto avesse successo, non potrebbe essere il primo passo verso una ulteriore espansione dei confini dell’umanità nello spazio . Nel sisteme solare, oltre a Marte, non esistono altri pianeti che possano ospitare insediamenti umani. Nello spazio esistono molti altri sistemi solari, ma la distanza dalla Terra è enorme: la stella prossima (che comunque non ha pianeti) dista 40.000 milioni di kilometri, un milione di volte la distanza minima di Marte.

. Nel sisteme solare, oltre a Marte, non esistono altri pianeti che possano ospitare insediamenti umani. Nello spazio esistono molti altri sistemi solari, ma la distanza dalla Terra è enorme: la stella prossima (che comunque non ha pianeti) dista 40.000 milioni di kilometri, un milione di volte la distanza minima di Marte. I coloni porterebbero con sé anche gli aspetti negativi del comportamento umano –violenza, egoismi, aggressione all’ambiente, ecc. Non si capisce perché esportarli, con fatica e spese folli, nello spazio. C’è tanto da fare sulla Terra per combattere fame, malattie, ingiustizie, guerre. Mentre scrivo apprendo che nella notte La Russia ha attaccato l’Ucraina con oltre 500 tra droni e missili (non è noto se e vi sono vittime), e che finora nella striscia di Gaza quasi 60 mila palestinesi sono sono i morti, oltre 115 mila i feriti.

I neo-marziani non si porrebbero la domanda “Che fai tu luna in ciel, dimmi che fai, silenziosa luna?” Marte ha due satelliti piccolissimissimi, masse rocciose irregolari del diametro di soli 20 – 30 chilometri.

Fobos (sopra) e Deimos (sotto).

Inoltre, perché mandare persone in un posto tanto inospitale, cielo nero, non un albero o un fiore, solo rocce scure e polvere. Sulla Terra anche “su l’arida schiena del formidabil monte” fiorisce la ginestra.