Il grande progetto sulla Natività della Vergine di Plautilla Bricci

Roma 1660, Plautilla Bricci ha quarantaquattro anni, si è già fatta notare nella Roma che

conta grazie a una Madonna con Bambino, una pala d’altare oggi conservata nella

Basilica di Santa Maria in Montesanto, realizzata intorno al 1640, un’opera che oltre ad

affermarla come pittrice le permetterà di entrare in contatto con i grandi del tempo,

l’abate Elpidio Benedetti e gli artisti della sua cerchia, Gian Lorenzo Bernini, Pietro da

Cortona solo per citarne alcuni. Risale infatti al 1660 la commissione della Natività della

Vergine, una pala d’altare per la chiesa del monastero benedettino di Santa Maria della

Concezione a Campo Marzio, la madre badessa, Anna Maria Mazzarino, era nipote del

celebre cardinale.

Oggi il grande dipinto conservato nella Chiesa di Santa Maria in Campo Marzio nel cuore di Roma è al centro di un grande progetto, inaugurato la scorsa primavera, promosso da Artemisia Gold, organizzazione no-profit dedicata al restauro e alla valorizzazione dei capolavori di artiste donne, che oltre al restauro, prevede analisi diagnostiche, documentazione, ricerca scientifica, promozione mediatica, iniziative educative, una pubblicazione scientifica bilingue italiano-inglese, un documentario e una mostra pubblica, il budget complessivo previsto è di $150.000 e ad oggi $60.000 sono già stati raccolti. Come sottolineato da Jane Adams, Fondatrice e CEO di Artemisia Gold e responsabile del progetto di restauro, La Nascita della Vergine di Bricci non è soltanto uno straordinario risultato artistico, ma anche una notevole testimonianza di autonomia femminile per l’epoca.

La badessa Anna Maria Mazzarino commissionò all’artista Plautilla Bricci una composizione dominata da figure femminili, la Nascita della Vergine, un evento inconsueto nel XVII secolo. È qualcosa di molto raro e davvero speciale.” “Inoltre – prosegue Jane Adams -Artemisia Gold mira non solo a restaurare l’integrità fisica e la brillantezza visiva di quest’opera straordinaria, ma anche a promuovere la conoscenza scientifica della pratica artistica di Bricci, consolidarne il ruolo nel panorama dell’arte barocca e condividere la sua eredità con un pubblico internazionale attraverso ricerca, conservazione e formazione, per ispirare le generazioni future”.

Nata a Roma il 13 agosto del 1616, terzogenita di Giovanni Briccio e Chiara Recupito, il padre fu pittore oltre che drammaturgo e musicista, Plautilla Bricci è stata una figura unica per il suo tempo, “artista universale” dalle doti eccezionali che oltre ad essere pittrice, architetta, scultrice, fu anche musicista dilettante. Portata all’attenzione del grande pubblico grazie al romanzo di Melania Mazzucco “L’architettrice”, nel 2023 a Palazzo Corsini a Roma nelle Gallerie Nazionali di Arte Antica si è tenuta la mostra “Una Rivoluzione Silenziosa, Plautilla Bricci, Pittrice e Architettrice”. Tra i progetti architettonici che la resero celebre ricordiamo la Villa del Vascello al Gianicolo per Elpidio Benedetti, agente romano del Cardinale Mazarino e la Cappella di San Luigi nella Chiesa di San Luigi dei Francesi, per la quale realizzò oltre al progetto architettonico anche la pala d’altare.

La scena narrata ne “La Nascita della Vergine” si svolge in un interno, con le figure disposte su differenti livelli. In primo piano si trova la levatrice circondata da altre figure femminili, Sant’Anna e la Vergine appena nata. Sullo sfondo si trova il letto con la partoriente assistita dalle ancelle, sovrastato da un grande drappo aperto che funge da quinta scenica, la parte superiore è dominata dalla presenza divina di un angelo, circondato da serafini. L’opera si trova attualmente in uno stato conservativo precario e necessita urgentemente di restauro. “Per questo motivo – afferma Jane Adams – si è deciso di proporre un progetto che non solo

contribuisca alla conservazione del dipinto e alla sua trasmissione alle generazioni future, ma che rappresenti anche un’occasione unica per studiare, per la prima volta, la tecnica utilizzata dall’artista, i materiali pittorici e, in definitiva, ricostruire il processo creativo che ha condotto Plautilla a raggiungere un risultato tanto affascinante.

Le scelte materiali influenzano infatti la resa visiva di un dipinto. Come progettò la composizione? Come la trasferì sulla tela? Esistono modifiche compositive? Quali pigmenti utilizzò? Quale tecnica pittorica adottò? I dati che verranno acquisiti potranno essere inseriti nel contesto degli studi già disponibili che hanno attribuito il dipinto alla mano di Plautilla.” Un team di illustri esperti fa parte del comitato di conservazione di questo progetto nel quale Artemisia Gold ha coinvolto : per il restauro : Lorenza M.G. D’Alessandro, Restauratrice di Opere d’Arte, per le indagini scientifiche Emmebi Diagnostica Artistica, per la consulenza storico-artistica Marco Coppolaro PhD, Ministero della Cultura Italiano.