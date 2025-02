Il fu Mattia Pascal alla Pergola

Firenze- Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, è al Teatro della Pergola, dal 25 febbraio al 2 marzo .

E’stato definito da Geppy Gleijeses una “farsa trascendentale” retta sull’assurdo. Ma è anche emblema del tema del “doppio” il Doppelgänger di Freud e di Kafka che aveva avuto come antesignani Wilde, Dostoevskij, Stevenson.

Questo allestimento teatrale per la regia di Marco Tullio Giordana vede come protagonista Geppy Gleijeses. Con la partecipazione di Marilù Prati. E con Nicola Di Pinto, Roberta Lucca, Giada Lorusso, Totò Onnis, Ciro Capano, Salvatore Esposito,Teo Guarini, Davide Montalbano, Francesca Iasi. Scenografia e luci Gianni Carluccio, costumi Chiara Donato, musiche Andrea Rocca,aiuto regia Davide Montalbano, produzione United Artists, Teatro della Toscana

Pubblicato nel 1904 Il fu Mattia Pascal, fu il romanzo che dette a Pirandello fama mondiale. Marco Tullio Giordana rileva che “tanti sono i colpi di scena, e lo spazio/tempo dove si consumano in continue sovrapposizioni, da suggerire nella riduzione per la scena, una chiave non realistica, e indurre la macchina teatrale a mescolarsi con il linguaggio parallelo del cinema, sviluppatosi anch’esso agli inizi del “secolo breve”.

E Geppy Gleijeses ha sottolineato che […] “dentro una tessitura umoristica, elementi riflessivi e irrazionali sconvolgono quella quarta parete, che nel teatro, come nel romanzo, dovrebbe essere protezione d’impersonalità, come se l’autore stesso e il pubblico non esistessero.

Mattia Pascal dice di sé «ero inetto a tutto»: è il mirabile esemplare italiano di una generazione di senza qualità. L’uomo creduto e poi fintosi morto, quando “risuscita” si accorge che non può più essere riammesso nella società, nella famiglia, perché per la società, per la famiglia, egli è morto davvero. È la prova più scintillante del “sentimento del contrario”coniato da Pirandello. Disonestà e purezza, vita-morte nel mondo del conformismo sociale, che bolla come sicuro quello che non esiste e come inesistente quello che vive.