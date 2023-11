Il ministro a Campi: “Ricostruzione veloce pensando alla prevenzione”

Campi Bisenzio – Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci si reca a Campi Bisenzio con l’obiettivo di “ascoltare. Ascoltare il territorio, al di là dei rapporti già ricevuti, dal momento che il sistema della Protezione Civile è stato qui presente sin dal primo momento. Vedremo quale sarà il rapporto dettagliato che la Regione produrrà sull’entità dei danni, rapporto che la Rgione pensa di farci avere entro i primi di dicembre. Sarà il capo dipartimento, con la struttura, a valutare e a proporre poi al governo l’adozione di ulteriori provvedimenti e misure”.

“L’intenzione del governo è quella di correre il più possibile, nel rispetto delle regole che il codice civile impone. Il presidente del consiglio dei ministri mi ha rinnovato la sua intenzione e volontà di venire in Toscana, lo farà non appena sarà possibile. Ritengo che serva puntare non solo sulla ricostruzione veloce ma anche sulla buona ricostruzione”.

Il messaggio è chiaro: occorre ricostruire pensando alla prevenzione, “strutturale e non strutturale. Quello che è accaduto non è un fatto straordinario”, prosegue Musumeci, ” o meglio non lo è più, diventa un fatto ordinario. Ciò che è accaduto non è dovuto solo al cambiamento climatico, ma anche ad una scarsa attività di prevenzione sul territorio. Su questo, dobbiamo necessariamente accendere i riflettori per evitare di dover riproporre la stessa condizione nella quale si è verificata questa devastazione con un numero di vittime davvero ormai insopportabile”.

Se in prima battuta dunque il messaggio del ministro appare sottolineare il fronte della prevenzione e delle responsabilità anche umane, al di là del cambiamento climatico, della tragedia, è dal ricordo delle 8 vittime che parte l’intervento del presidente della Regione Toscana. “Abbiamo avuto 8 morti – ha detto Giani – e danni rilevanti in ben cinque delle dieci province toscane. E’ stato colpito anche il cuore economico della Toscana. Abbiamo subito un evento meteorologico come non si era mai visto fino ad oggi e il pericolo maggiore è stato rappresentato dai piccoli torrenti: l’Agna, lo Stella, il Bagnolo, gli altri torrenti del reticolo minore, che però in questo caso si è rivelato rilevante e devastante”.

Dopo aver ringraziato il sistema regionale della Protezione civile, i volontari fra cui gli studenti, le forze armate, le colonne mobili delle Regioni, Giani sottolinea: ” Ora dobbiamo portare avanti tre fronti fondamentali: gli interventi di somma urgenza, cioè la ricostruzione degli argini e la messa in sicurezza del territorio; l’assistenza alle famiglie che hanno subito danni; l’attenzione alle imprese colpite, anche perché i quest’area si trovano manifatture che sono indispensabili anche al settore moda e all’eccellenza dell’export italiano”.

E quindi, risorse. Risorse affinché “il territorio possa avere risposte immediate. Oltre 30.000, tra famiglie e imprese, sono state colpite direttamente dalle esondazioni. Fino ad oggi c’è stata una stretta collaborazione con il Governo, e vorrei continuasse per poter dare risposte concrete alle persone. La volontà è quella di uscirne tutti insieme. Voglio vivere uno spirito di grande collaborazione e spero che prevalga questo clima rispetto alla prospettiva delle polemiche”.

“E’ fondamentale integrare le risorse che sono state finora messe a disposizione- ha concluso il presidente – per poter ancora completare i lavori di somma urgenza, mettere in sicurezza il reticolato idrico minore e poi abbiamo bisogno che si traduca l’ordinanza anche in legge per poter sospendere i contributi previdenziali, i pagamenti, le imposte perché chi è stato danneggiato possa vivere con uno spirito di supporto la prospettiva di ricostruzione”.

E sempre per quanto riguarda le risorse, alcuni dati tecnici riguardano i tempi, che, secondo quanto spiega il ministro, riguardano la cronologia da rispettarsi per inoltrare la richiesta di aiuti, “la relazione deve essere dettagliata” e compiuta e inviata “entro i primi dieci giorni di dicembre”, mentre il presidente Giani mette sul tavolo una prima stima per danni di oltre 2 miliardi.

La riunione operativa ha visto, con il Ministro Musumeci, il Capo della Protezione Civile Curcio, l’assessora Monni e i sindaci Nardella, Tagliaferri e Biffoni.

L’affondo del ministro sullo stato della prevenzione in Toscana (il ministro ha parlato di anno zero) ha subito ricevuto una controrisposta, dapprima dal sindaco di Firenze Dario Nardella, ma anche dal presidente Giani. Da parte del sindaco di Firenze, l’invito è quello di non fare polemica, “anche perché – ribatte Nardella – non è vero che la Toscana sia all’anno zero”. Ricorda infatti Nardella che, pur essendo caduta molta più acqua in questi giorni rispetto a novembre 1966 (la Grande Alluvione), ” l’Arno questa volta non ha raggiunto neanche il primo livello di soglia d’allarme e non per caso, ma perché sono state realizzate molte opere”. Il presidente Eugenio Giani intanto ribadisce la volontà di vivere in “spirito di grande collaborazione” e perciò spera “che prevalga questo clima rispetto alla prospettiva delle polemiche”.

Intanto, in una nota, i parlamentari toscani del Pd attaccano: “Il ministro Musumeci è venuto oggi a Campi Bisenzio a fare politica. Questa mattina lo abbiamo ascoltato minimizzare il problema del cambiamento climatico, che a suo dire va accettato come fatto ordinario, cercare di addebitare agli enti locali toscani la responsabilità della mancata realizzazione di opere idrauliche essenziali e alle imprese quella di non essersi assicurate. Il Ministro forse non sa che negli ultimi anni sono stati spesi 85 milioni di euro per opere sul reticolo minore della piana fiorentina”.

L’incontro di oggi con Giani, gli amministratori locali e i parlamentari “era finalizzato non a imbastire sterili polemiche bensì a effettuare una prima ricognizione dei danni prodotti dall’alluvione e una stima provvisoria delle risorse necessarie per ripararli. Come parlamentari utilizzeremo tutti gli strumenti d’aula, a partire dagli emendamenti alle leggi di conversione di decreti attualmente all’esame delle camere, per reperire le risorse occorrenti. Se per questa via non otterremo ascolto, e se nel frattempo il governo non avrà emanato un decreto legge ad hoc adeguato, ci batteremo anche in sede di legge di bilancio per avere la certezza di indennizzi totali e tempestivi. Intanto diciamo a Musumeci che ha ragione quando dice che fenomeni come questi sono responsabilità degli “uomini”, in primis quelli che sono al governo, che si sono segnalati nei mesi scorsi per l’assenza di azioni concrete contro il cambiamento climatico e per i tagli da 1 miliardo e 300 milioni ai capitoli del Pnrr sul dissesto idrogeologico”.