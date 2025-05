“Il mondo gira e rigira”: anche Elon Musk dovrà timbrare il cartellino

“Gira, il mondo gira / nello spazio senza fine / con gli amori appena nati / con gli amori già finiti.”

Le parole di Jimmy Fontana sembrano descrivere bene anche il mondo dell’innovazione e della finanza: tutto cambia, i ruoli si invertono, e ciò che sembrava stabile si ribalta. La ruota gira. E oggi sta girando anche per Elon Musk.

Fino a poco tempo fa, Musk era percepito come una figura quasi fuori dalle regole: imprenditore visionario, leader di aziende chiave per il futuro tecnologico, capace di dettare tempi e modi del lavoro a suo piacimento. Era lui a scrivere ai dipendenti pubblici americani chiedendo: “Per favore, rispondete con un elenco delle 5 cose principali che avete fatto la scorsa settimana”. Ora, però, si discute se non sia arrivato il momento che sia lui a rendere conto del suo tempo.

La proposta avanzata da alcuni investitori è semplice quanto sorprendente: che Musk si impegni a lavorare almeno 40 ore settimanali in Tesla. Una richiesta che arriva da alcuni dei principali fondi pensione di New York City, e che sarà formalizzata alla prossima assemblea degli azionisti. La loro partecipazione azionaria è piccola (circa lo 0,2%), ma il segnale è forte: chiedere a Musk di comportarsi come un CEO “normale”.

Il contesto è delicato. Le azioni di Tesla hanno perso quasi il 15% da inizio anno. Le consegne di veicoli, nel primo trimestre, sono diminuite del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024. E mentre l’azienda mostra segni di rallentamento, Musk continua a dividersi tra le sue molteplici attività: la piattaforma X, la startup X.AI, SpaceX, Neuralink.

Ha recentemente lasciato il suo incarico nel cosiddetto Department of Government Efficiency (DOGE), incarico che aveva generato non poche discussioni. Ma le richieste di maggiore presenza operativa non si sono affievolite, anzi. Il consiglio di amministrazione di Tesla ha istituito un comitato indipendente per riesaminare il piano di compensi di Musk, già detentore di una quota azionaria da circa 150 miliardi di dollari.

La governance di Tesla è da tempo oggetto di critiche. Molti membri del consiglio hanno legami personali o professionali con Musk, e gli stessi azionisti che oggi sollevano dubbi, in passato hanno approvato decisioni come il trasferimento della sede legale in Texas (dove i diritti degli azionisti sono più limitati) e il controverso pacchetto da 56 miliardi poi invalidato da un tribunale.

Alcune richieste dei fondi dissidenti sono ragionevoli: un piano di successione, una maggiore indipendenza del consiglio, un impegno chiaro da parte dell’amministratore delegato. Anche perché, in qualunque altra azienda quotata, un CEO con questo stile di gestione sarebbe stato probabilmente sostituito da tempo.

Musk ha promesso maggiore attenzione a Tesla. È già successo in passato, nel 2018, con risultati positivi. Ma oggi il contesto è diverso, e i segnali di fragilità sono più evidenti. Non basta più essere geniali: serve continuità, presenza, affidabilità.

È forse questa la vera svolta. Per anni Musk ha rappresentato l’eccezione alla regola. Ora qualcuno inizia a chiedergli di rispettarla. E se davvero accetterà di dedicarsi a Tesla con costanza, magari anche questo sarà un passaggio storico. Un nuovo ciclo. Perché, alla fine, la ruota gira. Anche per Elon Musk.

In foto: Elon Musk