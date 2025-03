Il potere delle macchine sapienti: IA, informazione e democrazia

di Andrea Rossi

Firenze – “Il potere delle macchine sapienti -Intelligenza artificiale, informazione, democrazia” è il titolo del nuovo libro del giornalista Daniele Magrini, pubblicato da primamedia editore. Il volume si avvale anche di una postfazione di Michele Mezza, tra i massimi esperti di comunicazione digitale italiani, dal titolo “Il pensiero vocalizzato – Lettura e scrittura al tempo dell’intelligenza mobile”. Dopo la prima presentazione nella Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, caratterizzata dalla presenza di circa 200 persone e dagli interventi di Giovanna Maria Dimitri, Maurizio Boldrini e Michele Mezza, il libro verrà presentato a Firenze giovedì 20 marzo alle ore 18 alla libreria Il Libraccio. Relatori: Maria Teresa Rabotti, giornalista, Marco Pratellesi, giornalista esperto di media digitali, Carlo Sorrentino docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Firenze.

Il 9 aprile “Il potere delle macchine sapienti” approda ad Arezzo alle ore 17,30 alla Libreria Feltrinelli, con la presentazione a cura dei giornalisti Laura Pugliesi, Ivo Brocchi e Federico D’Ascoli. Un vero e proprio Forum sull’informazione al tempo dell’intelligenza artificiale sarà quello che, a partire dal libro di Magrini, si terrà a Prato il 15 aprile alle ore 15,30 nel Salone Consiliare. Con Benedetta Squitieri, assessore all’innovazione, parteciperanno i direttori e coordinatori delle testate giornalistiche presenti sul territorio.

Il 10 maggio il libro verrà presentato a Grosseto, con la presenza delle giornaliste Francesca Ciardiello e Susanna Guarino, e Luca Verzichelli docente dell’Università di Siena. Il libro sarà anche presentato al Salone del Libro di Torino, che si tiene dal 15 al 19 maggio.

Il volume di Magrini presenta documenti inediti, opinioni, ricostruzioni, con il piglio tipico dell’inchiesta giornalistica, su un tema centrale nella attuale contemporaneità: le relazioni tra Intelligenza artificiale e mondo dell’informazione. Questione che riguarda tutti e che da tempo è al centro del dibattito mondiale in merito ai rischi per la tenuta democratica delle società nelle quali viviamo. In particolare, dopo la vittoria di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e l’affermazione di Elon Musk, leader dei capitalisti dell’IA e padrone del Social X, quale sintesi tra potere economico, politico e informazione digitale.

Scrive nella prefazione Michele Mezza, giornalista e docente di Sociologia Digitale all’Università Federico II di Napoli: ““Il Potere delle macchine, evocato dal testo di Daniele Magrini, ci suggerisce come oggi ci si trovi ad un tornante non molto dissimile rispetto a quello che si delineò all’inizio del secolo scorso con la diffusione dell’industrialesimo fordista”.

Articoli, fotografie, video prodotti dalle “macchine sapienti”, senza mediazione umana, sono o no un concreto pericolo per la diffusione incontrollata di fake news e disinformazione? Quali i rischi per la rappresentazione stessa di quello che accade nel mondo e della verità sostanziale dei fatti? E quali i nuovi confini del giornalismo, con le “macchine” dell’AI che entrano direttamente nella fase di produzione dei contenuti redazionali? Quali effetti, infine, sulla formazione dell’opinione pubblica, in una società già al centro della disintermediazione giornalistica provocata dai social media, in cui la post-verità appare preferita alla verità dei fatti?

Daniele Magrini, con un linguaggio semplice e asciutto tipico dell’inchiesta giornalistica, analizza i ritardi dell’editoria globale di fronte ai cambiamenti epocali in corso, i tentativi di contrastarli ma anche di sfruttarne le grandi potenzialità, offrendo un contributo concreto a comprendere questioni complesse che spaziano dalla manipolazione delle notizie all’etica dell’uso dell’intelligenza artificiale.

Nella sua postfazione, che arricchisce il volume di un’analisi puntuale, Michele Mezza definisce il potere delle “macchine sapienti” in relazione all’uomo, finendo per rivoluzionarne le stesse attività di lettura e scrittura. Il libro è edito da primamedia.

Giornalista professionista, laureato in Scienze della Comunicazione, Daniele Magrini è autore di inchieste e approfondimenti sugli effetti dell’innovazione tecnologica nell’informazione, approdati ad alcuni libri: “Sbatti il web in prima pagina” (Franco Angeli, 2002), “E’ l’algoritmo, bellezza! – Disintermediazione giornalistica, social media, egocrazia” (Effigi, 2020), “Il potere del virus” (Effigi, 2021), “L’anno dell’intelligenza artificiale” (Primamedia, 2024). Nell’attività giornalistica è stato direttore del quotidiano Corriere di Firenze, il portale intoscana.it e le emittenti Toscana Tv e Siena Tv. Ha iniziato al Nuovo Corriere Senese, diretto per tre anni. Poi, dopo i quotidiani Corriere di Siena e Corriere di Arezzo, per 18 anni ha lavorato alla Nazione, prima a Siena, poi alla guida delle redazioni di Grosseto, Umbria, Pistoia e Prato. Ora, in pensione, collabora con il magazine online “Thedotcultura.it”.