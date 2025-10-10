Il diritto ebraico in Cisgiordania: quando il sionismo religioso ridisegna Israele

La Halakha, il diritto religioso ebraico, non è soltanto un codice spirituale: in Israele sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche politiche, sociali e territoriali. La sua influenza si avverte in modo particolare in Cisgiordania — definita dai coloni ebrei Giudea e Samaria — dove religione e geopolitica si intrecciano fino a diventare inseparabili.

Per una parte consistente del movimento dei coloni, soprattutto quello legato al sionismo religioso, l’insediamento non è una scelta politica ma un dovere teologico. La terra non è un territorio qualsiasi: è la promessa divina, l’Eretz Yisrael HaShlemah, la Terra d’Israele completa. Abitarla, coltivarla, difenderla equivale ad adempiere una Mitzvah, un comandamento religioso. In questa prospettiva, cedere porzioni di Cisgiordania non è una concessione politica bensì un tradimento del disegno divino, quando non addirittura una forma di apostasia. Rabbini influenti del sionismo religioso hanno elaborato una teologia che lega il possesso della terra alla salvezza del popolo ebraico: un’interpretazione che trasforma ogni insediamento in un tassello dell’attesa messianica.

Ma la dimensione spirituale è solo una faccia della medaglia. L’altra è geopolitica, e altrettanto concreta. Gli insediamenti ebraici, spesso costruiti in aree strategiche a ridosso delle comunità palestinesi, servono a frammentare il territorio e a rendere quasi impossibile la nascita di uno Stato palestinese contiguo. Avamposti illegali — persino secondo la stessa legislazione israeliana — consolidano il controllo sul terreno, creando una realtà di fatto che anticipa ogni negoziato politico.

Il governo di Israele, soprattutto nelle sue componenti nazionaliste e ultraortodosse, ha spesso incoraggiato il fenomeno: espropriazioni di terreni palestinesi con la formula del “bene statale” o delle “necessità pubbliche”, sostegno finanziario e infrastrutturale agli insediamenti, giustificazioni in chiave di sicurezza nazionale. La presenza dei coloni viene presentata come una linea difensiva avanzata, utile a presidiare un territorio altrimenti percepito come minaccioso. Così, Halakha e strategia geopolitica si rafforzano a vicenda: la prima fornisce la legittimazione morale e messianica, la seconda traduce quella legittimazione in dominio sul territorio.

L’influenza del diritto religioso, però, non si ferma oltre la Linea Verde, la linea di demarcazione stabilita negli accordi d’armistizio arabo-israeliani del 1949. Israele stesso, Stato che si definisce “ebraico e democratico”, si trova oggi attraversato da una tensione crescente tra queste due identità. La Halakha permea già diversi ambiti della vita civile. In materia di matrimonio e divorzio, ad esempio, i tribunali rabbinici hanno giurisdizione esclusiva: niente matrimonio civile, difficoltà enormi per le coppie miste, e il dramma delle donne “agunot”, che non riescono a ottenere il divorzio senza il consenso del marito.

Sul piano costituzionale, la Legge Fondamentale approvata nel 2018 — Israele Stato-Nazione del Popolo Ebraico — ha sancito l’autodeterminazione come diritto esclusivo del popolo ebraico, inserendo lo sviluppo degli insediamenti come “valore nazionale”. Una norma che, secondo molti giuristi, ha rafforzato l’anima etnico-religiosa dello Stato a scapito di quella democratica e inclusiva.

Infine, i tentativi di riforma giudiziaria delle ultime legislature hanno puntato a ridimensionare il ruolo della Corte Suprema, spesso custode dei principi democratici e universali, per accrescere il potere della Knesset. Dietro queste spinte c’è anche l’idea di ancorare l’ordinamento giuridico a un’“eredità ebraica” che comprende la Halakha.

Il risultato è un Paese sospeso tra due poli: da un lato l’identità religiosa, che attraverso la Halakha si fa norma e progetto politico; dall’altro l’identità democratica, che fatica a garantire piena uguaglianza a tutte le sue minoranze. La battaglia sul ruolo del diritto religioso non è quindi una disputa dottrinale, ma il cuore della contesa su quale volto avrà Israele nei prossimi decenni.