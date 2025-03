Il Museo Galileo celebra i 100 anni di storia della scienza a Firenze

Firenze – Il Museo Galileo di Piazza dei Giudici, affacciato sull’Arno, fra gli Uffizi e Ponte Vecchio, compie cento anni. Aprì i battenti giusto un secolo fa, il 7 maggio 1925, col nome di Istituto di Storia delle Scienze. Un modello che sfidava le convenzioni di una città “fondata” sul Rinascimento e sul suo patrimonio artistico. Una città dove il sapere scientifico restava sempre in secondo piano, rispetto ai profili dell’umanesimo pigliatutto. Ma che le scoperte di Galileo investivano con la forza di una contemporaneità che non poteva essere elusa.



Inaugurato il 7 maggio 1925, sotto la direzione di Andrea Corsini (in foto) , l’Istituto di Storia delle Scienze della Regia Università di Firenze, primo nel suo genere in Italia, aveva sede in via degli Alfani. Una delle prime iniziative realizzate dall’Istituto fu l’Esposizione Nazionale di Storia della Scienza del 1929, un evento di eccezionale portata, inaugurato dal re Vittorio Emanuele III, durante il quale furono esposti migliaia di pezzi, tra strumenti, macchine, libri, manoscritti, sculture, pitture e altri documenti relativi alla storia della scienza e della tecnica italiane.

Dal 1930 il Museo ha sede in Palazzo Castellani e per l’importanza delle collezioni (tra cui spiccano gli unici telescopi originali di Galileo giunti fino a noi) è uno dei principali livello internazionale, impegnato tanto nella ricerca quanto nella diffusione della cultura scientifica. Poi dopo un periodo di appannamento e una chiusura per necessari lavori di restauro e ristrutturazione, il 10 giugno 2010 le porte dell’antico Palazzo Castellani (le cui origini risalgono all’11esimo secolo) si aprivano al pubblico e agli studiosi in coincidenza coi 400 anni della pubblicazione del “Sidereus Nocius”, l’opera con la quale Galileo divulgò le sue scoperte in ambito astronomico ottenute attraverso l’uso del cannocchiale.

Il museo, che ha segnato le tracce di un nuovo capitolo della “visibilità” fiorentina, conserva una delle raccolte “tecniche” più preziose e rilevanti al mondo, a testimonianza dell’attenzione che i Medici prima e Lorena poi rivolsero alla cultura scientifica e alle sue applicazioni. I numeri non lasciano dubbi. Ai 250mila volumi che incorniciano lo straordinario patrimonio librario, fa da contrappunto espositivo un itinerario di oltre mille strumenti che nel 2024 ha attratto 210 mila visitatori, spalleggiati dai 25mila che hanno partecipato alle attività didattiche spalmate nei 12 mesi per un totale di 1500 appuntamenti. Il traguardo centenario, un’occasione straordinaria per riflettere sull’evoluzione della storia della scienza in Italia, che fa dell’istituzione fiorentina un punto di riferimento internazionale per la ricerca e la divulgazione, oltre che un luogo di incontro per studiosi, appassionati e curiosi, andava degnamente festeggiato.

Il pacchetto messo a punto conferma le aspettative lungo un calendario che prenderà il via il 15 aprile nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con una lectio magistralis di Martin Kemp (professore emerito della Oxford University) dal titolo “Icons of Science”, integrata dalla lettura di testi galileiani selezionati dallo storico della scienza Massimo Bucciantini, affidata a Sergio Rubini, a sua volta accompagnato da una scelta di brani eseguiti dai Musici della Scala.

Il calendario, fra spettacoli, aperture serali, mostre, convegni e pubblicazioni, si protrarrà fino al 2027, culminando nell’apertura del nuovo GalileoLab, allestito nei locali del Complesso di Santa Maria Novella che ospiterà eventi curati dal museo con l’obiettivo di offrire ai residenti, alle scuole, al turismo nazionale e internazionale percorsi di conoscenza alternativi rispetto a quelli tradizionali. Intanto il 20 giugno si inaugura la mostra “Cento anni di storia della scienza a Firenze”, che esporrà edizioni rare e pregiate, manoscritti e documenti scientifici qui raccolti e conservati, mentre tra i progetti previsti per quest’anno spicca la pubblicazione del volume “Dieci storie per un museo” che raccoglie i testi di dieci scrittori (Valerio Aiolli, Giuliana Altamura, Teresa Ciabatti, Ilaria Gaspari, Helena Janeczek, Walter Siti, Filippo Tuena, Chiara Valerio, Giorgio van Straten, Sandro Veronesi) ispirati alle sue collezioni.

Da segnalare inoltre che il 7 maggio, in occasione dell’anniversario ufficiale della fondazione, le porte del museo saranno aperte in via straordinaria fino alle 23. Preceduto alle 21 dal debutto dello spettacolo teatrale “Caterina, la madre di Leonardo”, un dialogo a cura della Compagnia Oltre, liberamente tratto dal romanzo “Il sorriso di Caterina” di Carlo Vecce. Infine va sottolineato che la ricorrenza del 2025 rappresenta un modo per celebrare anche i 150 anni dalla nascita del fondatore Andrea Corsini e i 250 anni dalla fondazione del Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, creato nel 1775 dal granduca di Toscana Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena. Informazioni e modalità di partecipazione su www.museogalileo.it