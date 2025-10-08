Il massacro del 7 ottobre, la vendetta di Israele, la distruzione di Gaza

Il conflitto israelopalestinese non è scoppiato la mattina di due anni fa. Ha una storia molto più lunga, destinata purtroppo a durare a prescindere dal risultato e dagli effetti, tutti ancora da capire, del piano contraddittorio e omissivo di Trump.

Per la nostra generazione quella guerra è una costante presenza. A tratti ingombrante. A cui non di rado capita di dedicare un occhio di riguardo. In un misto di speranza, disgusto e dolore per quanto accade. Provando vergogna per i diritti negati dall’occupazione. Esprimendo, sempre, solidarietà a chi soffre dall’una e dall’altra parte perché vittima di violenza e odio di ogni tipo. Lo sconcerto per l’abominevole devastazione di Gaza. La rabbia per le immagini dei bambini uccisi. Il senso di frustrazione nel vedergli negata la gioia di vivere. Ansia, tanta, per i milioni di civili palestinesi in fuga, sfollati senza casa e cibo. Sotto i bombardamenti. L’orrendo sterminio dei palestinesi. Ingiustificato. Sicuramente inaccettabile, come del resto l’episodio che ha aperto un nuovo tragico capitolo di storia di questi due popoli.

Riavvolgiamo il nastro alla sera di venerdì 6 ottobre 2023, quando per gli israeliani tutto sembrava scorrere nella normalità di un tranquillo Shabbat. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto stava per succedere. La festività ebraica del Simchat Tora aveva portato migliaia di giovani in raduno al festival musicale Supernova, nel sud del paese a Re’im. Evento autorizzato dal comando militare meridionale. Nei kibbutz e moshav della zona si respirava l’atmosfera del weekend. Non c’era paura nell’aria ma il profumo degli agrumi.

Nelle ore precedenti all’attacco terroristico di Hamas, anche se l’establishment della difesa non aveva previsto la portata dell’incursione, aveva comunque ricevuto avvisi sufficienti all’allerta. L’intelligence si basava su diverse fonti che indicavano preparativi preoccupanti dall’altra parte del confine, al punto da indurre gli alti funzionari della difesa a tenere consultazioni urgenti, nel tentativo di determinare se l’informazione in loro possesso indicasse piani di Hamas, per infiltrarsi nel territorio israeliano.

Secondo quanto riportato nell’inchiesta interna dello Shin Bet alle 1:00 del 7 ottobre ha avuto luogo una riunione telefonica, che ha visto la partecipazione di figure di alto livello del distretto meridionale, del servizio di sicurezza Shin Bet e dell’intelligence militare. Inizialmente, l’IDF decise di accettare l’opinione dello Shin Bet, secondo cui Hamas stava conducendo un’esercitazione e non si stava preparando all’assalto. L’intelligence militare ha dato per buono questo parere.

Alle 3:03 di notte l’agenzia ha avvisato le branche della sicurezza nazionale, incluso il consigliere di Netanyahu, sulla possibilità di un’imminente offensiva da parte di Hamas.

Alle 4:30 lo Shin Bet ha deciso che l’assunto che si trattasse soltanto di un’esercitazione era stato troppo ottimista, e ha messo in allerta alcune unità operative per il pericolo di infiltrazioni.

Intorno alle 6:30 è cominciata l’operazione “Diluvio di al-Aqsa”. Il primo obiettivo che ha dato il via all’incursione è stato interrompere le comunicazioni e ridurre il livello di vigilanza dell’IDF. Il fuoco dei cecchini palestinesi si è concentrato sulle telecamere di sorveglianza e alle mitragliatrici automatiche. In una finestra di 20 minuti sono stati lanciati da Gaza circa 3 mila razzi, mandando in tilt la capacità del sistema missilistico Iron Dome. Mentre la raffica di razzi forniva la copertura, bulldozer, motociclette, suv e parapendii sono stati utilizzati per sfondare la barriera di confine in diversi punti. Altri miliziani a bordo di gommoni sono sbarcati nella spiaggia di Zikim. Il numero effettivo dei terroristi (e di coloro non inquadrati militarmente nei vari gruppi armati) coinvolti nel pogrom resta sconosciuto, la stima è tra 5 e 7 mila. L’orda palestinese ha sparato a qualunque cosa incontrassero, razziando tutto ciò che potevano. Investite le basi militari di Urim, Kissufim e Zikim. Invaso i valichi di frontiera di Erez e Kerem Shalom, a ferro e fuoco le comunità israeliane che risiedono lungo il confine, tra la Striscia di Gaza e Israele. Nir Oz, Be’eri, Kfar Aza, Re’im, Alumim ed altre località ancora, sino alla città di Sderot, le più colpite dalla violenza assassina. Durante il quale i terroristi non si sono solo limitati ad uccidere. Hanno infierito sui corpi dei cadaveri. Mutilandoli. Hanno violentato. Rastrellato centinaia di ostaggi, vecchi e bambini, portandoli a Gaza.

Come ricostruito da Yaniv Kubovich su Haaretz alle 7 del mattino qualcuno ha contattato il capo del Comando del Fronte Interno della Divisione di Gaza, mettendo al corrente che i palestinesi stavano sparando sui partecipanti al festival musicale. Questi ha risposto che non era in grado di offrire aiuto, che le truppe stavano collassando perché sotto attacco, suggerendo loro di resistere da soli.

Il primo ministro Netanyahu è stato informato che era in corso un attacco alle 6:29, raggiungerà la sala operativa di comando solo ore dopo. L’annuncio televisivo che Israele è in guerra avviene alle 11:35. Qualche minuto prima il comando della divisione sud israeliana aveva ordinato: “Nessun veicolo deve rientrare a Gaza”. Le forze dell’IDF sono arrivate sul luogo del rave party Supernova alle 15:00. Davanti ai loro occhi hanno trovato una distesa di cadaveri, 364 partecipanti erano stati uccisi e decine presi in ostaggio. 736 civili israeliani (38 bambini) quel giorno hanno perso la vita, 251 i rapiti. Dopo 731 giorni di guerra 48 ostaggi sono ancora a Gaza, in vita o morti.

Non può essere negato che Hamas è colpevole del massacro del 7 ottobre ed è causa della catastrofe successiva. Il governo di Benjamin Netanyahu non è meno responsabile del disastro. Non ha protetto i propri cittadini, e poi ha commesso una catena di efferati crimini di guerra, contro l’umanità e la storia, giustificandosi con la sete di vendetta. Vergogna. Stupida follia quella di Netanyahu che ha provocato un trauma nazionale e distrutto le fondamenta dello stato. Compromettendo la legittimità internazionale d’Israele, oggi più isolata che mai, e con pesanti ripercussioni nella società palestinese, che la segneranno negli anni futuri.

Alfredo De Girolamo Enrico Catassi