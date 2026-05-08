Il ruolo delle università per il futuro dell’Europa

Ministri e rappresentanti di tutti gli Stati membri dell’IUE, insieme a leader istituzionali e accademici europei, si sono riuniti a Firenze il 7 maggio 2026 per un Summit ministeriale di alto livello nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’IUE. La Romania, che detiene la Presidenza dell’High Council dell’IUE, ha guidato il Summit.

Il vertice – informa un comunicato – ha rappresentato al tempo stesso una tappa significativa e un punto di svolta. I partecipanti hanno valutato il contributo dell’IUE al rafforzamento dell’Europa attraverso la produzione di conoscenza e il dibattito basato su dati concreti, riflettendo inoltre su come l’Istituto dovrebbe evolversi nei prossimi 50 anni, sia come università di ricerca sia come organizzazione intergovernativa. I lavori hanno inoltre affrontato il futuro dei sistemi europei di istruzione superiore e ricerca in un contesto segnato da instabilità geopolitica, regressione democratica, crisi ambientale e rapidi cambiamenti tecnologici.

Le discussioni si sono inserite nel percorso avviato nel 2024, che ha coinvolto accademici, autorità pubbliche e società civile. Il vertice ha inoltre segnato il lancio ufficiale di un dibattito europeo sul ruolo futuro delle università.

Remus Pricopie, Presidente dell’High Council, e Patrizia Nanz, Presidente dell’IUE, hanno aperto il vertice, mentre Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea, ha pronunciato il discorso inaugurale. Gli interventi dei ministri sono stati guidati da un discussion paper che ha individuato tre priorità: un nuovo patto sociale per le università; uno spazio europeo dell’istruzione superiore e della ricerca realmente integrato; una governance fondata sull’integrità, capace di premiare la qualità e rafforzare la fiducia pubblica.

I partecipanti al vertice hanno approvato la “Dichiarazione di Firenze sulle università e il futuro dell’Europa”, che si articola attorno ai seguenti punti principali:

rinnovare il sostegno all’IUE, elogiando l’Istituto per cinque decenni di eccellenza e riconoscendone il successo nel contribuire allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo;

riaffermare il legame tra le università europee e le società che esse servono;

avviare un dibattito europeo sul ruolo delle università per il futuro dell’Europa, invitando governi, istituzioni europee, mondo accademico, settore privato e società civile a partecipare a questa riflessione.

La Dichiarazione riafferma inoltre il ruolo dell’IUE come ponte tra il mondo accademico, gli Stati membri e le istituzioni dell’UE, ponendo le basi per il contributo dell’Istituto alla Conferenza ministeriale dello spazio europeo dell’istruzione superiore (Processo di Bologna) del 2027, che si terrà a Iași e Chișinău nel maggio 2027, co-organizzata dalla Repubblica di Moldova e dalla Romania.

In foto la presidente dell’IUE Patrizia Nanz