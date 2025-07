Il Piano per le aree interne: i piccoli comuni rischiano di restare ai margini

Nei piccoli comuni delle montagne e delle campagne italiane l’esistenza quotidiana è spesso resistenza. Vivere lontano non è facile. Perché all’indubbia ricchezza delle relazioni umane si accompagnano desertificazione dei servizi e carenza di lavoro. Ma nessuno che viva in queste terre denominate burocraticamente “Aree Interne” è disposto a farsi “accompagnare” dallo Stato “in un percorso di spopolamento irreversibile”.

Eppure, così si legge, nel Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI) 2021-2027 del Governo. Con un linguaggio più da convegno di studi sociodemografici che da pianificazione di interventi, il Dipartimento per le politiche di coesione che fa capo direttamente alla Presidenza del Consiglio, ha fatto sapere che tra le opzioni per le zone periferiche del Paese c’è, appunto, anche “l’accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile”.



Estrapolare una frase da un documento di ben 164 pagine, corroborato da molti allegati scientifici, definito al termine di un percorso partecipativo, non è corretto. Ma la polemica tra le forze governative e quelle di opposizione è intensa. Chi fa quadrato intorno alla Meloni accusa gli altri di strumentalizzare poche righe di un Piano che vuole essere, invece, di rilancio delle Aree Interne. Chi definisce il PSNAI pervaso da una sorta di cinismo istituzionale, trova però terreno fertile a pagina 45-46. Siamo nel terzo paragrafo del capitolo 2, intitolato: “Potenzialità e criticità delle Aree interne: un’analisi dei territori e delle politiche adottate per gruppi omogenei”.

Si delineano quattro obiettivi. I primi tre per arginare il crollo delle nascite, nel quarto si legge: “Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile: un numero non trascurabile di Aree interne si trova già con una struttura demografica compromessa (popolazione di piccole dimensioni, in forte declino, con accentuato squilibrio nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni) oltre che con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività. Queste Aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma non possono nemmeno essere abbandonate a sé stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita”.

Sembrano intenti di marginalizzazione conclamata. Oltretutto in contrasto con quanto si legge nella premessa del medesimo Piano, a pagina 11: “Le Aree Interne si trovano ad affrontare criticità più accentuate, in quanto sono maggiormente esposte a fenomeni come il forte spopolamento, l’invecchiamento della popolazione e la carenza di servizi. Tali fenomeni colpiscono in modo diverso le diverse regioni, con particolare gravità in quelle meno sviluppate e nelle aree ultraperiferiche, che risultano essere le più vulnerabili a processi come l’invecchiamento della popolazione, l’emigrazione giovanile e il declino dei servizi essenziali. Il Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI), in particolare, fornisce le linee guida per implementare interventi mirati che rispondano alle specificità di ciascun territorio e promuovano il benessere delle persone, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partenariato e governance multilivello, tramite l’armonizzazione delle risorse e delle normative esistenti”. Insomma, la premessa del Piano è il contrario dell’“accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile”.

Ma, al di là delle polemiche, quanta parte d’Italia è a rischio di “accompagnamento al declino”? L’Istat, in uno dei tanti allegati al Piano, afferma che “le Aree interne comprendono oltre 4mila Comuni, il 48,5% del totale, dove risiedono circa 13 milioni e 300mila individui, circa un quarto della popolazione residente in Italia. Si tratta di territori fragili – sottolinea l’Istat – nei quali i fenomeni demografici, come l’invecchiamento della popolazione e l’abbandono dei territori a causa delle migrazioni sono esacerbati rispetto al resto del Paese”. Il futuro demografico non è roseo: “Tra 20 anni – afferma l’Istat – l’80% dei Comuni delle Aree interne sarà in declino. Nel 2043 l’Italia scenderà a 56,5 milioni di abitanti con un calo dell’8,7% nei comuni delle Aree Interne rispetto al 3% dei centri urbani”. Fenomeni più accentuati al Sud che al Centro e al Nord. Nel 2023 in 341 comuni non è nato nessuno.

Se è questo è il Paese reale, o quello che verrà, la strategia può essere quella di accompagnare – che poi, che vuol dire? – al declino, alla marginalizzazione, come se si volesse attuare una sorta di rimozione di un quarto d’Italia? Questi mondi lontani dai grandi centri urbani dalle vie di comunicazione, dai presidi sanitari, dove perfino mantenere un bancomat è una vittoria, ospitano il ospitano il 60% delle foreste, l’80% delle sorgenti, il 70% della biodiversità e il 65% dell’energia rinnovabile. Sono luoghi che hanno bisogno di essere governati – e non possono farlo da soli i Comuni – con precisi indirizzi di investimento, lasciando da parte la certificazione del declino.

Come uscire dalla trappola della pagina 45 del piano governativo? Un esempio viene dall’accordo biennale siglato proprio in questi giorni e presentato alla Camera dei Deputati, tra l’Associazione Comuni Virtuosi e il “Think Thank” Give Back Giovani Aree Interne. L’intento è quello di creare percorsi di formazione e accompagnare i comuni delle Aree Interne a cogliere le opportunità offerte dal PNRR. Piccoli paesi da poche migliaia di abitanti non possono certo permettersi uffici di progettazione o specialisti in grado di intercettare i finanziamenti del PNRR. Il protocollo inaugura un percorso biennale di supporto operativo, tecnico e formativo rivolto ai Comuni aderenti alla rete virtuosa, con particolare attenzione a quelli delle aree interne, montane e rurali. Con questo accordo si superano le limitatezze degli organici, puntando a rafforzare la capacità progettuale degli enti locali, valorizzare le competenze delle nuove generazioni e favorire l’accesso ai fondi europei, al PNRR e ad altri strumenti pubblici.

Ileana Malavasi, la deputata del Pd, che ha voluto aprire le porte della Camera per ospitare la firma del protocollo, commenta: “Servizi, sanità, scuola, lavoro e cultura sono tutti settori sui quali occorrerebbe investire in queste aree e invece, nel Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne 2021-2027 (Psnai), recentemente aggiornato dal ministro per le Politiche di Coesione Tommaso Foti, si legge, testualmente, che “un numero non trascurabile di aree interne si trova già in una fase compromessa e queste aree, quindi, non possono porsi alcuna inversione di tendenza”. Una dichiarazione che non può essere accettata, perché certifica l’abbandono a sé stessi di tutti questi territori, delle loro ricchezze e delle loro bellezze e potenzialità”.

Proprio ciò che vuole evitare l’Associazione Comuni Virtuosi, impegnata da oltre vent’anni con una rete di 156 comuni soci nella promozione di buone pratiche amministrative e ambientali a livello locale, il cui operato è stato recentemente premiato con una medaglia di rappresentanza dal Presidente Mattarella. L’alleanza con Give Back Giovani Aree Interne ha anche un taglio generazionale: il Think Tank è infatti composto da studenti, ricercatori, professionisti in ambito economico, sociale e culturale che mira a coinvolgere giovani under 40 per ripensare il futuro delle aree interne, montane e rurali. Sottolinea Asia Trambaioli, Presidente dell’Associazione Comuni Virtuosi: “Il protocollo con Give Back Giovani Aree Interne arriva in un momento delicato, in cui alcune scelte strategiche del Governo sembrano voler certificare il declino di intere aree del Paese, accompagnandole a una lenta marginalizzazione. Noi, invece, crediamo che il ruolo delle istituzioni locali debba essere quello di rilanciare questi territori, non di rassegnarsi alla loro estinzione. L’accordo siglato oggi è la risposta concreta a quella logica di abbandono. Non servono piani che normalizzano lo spopolamento, ma visioni che creino opportunità. Proprio nei borghi montani, nelle vallate più isolate, nelle comunità resilienti delle aree interne, si custodisce un’altra idea di sviluppo, basata su prossimità, sostenibilità, cura del territorio e coesione sociale”. Aggiunge il presidente di Give Back Giovani Aree Interne, Roberto Sullo. “Crediamo fortemente nel ruolo attivo dei giovani e in una forma di governo del territorio che valorizzi le aree interne non come margini, ma come centri di innovazione civica e sociale”.

Sulla stessa linea, l’Anci ha varato da anni l’Agenda Controesodo. Ne spiega gli intenti Alessandro Santoni delegato Anci per i piccoli comuni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro: “I piccoli Comuni rappresentano una risorsa per il Paese e non solo un sistema con delle criticità come veniamo spesso percepiti – ha dichiarato in un’intervista sul sito dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia – L’Anci ha varato l’Agenda Controesodo per lanciare prima di tutto un allarme sul grave spopolamento in atto in molte aree del Paese e per adottare misure di contrasto a questo preoccupante trend. In tal senso, si caratterizza anche come strategia di ripresa socioeconomica e innovazione dell’intero Paese. La dimensione demografica non deve rappresentare un motivo di criticità in sé quanto invece un campanello d’allarme rispetto al rischio di progressiva desertificazione di territori estesi quanto ricchi di patrimoni materiali e immateriali. L’Agenda è un contenitore di proposte istituzionali, concrete e strutturali, che vuole agire su vari fronti quali le politiche di bilancio ed a favore delle famiglie, misure sul personale, turismo e fiscalità di vantaggio, servizi e politiche dell’abitare”.

Prima della pandemia con il “Piano Borghi”, Italia Nostra forniva un altro contributo nella medesima direzione, sottolineando la “obiettiva necessità di perseguire riequilibrio territoriale dopo quasi un secolo di forte urbanizzazione, attraverso il riutilizzo appropriato di aree marginali e/o abbandonate, con qualità che non può mancare in qualunque forma di recupero, e incentivi per il reinsediamento attraverso nuove occasioni di lavoro, di capitali privati e risorse pubbliche già esistenti”.

Insomma, si può e anzi si deve combattere il declino delle cosiddette Aree Interne del Paese. Sono, del resto, i principi della Strategia Nazionale per le Aree Interne, di cui il PSNAI dovrebbe essere una sorta di road map, non la semplificazione estrema dell’impossibilità di evitare il declino: “La Strategia Nazionale per le Aree Interne è una politica pubblica – si ricorda nel Piano stesso – diretta al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e delle opportunità economiche nei territori interni a rischio di marginalizzazione. Il suo scopo è quello di offrire una cornice strategica per il sostegno e lo sviluppo di aree periferiche e ultraperiferiche in declino o a rischio demografico il cui presidio attivo di Comunità risulta essere cruciale per la tenuta complessiva del territorio sotto il profilo idrogeologico, paesaggistico e dell’identità culturale. Senza rassegnarsi all’inevitabilità degli esiti drammatici che oggi ci riconsegnano gli scenari demografici prospettati per i prossimi decenni, l’intenzionalità sottesa all’attuazione della SNAI si presenta come un antidoto all’ineluttabilità di un processo di lungo periodo come quello della denatalità, innescato già da tempo e che vede nell’invecchiamento della popolazione – di tutta la popolazione italiana – il risultato più tangibile”.

È quanto si legge poco più avanti rispetto alle “famigerate pagine” 45-46 del Piano Nazionale per le Aree Interne. Ecco, su queste considerazioni, non sull’ “accompagnamento al declino” è probabile che concordino i 13 milioni di cittadini che vivono con dignità e sacrificio nelle montagne e nelle campagne italiane. Lontano dalle città, ma vicino al cuore del Paese.