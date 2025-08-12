Il giorno in cui il nucleare vinse

Il 9 agosto 1945, alle 11:02, il cielo di Nagasaki fu squarciato da un bagliore che avrebbe cambiato per sempre la storia. Dal bombardiere statunitense B-29 Bockscar cadde “Fat Man”, un ordigno a implosione al plutonio-239, gemello concettuale di “The Gadget” testato poche settimane prima nel deserto del New Mexico. Tre giorni prima, su Hiroshima, era stata sganciata “Little Boy”, a uranio-235 con meccanismo a “gun-type”: diversa tecnologia, stessa devastazione.

A Nagasaki, l’esplosione provocò circa 40.000 morti immediati, con un bilancio che superò le 70.000 vittime nei mesi successivi. Ma la civiltà umana, pur ferita, sopravvisse. La città fu ricostruita, la popolazione tornò a crescere, il Giappone proseguì il proprio cammino.

Oggi, in un curioso intreccio tra memoria e immaginario, Rai Movie ha trasmesso Il pianeta delle scimmie (1968). Nel film, il potere nucleare segna la fine definitiva dell’uomo: la civiltà umana non rinasce, viene soppiantata da un’altra specie intelligente, le scimmie. È la vittoria del nucleare sul futuro della nostra specie. Di fronte alle rovine della Statua della Libertà, il protagonista George Taylor urla: «Maledetti… l’avete distrutta! Maledetti per l’eternità!» — un grido che sembra riecheggiare oltre la finzione, fino a toccare la memoria di Hiroshima e Nagasaki.

L’opera, oltre al celebre colpo di scena, mette in scena il conflitto eterno tra fede e scienza. Qui il capo scientifico è anche autorità religiosa e, quando le due visioni collidono, prevale il dogma. Come guida spirituale, distrugge le prove dell’antico dominio dell’uomo, riscrivendo la storia a vantaggio della verità ufficiale.

Ecco la differenza che conta: a Nagasaki l’umanità si rialza, nel film scompare. Ma in entrambi i casi, il nucleare è il vero protagonista, capace di decidere chi scrive la storia e chi resta solo un ricordo.

L’anno prossimo il mondo avrà un’occasione per ribadire da che parte stare. Il Trattato di non proliferazione nucleare, in vigore dal 1970, sarà ridiscusso nella conferenza di revisione quinquennale. Un appuntamento per decidere se il monito di Hiroshima e Nagasaki rimarrà una lezione appresa o un avvertimento ignorato.