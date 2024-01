Il futuro dell’acciaio: Metinvest – Danieli a Piombino, ex Ilva via da ArcelorMittal

L’acciaio alla ribalta della scena politica e economica del paese. Sul tavolo del governo, proprio in questi giorni, i nodi al pettine finora irrisolti del futuro delle due più grandi acciaierie d’Italia. Una è l’ex Ilva di Taranto, dal 2017 Acciaierie d’Italia in mano del gigante franco-indiano ArcelorMittal , 17 mila metri quadri,10.000 dipendenti diretti e altrettanti nell’indotto, la più grande acciaieria d’Italia ma anche d’Europa, problemi di debiti, di rilancio della produzione adesso al minimo, e di inquinamento mai risolti e arrivati al capolinea. Il governo ha chiesto per bocca del ministro del Mimit (ministero delle imprese e del Made in Italy), Adolfo Urso, il “divorzio”, possibilmente consensuale da decidere entro mercoledì 17. Né pare che Mittal si ribelli, tanto desidera ormai andarsene e investire in Francia, da essere pronto, pare, a scendere dall’iniziale richiesta di 400 milioni per il congedo a 250-300 che dovrebbe versargli Invitalia con i soldi del Mes (Ministero dell’economia e delle Finanze.

Il secondo nodo sono i 12 mila metri quadri e 1.600 addetti rimasti dei 2.200 iniziali dopo anni di instancabile vertenza operaia, sindacale e degli enti locali, di Jws, a Piombino: l’ex Lucchini, dal 2018 di proprietà del gruppo indiano Jindal, partecipe nel 2019 di un accordo di programma (governo, enti locali, azienda) con grandi previsioni, ancora mai neanche iniziate da parte dell’azienda, di acciaieria green a ciclo integrato in accordo con il piano regionale che prevede un forno elettrico, anzi due, per colare senza inquinare 2 tonnellate di acciaio l’anno, il revamping dei tre laminatori esistenti e la costruzione di un quarto. Per ora è un miracolo se a singhiozzo funziona il treno rotaie, ovvero il laminatoio impegnato nella commessa per le nuove rotaie accordata a Jsw dalle Ferrovie, essendo Piombino l’unico impianto in Italia dove si le si fanno, e l’alternativa sarebbe stata importarle dall’estero.

Via via anno si parla dell’ aggiornamento di piano industriale promesso dall’ad Marco Carrai e si resta di fermi alle parole. Ora ci si dovrebbe essere, ma sopratutto si è di fronte alla novità della possibile entry a Piombino della newco italo-ucraina di Metinvest – Danieli, formata dal gigante ucraino olandese della siderurgia Metinvest in alleanza con la Danieli di Udine per una nuova acciaieria, non sostitutiva ma a fianco di Jws, che prevede 2,2 miliardi di investimenti, due forni elettrici totalmente sigillati e a controllo digitale che per sicurezza escludono le persone sul luogo durante la produzione prevista di 2,7 milioni di tonnellate di acciaio l’anno, un laminatoio per l’acciaio piano, 1.400 dipendenti, 700 diretti e altrettanti nell’ indotto, l’inizio dei lavori nel 2025 e della produzione nel 2027.

“La convivenza Jsw e Metinvest – Danieli è possibile”, ha riacceso, dopo tante disillusioni, le speranze su Piombino, Urso, venuto a Firenze il 9 gennaio scorso per l’inaugurazione del 105° Pitti Uomo e interrogato dai giornalisti anche sull’acciaio. Urso ha anticipato che sarà firmato al ministero questa settimana il memorandum of understanding, ossia i preliminari dell’accordo, sulla vicenda Piombino. Aggiungendo, sempre da Firenze altri due punti sull’ acciaio. Il primo riguarda, appunto, Acciaierie d’Italia- ex Ilva, partecipata attualmente al 38% da Arcelor Mittal, cui un patto parasociale assicura una governance corrisposta solo a un vivacchiare, contrarre debiti, non realizzare nessun piano per il disinquinamento e la sicurezza ambientale e produrre al minimo, e al 62% dallo Stato tramite Invitalia. Il ministro ha anticipato di volerne fare dell’ex Ilva “il più importante sito siderurgico green d’Europa” escludendo gli indiani, oltre a finalmente annunciare per giugno la comparsa del da tempo auspicato ma mai visto piano siderurgico del governo. Per sviluppare, dice Urso, quattro poli produttivi d’avanguardia e collegati alla transizione ecologica: le acciaierie del Nord, Piombino, Terni con Ast del gruppo Arvedi. Speriamo.

Il quadro attuale delle due più grandi acciaierie italiane sembrerebbe muoversi. Per ora è la foto di gruppo del disastro di un paese tradizionalmente mancante di politica industriale e che, nonostante sia il secondo manifatturiero in Europa, ha perso per strada gran parte della sua industria, mostrando di non capire che senza non si mangia, recentemente anche l’automotive, ossia l’industria dell’automobile, e l’informatica. Sarebbe drammatico se perdesse anche l’acciaio e dovesse importare, con costi altissimi oltre al rischio di difficoltà di approvvigionamento se l’attuale blocco dei trasporti marittimi persistesse, gran parte dei 24,4 milioni di tonnellate che, per esempio, si prevedono necessarie nel 2024, comunque un materiale che è la colonna portante dell’intera manifattura: dall’edilizia all’automobile, gli elettrodomestici, le infrastrutture, i trasporti e non solo le rotaie che sono l’esclusiva di Piombino, per fare solo qualche esempio. In questa settima sembra che si giochi molto del futuro dell’ acciaio in Italia. Con la speranza che lo si faccia sul serio, evitando interferenze reciproche come i veti incrociati da parte dei produttori, visto che la grande necessità del materiale offre abbondante spazio per tutti, come sorvegliando che i grandi gruppi esteri non vengano, più che per produrre, per prendersi quote di mercato.

Piombino, vediamo se finalmente se la cava dopo un interminabile carosello di deludenti cambi della guardia. Dal passaggio dell’acciaieria nel 2005 dal gruppo Lucchini ai russi della Severstal’ di Aleksej Mordašov e relativo crac tra il 2008 e il 2010, il passaggio nel 2012 all’amministrazione straordinaria, lo spegnimento, il 24 aprile 2014, alle 10,56, di fronte agli operai in lacrime, di Afo, l’altoforno che era stato il cuore del secondo polo siderurgico italiano, orgoglio e dannazione, pane e spolverino (polvere nera) di Piombino e della Valdicornia, simbolo per gli operai di fatica ma anche di lavoro come identità e rispetto: né sapevano quando il pur importante sostitutivo piano di riqualificazione siderurgica green della Regione si sarebbe realizzato.

Infatti, come una maledizione: nel 2015 arriva la Cevital dell’algerino Issad Rebrab e nasce la nuova acciaieria Aferpi ma muore per mancanza di finanza. Subentrano nel 2018 gli indiani di Sajjan Jindal e nasce Jsw Steel Italy ma siamo ancora al punto di prima mentre la cassa integrazione è finita e martedì 16 a Roma ne verrà finalmente annunciato ai sindacati il rinnovo per altri 12 mesi. E’già una buona notizia. Sopratutto è sul tavolo la nuova soluzione per cui Jindal continuerebbe a tenersi la ex Lucchini su cui sta per presentare il nuovo progetto per i tre laminatoi esistenti e il forno elettrico. Affiancato però dal gigante siderurgico ucraino-friulano Metinvest Danieli.

A Jsw andrebbero gli acciai lunghi tipici della Lucchini (vedi le rotaie), agli altri quelli piani, occupando, in virtù di un impianto automatizzato e moderno, solo 200 dei 600 ettari di concessioni demaniali ormai scadute, date alla ex Lucchini nell’area industriale di Ischia di Crociano, lontana dalla città. Pare che Jws non avrebbe niente in contrario a cedere qualche ettaro, alleggerendosi forse di qualche impegno, tanto ci penserebbero gli altri. Il consiglio comunale di Piombino ha votato sì. Restano da firmare entro la settimana al Mimit più di un memorandum of understanding, ovvero i preliminari di accordo: perlomeno due, uno di rinnovo del progetto Jsw e l’altro per la convivenza tra gli indiani e gli italo-ucraini.

Molto motivati i nuovi investitori, gli ucraini di Metinvest che lavorano in tutta Europa ma hanno perduto l’acciaieria madre , la Azovstal di Mariupol rasa a terra dai russi, e oltre tutto hanno davanti un paese intero prima o poi da ricostruire. Ma anche i friulani che vogliono espandersi, hanno ricevuto il no di San Giorgio a Nogaro e ora guardano all’alternativa ben più allettante, per un’azienda che importa e esporta, della città portuale piuttosto che di terra. Oltretutto ormai fa da sirena a Piombino anche il rigassificatore che assicura rifornimenti certi a qualsiasi manifattura e con cui la città, anche quella inizialmente ribelle, ha fatto pace salvo non aver visto le compensazioni puntualmente concordate con Draghi dal presidente della Regione e commissario per il gassificare Eugenio Giani, ma ancora mai date da un governo spiazzato da un sindaco di Fdl, come Francesco Ferrari, che aveva guidato la truppa anti rigassificatore nonostante il sì all’impianto del partito, inducendo Giorgia Meloni a non venire neanche all’inaugurazione. Ora dovrà recuperare le compensazioni.

Più difficile ancora la vicenda ex Ilva anche perché l’acciaieria non esce dalla città come a Piombino ma resta nel tartassato quartiere Tamburi senza aver visto per ora un miglioramento delle condizioni ambientali, ha ancora gli altiforni, e tuttavia è il più grande impianto siderurgico d’Italia e d’Europa che tiene in ansia il lavoro di 20 mila persone. Sembra inevitabile la fine della gestione Arcelor Mittal, dopo che gli indiani hanno rifiutato non solo di versare un soldo per la ricapitalizzazione ma anche di scendere in minoranza nella governance in cambio dell’iniziale offerta di Invitalia di ricapitalizzare per 320 milioni, salendo al 66%.

E allora “divorzio” . “Nessun impegno è stato rispettato e dobbiamo cambiare rotta ed equipaggio” in un’impresa che , come ha detto Urso in Senato, “ha ridotto nel 2023 la produzione a meno di 3 milioni di tonnellate, ben sotto l’obiettivo minimo di 4 milioni per risalire quest’anno a 5”. Vediamo se e come si tratterà, se lo Stato vorrà farsi totalmente carico dell’acciaieria, se chiederà aiuto a un privato. Le voci dicono che Urso abbia già contattato il gruppo Arvedi.

In foto il porto di Piombino