Il “Gazebo” di delizia, magico antidoto contro le affollate solitudini

Di Mario Bencivenni

La vasta attività editoriale di Ugo La Pietra, uno dei terreni percorsi, anzi abitati per decenni, da questo originale “ricercatore estetico dell’area concettuale” occupa oggi uno “Scaffale infinito/ Infinite Shell”. Uno scaffale descritto in un volume curato dall’Archivio Ugo La Pietra (Viaindustriae, Foligno 2024) e con una mostra a cura di Emanuele De Donno e Ugo La Pietra presso ADI Design Museum di Milano (12-23 marzo 2025).

Ma in ogni scaffale di libreria/biblioteca che costituisce la casa dove i libri abitano, come ci insegna Jonathan Swift, i libri si raggruppano per affinità, “Antichi” e “Moderni”per contendersi la vetta del Parnaso, ma soprattutto parlano fra di loro. Forse perché fatti con la cellulosa degli alberi il loro abitare negli scaffali è scandito da gesti quali la germinazione, la fioritura, la fruttificazione e tanti altri che li accomunano alle alberature e agli esseri vegetali. Nello scaffale infinito di Ugo La Pietra molti libri si sono riuniti per affinità ai temi dell’abitare il verde e nel tempo custodiscono parole, immagini, concetti che travasano per osmosi dall’uno all’altro, arricchendosi in un flusso germinale di epifanie sempre nuove e profonde. Ecco alcuni dei più recenti: Il verde risolve! Dal Giardino delle delizie al nostro verde quotidiano 1980-2014 (Corraini, 2015); Il bosco in città. Progetti e favole metropolitane (Ass. Culturale Plana, 2016); Abitare è essere ovunque a casa propria (Accademia Carrara, 2019), Utopie (Timia, 2020), Storie di virus (Corraini, 2020); Naturale da ritrovare (con Eleonora Fiorani; Mimesis, 2021); Fuori dalla città. Cascinetta zanzare, (Manfredi, 2021); Erbario (marinonibooks, 2021); la città senza morale. 2000/2022 (Archivio Della Pietra, 2022).

In questo “scaffale infinito” ha trovato posto anche il giardino delle delizie. Uscito nell’ottobre scorso, il volume arricchisce la già nutrita serie di testi dedicati all’abitare il verde urbano e al rapporto Architettura/Natura. Un libro che riproduce un habitus editoriale tipico di Ugo La Pietra: brevi testi di teoria di registro epigrafico, quasi degli aforismi dilatati, che introducono capitoli dove la narrazione è affidata alle opere grafiche, fotomontaggi, progetti, disegni capaci di comunicare concetti con la bellezza e l’intensità della poesia. Dopo il bel ritratto introduttivo di Ugo La Pietra in giardino di Manuel Orazi, il tema del giardino delle delizie si snoda attraverso quattro movimenti. Nel primo l’autore ci spiega come l’origine del suo interesse a progettare luoghi con una forte presenza di verde sia nata da uno sguardo retrospettivo ai giardini come opera d’arte realizzati in epoca barocca e illuminista connotati da due componenti fondamentali: “la piacevole sosta” e “la contemplazione”. Due componenti che a mio avviso derivano da quella che si può definire la caratteristica ‘ontica’ della natura riprodotta dall’uomo coll’origine della civiltà urbana: l’utilità e la delizia.

Da Lucrezio e Varrone a Virgilio e Columella accanto agli orti utili (alimentazione e farmacopea) nascono anche gli orti di delizia, cioè della bellezza (fiori, alberature ornamentali) dove appunto la materia può unirsi allo spirito e dalla dolcezza e soavità delle cose riuscire a pensare e vivere almeno frammenti di infinitudine. Insomma la piacevole sosta e la contemplazione in giardino diventano pratiche capaci di trasformare le azioni degli umani in gesti. In questa prospettiva una panchina può diventare da elemento di arredo urbano un osservatorio dal quale guardare con occhi nuovi la natura urbana e scoprire che anche lei con occhi nuovi ci guarda.

Da questa premessa parte il secondo movimento dove del giardino/verde urbano si mette a fuoco un suo elemento cioè l’originale idea progettuale dei “Gazebi” come luoghi di decompressione, con diversi punti di vista e sinestetici tali da mettere in atto tutti i sensi. Le decine di progetti di gazebo destinati alle varie tipologie di abitanti e ai manufatti dell’abitare la città costituiscono le tavole di un poetico, utopistico, ma anche realistico, manuale di «microstrutture, in grado di alludere a nuovi spazi collettivi, generando luoghi in cui sviluppare l’arte e le culture, ricevere e produrre informazione, sviluppare rituali collettivi finalizzati allo spettacolo e pratiche di scambi sociali attraverso il gioco e il divertimento».

Nel terzo movimento le proposte di La Pietra sul verde urbano si estendono dalla filosofia ’grammaticale’ dei Gazebi alla sintassi della scala urbana. Sono qui infatti trattati la tipologia del progetto del parco urbano e i progetti presentati per l’Orto botanico di Brera a Milano (1980-1986), per il parco urbano del Velabro a Roma (1984), per l’ex-manifattura tabacchi a Bologna (1984), e l’ampliamento dell’Orto Botanico di Palermo (1985). Nel quarto movimento Ugo La Pietra richiama l’attenzione sulla possibilità/necessità di un cambio di scala per il giardino urbano “da planetario a piccolo vaso”. E a questo proposito significativo è l’accostamento fatto dall’autore, nelle due citazioni di esergo alle immagini, fra l’autore del Manifesto del terzo Paesaggio, Gilles Clément, e l’autore di Iconologia ed ecologia del giardino e del paesaggio, Eugenio Battisti.

In conclusione Il giardino delle delizie costituisce una proposta di un poetico antidoto alle “affollate solitudini”, cioè a uno degli infernali volti della contemporanea “Città senza Morale”. E tutto questo lo rende un nuovo grande dono che accresce il nostro debito di gratitudine verso il suo autore.

UGO LA PIETRA, il giardino delle delizie, Milano, Manfredi, 2024, 164 pp. e ill.).