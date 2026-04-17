Il maggiolino e l’auto elettrica: morte di uno scienziato brasiliano  

Fin dalle prime inquadrature di O Agente Segreto di Kleber Mendonca Filho siamo come presi a tradimento. Una fatiscente stazione di servizio del Pernabunco, Nordeste del Brasile. Nello spiazzo un morto appena coperto da un cartone e già mangiato dalle mosche , ma non è un western. Il benzinaio scaccia ogni tanto con urla e rumori i cani randagi famelici al cadavere, “ladro di polli” con tanica e coltello spillava super e freddato da un fucile a pompa : è lì da due giorni. E il protagonista Marcelo, quarantenne triste con barbetta sessantottina, appoggiato al maggiolino giallo sessantottino, mentre aspetta il rifornimento (Wagner Moura) non è affatto un agente segreto (come il titolo lasciava supporre con rimandi a Conrad e Hitchcock), ma un disgraziato studioso che per fare l’ultimo litro di benzina ha finito i soldi con con cui deve raggiungere suo figlio a Recife. E non ha da pagare il pizzo agli agenti intanto sopraggiunti. E li prega accorato di accettare in cambio un pacchetto di sigarette mezzo vuoto.

Dalla didascalia ‘Brasile 1977’ siamo ancora in piena dittatura militare. Meriggio assolato, Nordeste senza tetto né legge. Dove tutti sono poveracci , tutto è marcio : il morto, il benzinaio, l’uomo triste, gli agenti, i cani. La stessa casa raggiunta da Moura è una corte dei miracoli multietnica e multicolore , di rifugiati da varie dittature. L’anima della comunità è Sebastiana, grinzosa , ma arzilla ottantenne. Ha un passato avventuroso , come narra ai presenti in una dimensione corale viva e conviviale. In Italia tra il ‘36 e il ‘52, ha studiato musica , è stata comunista, nella lotta partigiana ha fatto atti che vuol dimenticare. Nessuno dice prima il suo vero nome a casa di Tania, ci si disvela poco a poco : quella reunion spontanea nel living room ha il sapore di chi condivide la stessa sorte e pane amaro, tutti hanno un dramma segreto di fuga e minaccia, dai coniugi sfuggiti alla guerra civile angolana a Marcelo che in realtà si chiama Armando, e qui si è tagliato la barba lasciandosi i baffetti. Forse il fotogramma di quell’unico momento di calore è la cifra più significativa del film in luogo del fuorviante poster ufficiale di ‘O Agente Segreto’.

A parte quel momento di coralità palpitante, di converso fin dalla prima immagine del film aleggia dovunque un senso di minaccia non ben identificata, in cui il sospetto, la fuga e la tensione per un colpo da parare da un momento all’altro , sono i conati che muovono gli individui in quel Brasile dei gorillas.

Mendonca ci trascina dentro una storia, come se adulti ancora bambini fossimo condotti a uno strano luna park che ha i colori ritmati dalla samba e la follia del Carnevale che impazza ( che farà 91 morti riportano i giornali locali) : un luna park mai visto prima , con giochi di luce e buio inaspettati che ti mostrano vie di fuga poi tutte fallaci . Come quel morto, e la gamba mozzata in bocca a uno squalo che diventa leggenda metropolitana, che di notte aggredisce coppie multiple nei parchi appartati del sesso a pagamento. E lo squalo stesso evocato dal film di Spielberg, allora nelle sale, che turba i sonni del figlio di Armando. E anche gli incubi nella notte del padre.

Lui Marcelo/Armando fin dall’inizio appare con un viso triste e capiremo alla fine del film che è un dead man walking, e Wagner Moura ne esprime appunto la segreta tensione di essere eliminato. Se fosse un Garcia Marquez sarebbe la cronaca di una morte annunciata, ma a fuoco lento. E’ un gioco anche altamente beffardo, ma non sadico né hitchcockiano, che sfuma in Cervantes. Alla fine c‘è una profonda pietas per Armando/ Marcelo per suo figlio bambino già orfano , per lui che ricerca invano l’identità di una madre india che l’ha partorito, ma non potuto tenere, perché schiava-serva della famiglia agiata in un Brasile rigidamente classista. Se Agente segreto è il titolo, tutto il film è una continua ricerca di tracce , di Marcelo per sua madre, dei killer che lo cercano, del regista che si interroga e riunisce in tutti i suoi cinque film segni di memoria che sono la memoria della sua terra , Recife, divenuta madre deturpata e pericolosa.

Siamo come messi in soggezione di fronte a una costruzione proteiforme, come un panottico da cui si vede tutto e non si mette bene a fuoco niente o meglio siamo così abbagliati che non vediamo il cinema incandescente che ci scorre davanti.

L’autore riesce pure a fare sottili citazioni cinefile che richiamano il primo Coppola de La conversazione, come il fruscio di voci da un filo all’altro del telefono, o intermittenze, e il rumore dalla strada, o le voci che s’interrompono di colpo, per un click delle audiocassette di fine anni settanta che stanno udendo – in un magnifico montaggio spazio-temporale che ci proietta al 2025 – con cuffie sensibilissime due ricercatrici dell’università di San Paolo di storia sociale sul regime dei gorillas , in cui si svolge la storia maledetta, complessa ed emblematica di Marcelo/Armando. Che nella metà anni 70 era a Recife il trentenne coordinatore universitario, già formatosi a Leeds, di un team internazionale di ricerca tecnologica. Tra cui un progetto, già allora , di auto elettrica. Ma ciò collide con gli interessi illeciti dell’industriale Girotti, che vuole distrarre i fondi pubblici del team a favore di una holding canadese che sta lavorando allo stesso obbiettivo; e per via dei suoi legami col regime corrotto brasiliano ha interesse a finanziare tale holding estera. Armando resiste coraggiosamente e scientemente e da quel momento diventa un ricercato sia dal regime che dai sicari di Girotti.

La narrazione per tutto il film è caparbiamente erratica come una tela di ragno che si disvela per indizi, segni, tracce ambigue: è un thriller , ma anche un noir coi colori sgargianti carioca. E la storia di Armando , braccato sempre più , si intreccia con l’atmosfera cupa di quegli anni repressivi e , assieme, con l’immaginario cinefilo del regista bambino , teso a ricucire per sé e a futura memoria brani di una Recife dispersa. E immaginario cinefilo, vicenda personale, temperie politica convergono tutti in un luogo simbolo, con la pregnanza del mitico Cinema Sao Luiz, dove è proiezionista il suocero di Armando, agganciando il quale si potrà scovare l’”agente segreto” per il quale il cerchio di morte si restringe sempre più. E Armando si affaccia emozionato di sera dalla terrazza per abbracciare forse per l’ultima volta la sua Recife del cuore.

Intanto le locandine del Sao Luiz sono di Pasqualino sette bellezze, L’esorcista, Lo squalo, e, per la condizione di Armando, suona beffardo anche il poster di Le Magnifique con J.P. Belmondo nel doppio ruolo di agente segreto e del suo alter ego di scrittore mediocre. E c’è anche la scena in cui una spettatrice è posseduta alla visione de L’esorcista. Cinema e vita reale si mischiano . Fino all’epilogo cruento che gravita attorno al Sao Luiz e al vicino ufficio anagrafe, camuffato alla bisogna da finto commissariato per ricevere discretamente utenti eccellenti. La corruzione si veste di farsa e grottesco e viceversa , nel Brasile dei “gorillas”, dove Armando si cela e cerca invano l’identità della sua mamma india. Ma il cerchio si stringe sempre più. E si fanno sempre più preoccupati gli avvisi dei compagni della rete di sostegno di cambiare aria verso porti più sicuri. E i contatti coi sodali sono ora sempre più concitati , per sollecitare i documenti giusti per la nuova location più sicura, dato che i sicari sono sulle tracce di Armando, sapendo che è tornato in città, per prendere il figlio con sé, dopo che, alla morte della giovane madre era stato affidato ai nonni materni.

O agente segretoci fa sorbire costantemente un particolare cocktail dal sapore volatile , dove l’amaro di uno sguardo beffardo si mischia con la dolcezza di una pietas avvolgente tutti i tipi umani sulla scena ( forse fa eccezione il malefico rapace industriale Girotti). Perfino l’anello terminale della catena-killer è un poverocristo che si spacca la schiena per pochi cruzeiro a scaricare cassette al mercato. E’ totalmente in disarmo, vorrebbe desistere, ma gli uomini di Girotti lo tentano a sollevarsi dalla sua misera quotidianità e contrattano il killeraggio per 4000 $ , con una Magnum 38. Lui ha il viso scavato , il fisico esile e lo sguardo spaurito di chi è affamato dal mondo, e sbattuto dalla vita. Lo vediamo gravitare verso la zona del suo bersaglio.

Con sgualcito cappellino da baseball , siamo nella torrida estate brasiliana, quella del Carnevale, quella delle morti da una gamba assassina, e da uno sfigato scaricatore di cassette al mercato. Ha canottiera e bermuda sudici, infradito ai piedi sudici. Alla fine guadagna l’edificio anagrafe/ falso commissariato, e tra la piccola folla che si accalca (non esiste numero e fila), dall’altra parte del bancone , dalla foto in mano individua colui segnalatogli come Armando , e lo chiama così. Più volte. Ad alta voce. Ma Armando capisce tutto e non si volta mai. Ogni sua fibra è tesa a non tradirsi. Chiamerà aiuto come Marcelo a due guardie , additando il tipo che lo sta puntando. Quelle escono e vogliono perquisirlo. Ne nasce una sparatoria da “macelleria messicana” col sangue schizzato tra Cuore Selvaggio o Taxi driver, le due guardie a terra agonizzanti, il killer ferito a una gamba, che comunque riesce a deambulare per trascinarsi lontano e la mdp indugia sul sangue che cola sulle infradito. Poi l’uomo di Girotti lo rintraccia e viene a sua volta ucciso.

Che comunque Armando – alla fine di quel “pomeriggio di un giorno da cani” a Recife-abbia terminato a sua volta la corsa per la vita poco dopo – lo apprendiamo non in azione filmica, ma beffardamente solo dalla schermata del suo cadavere crivellato , compulsata al pc dalle ricercatrici di San Paolo come link di cronaca nera di quella estate del 1977. Intercettato mentre avviava il suo maggiolino giallo , per un secondo gli sarà balenato amaro scherzo di carnevale e paradosso morire così nell’ antica smart car a benzina sempre a secco, lui che stava realizzando un progetto di auto elettrica a Recife, Nordeste Brasile, cinquant’anni prima di Tesla.

Ora una delle due ricercatrici, Flavia , si muove da San Paolo e rintraccia a Recife il figlio di Armando, Fernando; ora è cinquantenne medico dalle tempie ingrigite e col volto del padre (Wagner Moura è anche Fernando). Siamo di nuovo al Sao Luiz, che non esiste più come cinema, ma è divenuto un centro di trasfusione di sangue di cui lui è il coordinatore. E’ molto strano e lancinante vedere il figlio coi capelli ingrigiti e glabro, mentre il padre è fermato per sempre nella foto di cronaca nera nella sua gioventù con barbetta nera. Fernando -che bambino allora , confessava al padre l’angoscia di scordarsi il viso della giovane madre che aveva appena perso- ora di fronte alla giovane studiosa che gli presenta il suo passato, e che gli chiede di aggiungere qualcosa di quel padre, non muove una piega e gentile la congeda dicendo che ha rimosso tutto di quegli anni tragici in cui ha perso in pochi anni madre e padre ancora bambino . E per sua integrità mentale non intende scavare più nel suo passato. “Probabilmente sai molto più tu di mio padre coi tuoi studi, che io nei miei ricordi da bambino”. E’ un finale inquietante perché è come se Mendonca ci stia dicendo che Fernando è l’emblema di un Brasile che tende a rimuovere quel passato. Mentre invece la sua passione civile tende a coltivarlo come monito e riflessione . Solo un anno fa ,2025, Walter Salles era il primo brasiliano a vincere l’Oscar al film internazionale con Io sono ancora qui , che narrava la storia dell’ingegnere Rubens Paiva , eliminato dal regime , analogamente ad Armando e proprio negli stessi anni. Solo che il libro, dal titolo omonimo al film, del figlio di Paiva, e della sua coraggiosissima tenace moglie Eunice , tiene ben viva la memoria del padre e di tutti i desaparecidos di quegli anni , –mentre qui al contrario il figlio di Armando si ritrae.

Grandissimo autore Kleber Mendonca Fihlo, 57 anni , che ha visto giustamente lievitare nel pubblico e nella critica, il valore della sua opera, sfolgorante e potente, candidata forte all’Oscar 2026 per il miglior film in assoluto e anche in quello internazionale come anche per il protagonista Moura . Nel frattempo O agente Segreto ha vinto i Golden Globe nelle medesime categorie e il premio per la regia a Cannes . Già nel 2016 si era rivelato sempre a Cannes con Aquarius , ambientato ancora a Recife, ma ai giorni nostri e avente per tema la corruzione attorno agli anni venti del duemila, accentuata dalla Presidenza Bolsonaro (2019-2022) che cercava di inficiare l’onda riformatrice e perequativa portata avanti nel primo decennio del 2000 da Lula, ritornato alla presidenza nel 2023 al suo terzo mandato.



Nel Brasile di Bolsonaro la evergreen sessantenne Clara , musicologa e scrittrice , interpretata da una magnifica regale Sonia Braga , resiste imperterrita alle infinite e moleste pressioni a vendere la sua casa nel condominio denominato Aquarius, da parte di un gruppo di speculatori che hanno acquisito tutti gli altri appartamenti. Ne vogliono fare la struttura di un’urbanistica esclusiva per ricchi stranieri totalmente stravolgente la storia e il valore del sito. Clara resiste e impersona il gusto per una cultura umanistica in cui quella casa è il luogo delle sue radici, della sua memoria e delle lotte che da giovane ha condiviso col defunto compagno. Ne viene fuori un film raffinatissimo e suggestivo dove la protagonista interagisce col genius loci di mobili, libri ,vinili , fili segreti , anime e suoni della sua vita. Prima di dedicarsi alla regia Mendonca è stato anche giornalista investigativo e saggista impegnato e oltre a questi due film ha realizzato prima nel 2012 il surreale Il suono Intorno , sempre su un quartiere agiato di Recife, in cui il suono riveste un’importanza decisiva nell’intrecciarsi delle storie tra condomini, e il regista richiama con sequenze documentarie il Brasile delle radici. Mischiando i generi, e avvalendosi sempre della presenza carismatica della Sonia Braga, in Bacurau,2019, imbastisce una storia tra il magico e il fantascientifico avendo sempre presente la sua intenzione di tenere viva la memoria del territorio, che rischia di scomparire.

Retratos Fantasmas , 2023 è infine un documentario che riprende il viaggio nella storia dei grandi cinema di Recife in una dimensione di archeologia moderna che è espressione dell’immaginario più intimo di questo autore. Nel suo apparente etnocentrismo tematico, si avverte un respiro universalistico che richiama la passione del grande cinema civile italiano degli anni settanta con Volontè attore, diretto dai grandi Petri, Maselli, Amelio e alle spalle la letteratura di Sciascia.